Der Saisonstart des FC Bayern München: Chancenlose Cowboys und Indianer

Der FC Bayern München hat auch das zweite Bundesligaspiel der Saison 2018/19 gewonnen. Nach dem 3:1 gegen ultraaggressive Hoffenheimer gab es ein 3:0 bei ultradefensiven Stuttgartern. Für die Ligaspannung ist das eher ein schlechtes Zeichen.

"Doch, das war schon geplant", rechtfertigte sich Christian Gentner eine knappe Stunde nach Abpfiff. Der Stuttgarter Kapitän war gefragt worden, ob man in seinem Lager denn nicht auf die Idee gekommen sei, wenigstens ein bisschen weiter aus der eigenen Deckung rauszurücken. Wenigstens nach dem Rückstand die Bayern nicht erst knapp vor dem eigenen Strafraum zu attackieren, sondern vielleicht schon an der Mittellinie oder so.

Eigentlich wollten sie das auch, erklärte Gentner also, zuckte mit den Schultern und sagte: "Wir haben das versucht, aber daraufhin haben die Bayern den Druck nochmal erhöht. Sie hatten dann quasi die Idee, uns stattdessen noch weiter reinzudrängen." Und wenn die Bayern schon eine Idee haben, dann setzen sie die natürlich exakt genau so um. Wie man mittlerweile weiß: selbstverständlich auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac.

Bis zur 37. Minute spielten sie sich den Ball munter zu (zu diesem Zeitpunkt lag der Ballbesitzanteil bei knapp 80 Prozent), ehe ihn Leon Goretzka eben zur Führung ins Tor schoss. Daraufhin erspielten sich die Bayern einige weitere gute Chancen, schossen zwei weitere Tore (durch Robert Lewandowski und Thomas Müller) und ließen dabei keinen einzigen nennenswerten Gegenangriff zu.

FC Bayern: 12:0 Ecken, 24:4 Torschüsse, 7:0 Schüsse aufs Tor

"Die Statistik ist für mich wenig interessant", sagte Gentner danach zwar, aber in diesem Fall war sie zumindest aussagekräftig. 12:0 Ecken, 24:4 Torschüsse, 7:0 Schüsse aufs Tor. Arjen Robben hatte also recht gehört, als er nach dem Spiel sagte: "Die hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor, soweit ich das gehört habe." Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke fasste die aussagekräftigen Statistiken auch noch in ein paar aussagekräftige Sätze. "Die waren uns in allen Belangen überlegen." Oder: "Die haben kaum Fehler gemacht." Und: "Die haben eine beeindruckende Wucht an den Tag gelegt."

Reschke stand da als Repräsentant des VfB, aber eigentlich auch der ganzen Bundesliga. Diesem Wettbewerb, dem der FC Bayern seiner Meinung nach trotz offiziellem Mitgliedsstatus inoffiziell eigentlich nicht mehr angehört. "Die spielen einfach in einer anderen Liga", sagte Reschke und nannte die Bayern eine "Granatenmannschaft". Gut, man könnte einwenden, dass die Saison gerade erst angefangen hat und der Vorsprung auf den aktuell zweitplatzierten VfL Wolfsburg lediglich zwei Tore beträgt. Aber die bisherigen Spiele der Bayern waren für die Spannungserwartung der Bundesliga schon ein bisschen ernüchternd.

Nach dem 5:0-Sieg gegen den Pokalsieger Eintracht Frankfurt im Supercup spielte Bayern mit Hoffenheim und Stuttgart bisher gegen zwei der vier besten Vereine der vergangenen Rückrunde. Und mit der TSG gleichzeitig gegen den einzigen, von dem vor dem Saisonstart eine verbale Kampfansage an den Sechs-Mal-in-Folge-Meister ausgegangen war. "Ich strebe immer nach dem Maximalen und das Maximale ist der Titel", hatte Trainer Julian Nagelsmann verkündet.

