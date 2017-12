Sven Ulreich überzeugt beim FC Bayern München: Trauriger Held

Premier League Live Stoke -

Sven Ulreich hält zum dritten Mal in dieser Saison einen entscheidenden Elfmeter und zeigt zum Abschluss der Hinrunde, dass er sich im Tor des FC Bayern München als Vertreter von Manuel Neuer etabliert hat. Wie es im Sommer weitergeht, ist aber noch völlig offen.

Der große Moment stand noch bevor, da steckten die beiden Ex-Stuttgarter im Strafraum des FC Bayern München die Köpfe zusammen. Joshua Kimmich ging auf Sven Ulreich zu und sprach mit seinem Torhüter über das, was gleich kommen wird.

Schiedsrichter Patrick Ittrich war zum Monitor an der Seitenlinie geeilt, um sich das Foul von Niklas Süle an Santiago Ascacibar nochmal anzusehen. Die Entscheidung Elfmeter war unausweichlich. Und während das Stuttgarter Publikum einen Jubelschrei in die Mercedes-Benz-Arena entließ, hatten sich Ulreich und Kimmich auf den Strafstoß eingestellt.

Ulreich wusste, was zu tun ist. "Wir bereiten uns immer auf mögliche Schützen des Gegners vor", sagte Ulreich nach der Partie in der Mixed Zone in Stuttgart. "Aber natürlich hat der Schütze immer mehrere Möglichkeiten." Richtig. Links, rechts, Mitte, oben, unten, halbhoch.

Ulreich tauchte aus seiner Sicht nach rechts unten ab und parierte den Schuss von Chadrac Akolo. Aus. 1:0.

Elfmeterkiller Sven Ulreich

Ulreich hatte während seiner Zeit in Stuttgart, wo er von 1998 bis 2015 spielte und wo er den Sprung aus der Jugend zu den Profis schaffte, nicht gerade den Ruf eines Elfmeterkillers (2 von 21). Doch diesen Status hat er sich im letzten halben Jahr erarbeitet.

Zum Saisonauftakt hielt Ulreich im Supercup in Dortmund den entscheidenden Elfmeter, im DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig tat er es ebenso und jetzt wieder gegen Stuttgart. In der vierten Minute der Nachspielzeit. Vor der Cannstatter Kurve.

Die Fans des VfB hatten ihren ehemaligen Keeper in den 93 Minuten zuvor konsequent ausgepfiffen. Zwischendurch konnte man meinen, dass die Pfiffe Wirkung gezeigt hatten. Ulreich leistete sich einige verunglückte Abschläge mit dem Fuß.

"Traurig" sei er über die Anfeindungen in seiner alten Heimat. "Es ist schade, dass man so empfangen wird. Aber das gehört wohl momentan zum Fußball dazu."

