Marwin Hitz über Rangelei mit Sandro Wagner bei BVB - Bayern: "Sähe blöd aus, wenn ..."

BVB-Torwart Marwin Hitz hat sich zur Rangelei mit Bayern-Stürmer Sandro Wagner geäußert. Beim 3:2 von Borussia Dortmund über die Bayern am Samstagabend waren Hitz und Wagner in der Nachspielzeit aneinander geraten.

Den Bayern war beim Stand von 2:3 und nur noch wenigen Minuten zu spielen ein Eckball zugesprochen worden. Wagner versuchte daraufhin, Hitz den Ball zu entreißen. Das führte zu einer kurzen Rudelbildung.

"Was soll ich sagen", erklärte Hitz sein Bestreben, den Ball nicht herzugeben, in den Katakomben des Signal Iduna Parks. "Ich kann mir den Ball in der letzten Minute nicht einfach aus der Hand nehmen lassen. Es sähe blöd aus, wenn ich ihm den Ball zum Eckball in die Hand gebe."

Noten und Einzelkritik zu BVB vs. Bayern: Hummels und Süle von der Rolle - Reus top © getty 1/29 Der FC Bayern hat nun sieben Punkte Rückstand auf den BVB. Trotz doppelter Führung gingen die Münchner im Signal Iduna Park leer aus. Ein Grund dafür: die löchrige Innenverteidigung. Hier gibt's die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © getty 2/29 Marwin Hitz: An beiden Gegentoren war Bürkis Ersatzmann schuldlos. Hielt einmal mit starkem Reflex gegen Ribery, musste sonst nicht eingreifen. Note: 3. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Gegen einen aufgedrehten Ribery mit richtig viel Arbeit. Ließ den Franzosen zwar nie ziehen, wurde aber ein paar Mal eingedreht und konnte nicht mehr eingreifen. Note: 3,5. © getty 4/29 Manuel Akanji: Grätschte in Halbzeit eins Gnabrys Großchance weg, hatte die meisten Ballaktionen beim BVB und gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Das Foul an Lewandowski an der Seitenlinie war dunkelgelb. Note: 2,5. © getty 5/29 Dan-Axel Zagadou: Gewann fast alle Zweikämpfe, als Hauptgegenspieler von Lewandowski zumeist Sieger. Stand beim 0:1 aber zu weit weg vom Polen. Räumte in der Schlussphase wieder alles weg. Note: 2. © getty 6/29 Achraf Hakimi: Diesmal kaum Ausflüge nach vorn, stattdessen als Verteidiger in der Kette gefordert. Ließ dort hin und wieder zu viel Raum, warf sich aber energisch in die Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 7/29 Axel Witsel: Hatte fast immer Martinez oder Goretzka auf den Füßen stehen, konnte lange wenig für den Spielaufbau tun und musste die Bälle sehr tief abholen. Kam dann besser ins Spiel, sensationeller Pass auf Alcacer zum 3:2. Note: 2,5. © getty 8/29 Julian Weigl: Überraschend neben Witsel aufgeboten, machte gegen das Gegenpressing der Bayern aber kaum einen Stich und gewann nur einen Zweikampf, dazu früh Gelb vorbelastet. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Note: 5. © getty 9/29 Jadon Sancho: In Halbzeit eins durch Ribery und Alaba extrem physisch fast komplett aus dem Spiel genommen. In Halbzeit zwei hatte er mehr Platz und zeigte seine Qualität: Spielte den Pass zum Elfmeter, bereitete weitere Großchancen vor. Note: 3. © getty 10/29 Marco Reus: Auffälligster Spieler – mit Abstand! Vergab die erste Großchance in Halbzeit eins, es sollte nicht die einzige bleiben. Holte den Elfer heraus und verwandelte souverän, herrliche Direktabnahme zum 2:2. Note: 1,5. © getty 11/29 Jacob Bruun Larsen: Kam offensiv kaum zum Zug, gegen giftige Bayern stattdessen hinten gebunden und beim 1:2 viel zu passiv. Bei Umschaltsituationen kam der letzte Pass nicht an. Note: 4 © getty 12/29 Mario Götze: Als zentrale, spielstarke Spitze aufgeboten, sollten mit den Nebenmännern kombinieren. Es gab aber lange nichts zu kombinieren. Vergab eine Konterchance durch Fehlpass, ansonsten kaum zu sehen. Machte Platz für Alcacer. Note: 4. © getty 13/29 Mamoud Dahoud: Kam zur Pause für den schwachen Weigl. War besser im Spiel, auch weil die Bayern nicht mehr so zwingend waren. Starke Zweikampfquote (71 Prozent). Note: 2,5. © getty 14/29 Paco Alcacer: Wieder als Joker im Einsatz – wieder traf