Noten und Einzelkritik zu VfB - FC Bayern: Der Zaubersturm rollt - aber ein Neuling überragt © getty 1/29 Erst abgetaucht, dann gezaubert: Robert Lewandowski hat gegen den VfB Stuttgart gezeigt, wie wichtig er für den FC Bayern ist. Sein Partner Thomas Müller befindet sich weiter im Formhoch. Ein Startelf-Debütant überragt aber alle. Die Noten zum Spiel. © getty 2/29 Ron-Robert Zieler: Bei den Gegentoren machtlos. Starke Paraden gegen Hummels (41. und 56.). Insgesamt solide. Note: 3. © getty 3/29 Pablo Maffeo: Fing viele Bälle ab und trieb das Spiel stark an. Defensiv sicherer als in der Vorwoche gegen Mainz. Note: 3. © getty 4/29 Timo Baumgartl: Obwohl Pavard am Mann war, ließ er sich vor dem 0:1 mitziehen und war somit nicht auf seiner Position. Beim 0:2 von Lewandowski getunnelt, beim 0:3 nicht nah genug am Mann. Note: 5. © getty 5/29 Benjamin Pavard: Gegen die Offensive der Bayern gefordert. Starker Block gegen Kimmichs Schuss (16.). Hatte die meisten Ballaktionen und spielte die meisten Pässe. Defensiv zwar mit den meisten klärenden Aktionen (10), aber nicht immer sicher. Note: 3. © getty 6/29 Dennis Aogo: Sollte gemeinsam mit Ascacibar und Castro das Spiel in der Zentrale steuern. Zwar der passstärkste Stuttgarter (93 Prozent), gegen die Bayern aber meist ohne Zugriff. Mitverantwortlich, dass so viel durch die Mitte lief. Note: 3,5. © getty 7/29 Anastasios Donis: Der aktivste Stuttgarter. Verdiente sich ein Sternchen mit einem Ballgewinn gegen Lewandowski (26.). Gab kurz danach einen Warnschuss ab (34.) und versuchte immer wieder, Tempo zu machen. Aber glücklos und früh ausgewechselt. Note: 3. © getty 8/29 Emiliano Insua: Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe, stand mehrfach falsch und schaffte es nicht, Kimmich einzubremsen. Offensiv ohne Einschlag. Insgesamt ausbaufähig. Note: 4,5. © getty 9/29 Gonzalo Castro: Kam nie richtig ins Spiel. Beim 0:1 nur Statist, auch sonst nicht präsent in der Zentrale. Dazu mit einer enorm schwachen Passquote. Muss sich steigern, um eine echte Verstärkung zu sein. Note: 5. © getty 10/29 Santiago Ascacibar: Ackerte und spulte die meisten Kilometer ab. Schaffte es mit Castro aber nicht immer, die Mitte dicht zu machen. Im Kopfballduell mit Goretzka vor Müllers Möglichkeit chancenlos. Hatte deutlich die meisten Ballgewinne. Note: 3. © getty 11/29 Christian Gentner: Komplett defensiv gefordert. Im Zweikampf sehr robust, dafür nicht sicher im Passspiel. Unauffällige Partie, die nach 64 Minuten zu Ende war, als Korkut Didavi brachte. Note: 3,5. © getty 12/29 Mario Gomez: Gute Kopfballablage auf Insua (14.). Ansonsten aber ohne Bindung, mit wenigen Ballaktionen und keinem eigenen Abschluss. Note: 5. © getty 13/29 Erik Thommy: Ersetzte an der 57. Minute Donis. Versuchte noch einmal einiges, aber kam wie sein Team nicht mehr ins Spiel. Note: 3,5. © getty 14/29 Daniel Didavi: In der 64. Minute für Gentner eingewechselt. Hatte noch eine Offensivaktion, ansonsten unsichtbar. Der Zeitpunkt seiner Hereinnahme war aber auch undankbar. Note: 3,5. © getty 15/29 Chadrac Akolo: Kam in der 78. Minute für Castro. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Überhaupt nicht gefordert von defensiv denkenden Stuttgartern. Note: 3,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Schlug gute Flanken, u.a. vor Goretzkas erster Kopfballchance (23.) und die Ecke vor einer weiteren Goretzka-Möglichkeit (53.), bereitete auch das 3:0 indirekt vor. Dazu mit einer sehr guten Passquote. Defensiv nicht gefordert. Note: 2. © getty 18/29 Jerome Boateng: Führte sich mit einer schlecht getimeten Grätsche gegen Insua (5.) ein. Danach mit gewohnt guter Spieleröffnung, u.a. vor dem 1:0 auf Müller. Note: 2,5. © getty 19/29 Mats Hummels: Defensiv kaum gefordert, wenn dann aber nicht immer gut im Zweikampf. Scheiterte bei zwei Kopfballchancen an Zieler (41. und 56.). Überragende Passquote von fast 96 Prozent. Note: 2,5. © getty 20/29 David Alaba: Setzte kurz nach der Pause einen direkten Freistoß an den Innenpfosten (49.). Immer wieder dynamisch nach vorne, aber nicht so auffällig wie Kimmich. Note: 2,5. © getty 21/29 Thiago Alcantara: Spielte den Part als alleiniger Sechser und Ballverteiler. Dort extrem passsicher, stark im Zweikampf und mit den meisten Ballgewinnen. Die meisten Ballaktionen sind bei ihm ja ohnehin Standard. Note: 2. © getty 22/29 Leon Goretzka: Machte ein Riesenspiel auf der Acht, von der er immer wieder nach vorne schob. War an jeder gefährlichen Aktion beteiligt, gab die meisten Torschüsse ab, traf zum 1:0 und bereitete das 2:0 vor. Note: 1. © getty 23/29 Arjen Robben: Außer seinen Ecken lange Zeit wenig auffällig. Bereitete drei Torschüsse vor, hatte eine gute Passquote, war aber bei eigenen Abschlüssen nicht so gefährlich wie sonst. Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Als hängende Spitze häufig an gefährlichen Situationen beteiligt. Legte das 1:0 auf. Kurz vor der Pause nach Goretzka-Vorarbeit mit guter Gelegenheit. Schlug die Flanke vor dem 2:0 und erzielte das dritte Tor selbst. Note: 1,5. © getty 25/29 Franck Ribery: Zwar engagiert, traf aber häufig die falschen Entscheidungen und war ungenau bei Pässen und Flanken. Schwache Passquote, die deutlich meisten Ballverluste (23) und keine Torbeteiligung. In der 77. ausgewechselt. Note: 4. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Lange abgemeldet. Dann an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Mit seiner ersten vernünftigen Aktion erzielte er ansatzlos das 2:0. Kurz danach bereitete er Müller 3:0 sehenswert vor. Note: 1,5. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 77. Minute für Ribery. Ohne Bewertung. © getty 28/29 James Rodriguez: In der 78. Minute für Robben eingewechselt. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Corentin Tolisso: Durfte ab der 80. Minute für Müller ran. Ohne Bewertung.