Power Ranking zum CL-Achtelfinale: Wer ist der König der Könige? © getty 1/17 Die Champions League geht in die K.o.-Phase. Wer ist derzeit am besten drauf, vor wem müssen sich die Bayern in Acht nehmen? Und wer ist chancenlos? SPOX macht das Power Ranking © getty 2/17 Rang 16: SCHACHTJOR DONEZK - Mit Zorro-Maske feierte Trainer Pablo Ferrera den zweiten Platz in der Gruppe, in der Liga läuft ebenfalls alles rund. Das erste Viertelfinale seit 2011 bleibt dennoch ein Traum © getty 3/17 Rang 15: FC BASEL - Siege über United und Benfica brachten den sensationellen Einzug in die K.o.-Runde. Mehr wird schwer – auch weil man in der Winterpause mal wieder Leistungsträger verlieren könnte © getty 4/17 Rang 14: FC PORTO - Wie üblich ein gepflegter, abgezockter Ball, aber die Punching Power gegen die ganz Großen fehlt. Zwei Remis in Serie haben auch die Liga wieder spannend gemacht © getty 5/17 Rang 13: BESIKTAS - Erster türkischer Gruppensieger der CL-Geschichte? Aber hallo – die richtige Gruppe macht's möglich. Jetzt braucht es ein ähnlich freundliches Los in der K.o.-Runde © getty 6/17 Rang 12: FC SEVILLA - In den letzten zehn Spielen hat Sevilla nur gegen Barca und Real verloren, in der Liga war man bis zum Samstag an Real dran. Bleibt uns nur noch, Coach Berizzo alles Gute im Kampf gegen den Krebs zu wünschen © getty 7/17 Rang 11: TOTTENHAM HOTSPUR - 16 Punkte in der Gruppenphase, das hat kein anderes Team geschafft. Doch in der Liga wurden die Spurs zuletzt durchgereicht, bevor es am Samstag wieder wuppte. Wird Zeit für die Winterp ... oh. © getty 8/17 Rang 10: AS ROM - Gruppensieg fix, neues Stadion beschlossen, in der Liga wieder zur Spitzengruppe Kontakt aufgenommen. Coach Di Francesco freut's: Endlich steht Juve auf europäischer Bühne nicht mehr allein da. © getty 9/17 Rang 9: FC CHELSEA - Wenn es bei Hazard läuft, dann läuft es auch bei den Blues. Problem: Manchmal läuft es eben auch nicht. Platz drei in der Liga passt, der zweite Gruppenplatz hinter der Roma kam überraschend © getty 10/17 Rang 8: JUVENTUS TURIN - 38 Punkte aus 16 Spielen reichen in Italien nur zu Platz drei, in der Königsklasse von Barca in die Schranken gewiesen. Das Problem in der Königsklasse: Nur 7 Tore in der Gruppenphase © getty 11/17 Rang 7: FC LIVERPOOL - Vor dem Derby hatte Klopps Team sieben von neun Spielen gewonnen – und zwar alle mit mindestens drei Toren Unterschied. War klar, das Coutinho ausgerechnet jetzt wieder von Abschied sprechen muss ... © getty 12/17 Rang 6: MANCHESTER UNITED - Gute Leistungen und Magerkost wechselten sich bei United zuletzt ab, immerhin kehrten Pogba und Ibra zum Team zurück. Die Red Devils sind einfach extrem schwer zu schlagen – typisch Mou halt © getty 13/17 Rang 5: BAYERN MÜNCHEN - Der Sieg über Paris war wichtig fürs Selbstverständnis, die letzten Dämonen aus der Ancelotti-Zeit sind damit ausgetrieben. Frankfurt zeigt, dass man auch Kampfspiele gewinnen kann. Fehlt nur noch Sandro Wagner © getty 14/17 Rang 4: REAL MADRID - Der zweifache Titelverteidiger steckte bis zum Sevilla-Spiel tief in der Krise, bis zum Achtelfinale bleibt aber noch etwas Zeit. Und: In der Königsklasse trifft Ronaldo ja bekanntlich immer © getty 15/17 Rang 3: PARIS SAINT-GERMAIN - 25 Tore in der Gruppenphase sind neuer Rekord, auch wenn man gerne etwas aus München mitgenommen hätte. Die erste Niederlage in der Liga kann für die Konzentration im Team nur hilfreich gewesen sein © getty 16/17 Rang 2: FC BARCELONA - Ungeschlagen in der Liga und der Königsklasse, dazu kommt Dembele bald zurück – wer war doch gleich dieser Neymar? Aber: zuletzt nur zwei Siege aus fünf Spielen © getty 17/17 Rang 1: MANCHESTER CITY - Peps Millionentruppe eilt in der Liga von Rekord zu Rekord, auch das Derby gewann man verdient. Das abgeschenkte Gruppenspiel gegen Donezk rüttelt nicht am Spitzenplatz

Jupp Heynckes schwärmt von Sven Ulreich

Dass Ulreich überhaupt im Fokus der knapp 60.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena stehen kann, hat mit der anhaltenden Fußverletzung von Manuel Neuer zu tun. Ulreich brachte es in dieser Hinrunde bisher auf 20 Pflichtspiele für den FC Bayern.

Mit Fehlern gegen Wolfsburg und in Paris hatte er früh Zweifel an seiner Eignung als Bayern-Torhüter genährt und auch zuletzt gab es wieder Gerüchte, wonach die Bayern bereits im Winter einen neuen Schlussmann verpflichten würden.

Der Klub ist diesen entschieden entgegengetreten. Trainer Jupp Heynckes hat dem FC Bayern sogar zu einer Verlängerung des im Sommer 2018 auslaufenden Vertrags geraten. Auch in Stuttgart sang er eine Lobeshymne auf seinen Ersatz-Torhüter.

"Er hat sich kontinuierlich entwickelt und ist ein sehr guter Torhüter geworden", sagte Heynckes. "Er ist Gold wert für uns und ein Garant für unseren Erfolg." Nicht nur wegen des gehaltenen Elfmeters, wie Heynckes meinte, auch in der 7. Minute habe er schon eine überragende Parade gezeigt. Ulreich spüre das Vertrauen und die Anerkennung in der Mannschaft.

Zukunft von Sven Ulreich offen

Wie lange er das noch als Nummer eins darf, ist offen. Neuers Rückkehr verzögert sich schon seit Wochen, im Moment scheint der März ein realistisches Ziel zu sein für den Nationaltorhüter. Auch Ulreich hat sich mittlerweile auf die erweiterte Kandidatenliste für das DFB-Team gespielt, sieht selbst aber kaum Chancen, weil er genau weiß, dass er mit Neuers Comeback wieder ins zweite Glied rücken wird.

Es sei natürlich "schwieriger zurückzugehen, wenn man zuvor so viele Spiele gemacht hat". Aber er wisse auch, worauf er sich mit seiner Unterschrift eingelassen habe. "Das ist das Los des zweiten Torhüters."

Wie es im Sommer weitergehen wird, weiß Ulreich noch nicht. Es gebe auch noch keine Tendenz. "Im Moment will ich erstmal Leistung bringen und der Mannschaft helfen." Das ist ihm in den entscheidenden Momenten in dieser Saison sehr oft gelungen.