er als Joker. Zuerst frei vor dem Tor noch zu umständlich, dann im Eins-gegen-eins gegen Neuer kalt wie eine Hundeschnauze. Note: 2. © getty 15/29 Thomas Delaney: Durfte die letzten zehn Minuten helfen, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Rettete gleich zu Beginn des Spiels, als Reus völlig frei vor ihm auftauchte. Verursachte den Elfmeter zum 1:1. An den beiden anderen Gegentoren machtlos. – Note: 4,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Kimmichs Engagement trug Früchte: Zunächst leitete er das 1:0 mit einem Pass auf Flankengeber Gnabry ein, das 2:1 bereitete er selbst vor. Rettete außerdem überragend gegen den einschussbereiten Reus auf der Linie. – Note: 2. © getty 18/29 Mats Hummels: Gebrauchter Abend im alten Wohnzimmer. Hummels leistete Aussetzer gegen Reus und Sancho. Hatte Glück, dass in beiden Fällen seine Kollegen retteten – Note: 5. © getty 19/29 Jerome Boateng: Verhinderte einmal mit einer herausragenden Grätsche gegen Alcacer, sah bei den weiteren Gegentoren – wie seine Abwehrkollegen – nicht gut aus. – Note: 3,5. © getty 20/29 David Alaba: Sehr engagiert beackerte der Österreicher die linke Seite mit Franck Ribery, war allerdings nicht wachsam genug, als er Piszczek vor dem 2:2 völlig frei flanken ließ. – Note: 4. © getty 21/29 Javi Martinez: Der Spanier zeigte enorme Präsenz im Mittelfeld und lief die sich bietenden Räume für den BVB umsichtig zu. Im zweiten Durchgang konnte aber auch Martinez den blitzschnellen Angriffswellen der Dortmunder nicht standhalten. – Note: 3,5. © getty 22/29 Leon Goretzka: Machte im ersten Durchgang ein starkes Spiel, gewann viele Zweikämpfe und war hauptverantwortlich für die Dominanz im Mittelfeld. Nach dem Seitenwechsel weniger souverän, leistete sich einen schlimmen Fehler gegen Hakimi – Note: 3,5. © getty 23/29 Franck Ribery: Im Vergleich zu den vergangenen Wochen stark verbessert, aber ohne Fortune im Abschluss. Ribery initiierte zahlreiche Angriffe, brachte letztendlich keinen Scorerpunkt auf die Uhr. – Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Hatte keinen sonderlich großen Einfluss aufs Spielgeschehen. Müller zeigte sich immerhin lauf- und einsatzfreudig. – Note: 4. © getty 25/29 Serge Gnabry: Wurde in der ersten Halbzeit nur selten beachtet, bereitete aber mit einer sehenswerten Flanke das 1:0 der Gäste vor. Vor dem 2:1 leitete er die Kugel mit der Hacke auf Kimmich weiter, der Lewandowski erfolgreich bediente. Note: 2,5. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hätte zum Münchner Helden des Abends avancieren können, wenn seine Kollegen in der Defensive nicht mehrfach geschlafen hätten. Lewandowski erzielte beide Treffer des Rekordmeisters mit seiner Kaltschnäuzigkeit. – Note: 2. © getty 27/29 Niklas Süle: Ersetzte den glücklosen Hummels, um die Abwehr zu stabilisieren, stattdessen passierte genau das Gegenteil: Kurz nach seiner Einwechslung ließ auch er Reus aus den Augen, beim 2:3 verteidigte er zu hoch. Note: 5. © getty 28/29 Renato Sanches: Konnte nach seiner Einwechslung nichts mehr ausrichten. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sandro Wagner: Sollte noch irgendwie dazu beitragen, einen Punkt aus dem Signal Iduna Park zu entführen, blieb aber blass. Keine Bewertung.

Hitz vor Einsatz gegen Bayern: "Ein bisschen angespannt"

Im Nachhinein konnte der Schweizer, der den am Oberschenkel verletzten Stammkeeper Roman Bürki gegen die Bayern vertreten musste, über die Aktion schon ein bisschen schmunzeln. Probleme mit Wagner gebe es deshalb nicht: "Das gehört dazu, dann gibt man sich die Hand." Er und Wagner hatten sich noch auf dem Platz wenig später wieder vertragen.

Er sei zum ersten Mal seit langem wieder "ein bisschen angespannt" gewesen, gab Hitz zu, der das Duell um die Nummer eins im Tor gegen Bürki verloren hatte. Sein Einsatz habe sich "abgezeichnet", wann genau er erfahren habe, dass er spielt, wollte er jedoch nicht verraten.