Stuttgart präsentiert sich Wild-West-unverdächtig

Beim Eröffnungsspiel probierten es Nagelsmanns Hoffenheimer dann mit einer ultraaggressiven Spielweise. Dadurch verloren die Bayern zwar wegen eines Syndesmosebandrisses Kingsley Coman, dafür aber keine Punkte. Den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz-Rummenigge animierte das zu einer tadelnden Stellungnahme auf der vereinseigenen Homepage. "Das war Fußball in Wild-West-Manier", polterte er.

Die Rahmenbedingungen des Spiels in Stuttgart waren dagegen zunächst Wild-West-unverdächtig. Die Gastgeber hatten wie gewohnt Fußballschuhe statt Stiefel an und Cowboyhut trug auch keiner auf dem Kopf, Benjamin Pavard lediglich die gewohnten Locken und Emiliano Insua einen Zopf. Statt wilden Hengsten tollte am Spielfeldrand nur Fritzle herum. Ein harmloses Krokodil mit rotem Cappy, das als VfB-Maskottchen tätig ist.

Und auch der Fußball der Stuttgarter war keiner in Wild-West-Manier, obwohl das manche Bayern trotzdem suggerieren wollten. Nach einer Grätsche von Anastasios Donis gegen Franck Ribery in der 21. Minute sprang die Bayern-Bank kollektiv wütend auf, nach einem Einsteigen von Pablo Maffeo gegen Ribery in der 34. musste dieser erst behandelt werden und dann von Betreuern gestützt den Platz verlassen (um wenig später wieder zurückzukommen).

"Man sieht wie hart gegen uns gespielt wird und das ist nicht gut. Manchmal sind da Sachen dabei, die einfach nicht okay sind, die zu hart sind, die ohne Rücksicht auf die Gesundheit unserer Spieler sind", klagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Er dachte wohl noch an das Hoffenheim-Spiel, in Stuttgart gab es nämlich tatsächlich wenig Gesundheitsgefährdendes. Laut Statistik begingen die Stuttgarter gar nur drei Fouls im Vergleich zu acht von Seiten der Bayern. Übertriebene Härte hätte er "nicht so stark wahrgenommen", sagte auch Bayerns Goretzka.

Reschke prophezeit dem FC Bayern drei weitere Meistertitel

In der Tat probierten es die Stuttgarter acht Tage nach der ultraaggressiven Spielweise der Hoffenheimer mit der des Underdogs zweiten Lieblingsausrichtung: ultradefensiv. Bis auf Mario Gomez hatten alle Stuttgarter eine durchschnittliche Aufenthaltsposition in der eigenen Hälfte. Sie belauerten ihre Gegner, fast ein bisschen wie Indianer. Sie spekulierten auf Konter, die sie bei Gelegenheiten jedoch nicht ausspielten. Zum Erfolg (wobei bei dieser Ausrichtung ein 0:0 als Erfolg gilt) führte das bis zu besagter 37. Minute, dann wurde es schmerzhaft. Diesmal jedoch nicht für die Bayern, sondern für die Gegner.

"Die Bayern waren mächtig und das hat uns allen wehgetan", sagte Reschke. Uns, den Stuttgartern. Und uns, den Bundesligisten. "Es ist völlig klar, dass der FC Bayern deutscher Meister wird", prophezeite Reschke: "Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern dieses, nächstes und übernächstes."

Gentner erklärte ebenfalls "davon auszugehen", dass der FCB Meister wird, betonte aber auch: "Dass man sie an einem Tag mal am falschen Fuß erwischen und schlagen kann, traue ich einigen Mannschaften durchaus zu." Die Frage ist dabei aber einerseits, welcher Fuß denn der falsche ist. Sowie andererseits und viel wichtiger, wie man ihn nun erwischen kann. Die ersten beiden Spiele haben gezeigt: ultraaggressiv und ultradefensiv eher nicht.