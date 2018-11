BVB gegen FC Bayern: Stimmen und Reaktionen zum Topspiel der Bundesliga

Niko Kovac ist trotz der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Mats Hummels spielte nach eigenen Aussagen erkältet und begründete so seine Fehler im Abwehrverhalten. BVB-Kapitän Marco Reus lobte Trainer Lucien Favre und warnt vor Überheblichkeit. Die Stimmen und Reaktionen zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

BVB - FCB 2:3: Die Stimmen aus dem Lager des Borussia Dortmund

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein total verrücktes Spiel, die Bayern waren 25 Minuten klar besser. Wir haben viele Ballverluste gehabt, aber sie konnten nicht so weiterspielen mit diesem Tempo. Es war sehr schwer für uns. Wir haben in der Halbzeit einige Sachen korrigiert. Wir haben am Ende gespürt, dass wir gewinnen können."

... über den 3:2-Sieg: "In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen. Bayern hatte viel Ballbesitz und am Anfang viel Druck gemacht. Wir haben uns nicht so viel zugetraut und haben zu selten gepresst, was wir uns vorgenommen hatten. Das haben wir erste in der zweiten Halbzeit gemacht, haben Vertrauen bekommen in die eigenen Aktionen. Es war ein geiles Spiel, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen."

... über seine Rolle beim BVB: "Ich fühle mich wohl, ich spiele auf meiner Lieblingsposition. Da kann ich der Mannschaft am meisten helfen."

... zum Elfmeter: "Bei Manu [Manuel Neuer, d. Red.] weiß man nie, ein Elfmeter ist immer 50/50. Ich hatte ein gutes Gefühl und wollte die Fans aufwecken. Das zweite Tor war alles oder nichts: Entweder geht der Ball in die Südtribüne oder rein. Nach dem 2:2 hatte man das Gefühl, dass wir mehr Luft haben."

... über Paco Alcacer: "Der Trainer hat ein tolles Händchen, aber die Spieler, die kommen, hauen alles rein. Meistens ist der Gegner dann ein bisschen platt, das hilft uns dann aus der Patsche."

... zum Vorsprung vor den Bayern: "Wir haben enorm viel Selbstvertrauen. Die Bayern sind auf lange Sicht einfach stark. Wir tun gut daran, uns auf uns zu fokussieren. Jetzt darüber zu sprechen, ob wir Meister werden, ist viel zu früh."

BVB - FCB 2:3: Die Stimmen aus dem Lager des FC Bayern München

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Wir haben heute ein fantastisches Spiel von beiden Mannschaften gesehen. Wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel in der Hand, Dortmund in der zweiten Halbzeit. Wir haben es geschafft, nach dem 1:1 wiederzukommen, wir lassen uns dann zweimal auskontern. In Halbzeit eins haben wir es in der Mitte gut gemacht und den Gegner nach außen getrieben. In der zweiten Halbzeit nicht mehr."

... über die Fehler der Bayern: "Der BVB hat sehr schnelle Spieler, die in die Tiefe gehen. Wenn du dann einmal nicht mitläufst und in Unterzahl gerätst, wird es schwierig. Das darf nicht passieren. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel in das Pressing des Gegners reingespielt."

... über die Leistung seiner Mannschaft: "Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein. Es war unser bestes Spiel seit Schalke, spielerisch, kämpferisch und taktisch. Darauf werden wir aufbauen müssen. Sieben Punkte sieht nach viel aus, es fühlt sich auch so an. Aber die Saison ist noch lang."

Manuel Neuer (FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Wir sind mit 1:0 in Führung und gehen mit einer guten Leistung in die Halbzeit. Das Problem waren die Fehler. Dortmund hat im eigenen Stadion gekontert und aus fünf, sechs Situationen drei Tore gemacht. Wir haben das leider zugelassen. Wenn sie den Ball hinter die Kette spielen und mit Tempo in meine Richtung laufen, ist es immer schwer. Da haben wir Probleme bekommen, weil sie sehr schnell sind."

... über den Elfmeterpfiff gegen ihn: "Vom Gefühl her spielt er den Ball in Richtung Bande, ich ziehe komplett die Hände weg. Natürlich sucht er den Kontakt, dann kann man auch pfeifen. Aber er tritt mich sozusagen in den Bauch."

... über die sieben Punkte Rückstand auf Dortmund: "Wir können alle die Tabelle gut lesen. Es war keine schlechte Leistung von uns, die Cleverness hat gefehlt, um etwas oder sogar drei Punkte mitzunehmen, was auf jeden Fall möglich war heute."

Mats Hummels (FC Bayern) ...

... über seinen Gesundheitszustand: "Ich bin heute krank geworden, ein solches Spiel war schwer mit einer schweren Erkältung. So hat alles ein bisschen länger gedauert, das hat man auch zweimal gesehen, als ich eklatant den Ball verliere. Es war zu riskant, deshalb bin ich rausgegangen. Vor dem Spiel war es 50/50, der Trainer wusste natürlich Bescheid. Ich ärgere mich, dass ich nicht spätestens zur Halbzeit gesagt habe, dass es keinen Sinn macht."

... zum Spiel: "Wir haben lange Zeit ein gutes Spiel gemacht. Das 2:2 hat das Spiel komplett geöffnet. Wir haben die Konter nicht so gut unterbunden, da hatten sie noch ein paar große Chancen. Da haben wir die Kontrolle über das Spiel abgegeben. Sie haben auf Konter gesetzt. Ihr enormes Tempo und ihre Qualität im Umschaltspiel haben den Unterschied gemacht."