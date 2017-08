Ulreich hält Bayern den Pokal fest

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Serie A Corinthians -

Der FC Bayern München hat den Supercup 2017 gewonnen und ist mit nunmehr sechs Erfolgen alleiniger Rekordsieger dieses Wettbewerbs! Der Rekordmeister bezwang den BVB in Dortmund mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten war es 2:2 (1:1) gestanden.

Vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park ging der BVB früh durch Christian Pulisic in Führung (12.). Robert Lewandowski glich fünf Minuten später für den FC Bayern aus. Nach 71 Minuten brachte Pierre-Emerick Aubameyang die Borussia wieder in Führung. Drei Minuten vor dem Ende erzwang ein Eigentor von BVB-Keeper Roman Bürki das Elfmeterschießen. Nuri Sahin absolvierte sein 250. Pflichtspiel für den BVB.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Wie angekündigt beginnt Bosz in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB mit der derzeit besten Elf. Zagadou muss weiter links hinten aushelfen, Dahoud rückt auf die Achterposition. Götze fehlt mit Rückenproblemenen.

Ancelotti muss auf sieben Spieler verzichten und lässt mit Tolisso und Rudy zwei Neuzugänge von der Leine, Süle sitzt draußen. Rafinha spielt Linksverteidiger, Vidal agiert als Zehner.

11.: Müller spielt aus dem Gewühl eine starke Seitenverlagerung von links auf Lewandowski. Der nimmt die Kugel rechts am Strafraum runter, hat viel Platz und schießt - drüber.

12., 1:0, Pulisic: Dicker Patzer von Martinez! Im Aufbauspiel lässt sich der Spanier 35 Meter vor dem Tor den Ball von Pulisic abnehmen. Der US-Boy rennt alleine auf Ulreich zu und schiebt aus elf Metern lässig unten rechts ein.

15.: Ribery dribbelt sich nach Zuspiel von Müller ans linke Strafraumeck und sucht per Steilpass den einlaufenden Vidal, der knapp verpasst. Dennoch ist die Kugel gefährlich, Bürki lenkt den Ball um den rechten Pfosten.

17., 1:1, Lewandowski: Der BVB verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, Kimmich stiehlt sich im Rücken von Zagadou davon und bringt die flache Hereingabe ins Strafraumzentrum, wo Lewandowski aus kurzer Distanz einschiebt.

31.: Ribery lässt Piszczek auf der linken Seite erneut alt aussehen und sucht von der Strafraumkante aus Müller im Fünfer. Der Nationalspieler bringt die halbhohe Hereingabe aus drei Metern volley aufs Tor. Bürki ist zur Stelle und pariert bockstark auf der Linie.

35.: Lewandowski schickt Kimmich über rechts an die Strafraumkante. Die Flanke des Nationalspielers landet bei Müller am kurzen Pfosten. Der setzt sich gegen Bartra durch, köpft die Kugel aber an den rechten Außenpfosten.

71., 2:1, Aubameyang: Erst verpasst Lewandowski im Verbund mit Coman die Riesenchance zur Führung, im Gegenzug landet der Dortmunder Konter über Rode bei Dembele, der aus dem Zentrum heraus Aubameyang rechts in den Strafraum schickt. Aus elf Metern rechter Position hebt der Gabuner die Kugel über Ulreich oben links in die Maschen.

88., 2:2, Bürki (ET): Rudy chippt einen Freistoß vom rechten Strafraumeck zu Süle, der die Kugel per Schulter an die Latte setzt. Hummels und Bartra zanken sich um den Ball, bis Kimmich den Ball Richtung Tor schaufelt, Piszczek abfälscht und Bürki die Kugel irgendwie gemeinsam über die Linie drückt.

Elfmeterschießen:

2:3 Lewandowski

3:3 Dembele

3:4 Ribery

4:4 Philipp

Bürki hält gegen Kimmich

5:4 Aubameyang

5:5 Rudy

Ulreich hält gegen Rode

5:6 Vidal

6:6 Castro

6:7 Süle

Ulreich hält gegen Bartra

Fazit: Dortmund gehörte die Anfangsviertelstunde, dann ließen die Hausherren stark nach und die Bayern eroberten die Spielkontrolle. Nach der Pause war die Partie ausgeglichen, hochkarätige Torchancen gab es wenige.

Der Star des Spiels: Joshua Kimmich. Extrem umtriebig, pressingresistent und mit großer Ruhe am Ball. Klasse Ball für Lewandowski beim 1:1, traf zudem zum erneuten Ausgleich selbst. Auch stark: Rudy.

Der Flop des Spiels: Dan-Axel Zagadou. Bosz bezeichnete den jungen Franzosen als Aushilfe auf der Linksverteidigerposition und wenn es dafür eines Beweises benötigt hat, dann war es diese Partie. Der 18-Jährige ließ seine Gegenspieler gleich mehrere Male laufen, offenbarte ein schwaches Timing und wenig Gefühl für eine ordentliche Positionierung im Raum. Auch Gegenüber Piszczek machte keine gute Figur.

Facebook, Instagram, Twitter: Die Bundesligisten mit den meisten Followern © spox 1/19 Die Reichweite in den sozialen Medien ist für die Bundesligaklubs mittlerweile enorm wichtig geworden. Wer hat die meisten Follower? SPOX gibt einen Überblick über Facebook, Instagram und Twitter der 18 Klubs - mit Stand vom 13. Juli 2017 © getty 2/19 Platz 18: SC Freiburg. Gesamt: 461.300 Follower (FB: 236.000, Instagram: 25.300, Twitter: 200.000) © getty 3/19 Platz 17: TSG 1899 Hoffenheim. Gesamt: 467.600 Follower (FB: 262.000, Instagram: 55.600, Twitter: 150.000) © getty 4/19 Platz 16: FC Augsburg. Gesamt: 474.700 Follower (FB: 246.000, Instagram: 56.700, Twitter: 172.000) © getty 5/19 Platz 15: RB Leipzig. Gesamt: 507.900 Follower (FB: 317.000, Instagram: 81.900, Twitter: 109.000) © getty 6/19 Platz 14: 1. FSV Mainz 05. Gesamt: 645.800 Follower (FB: 444.000, Instagram: 41.800, Twitter: 160.000) © getty 7/19 Platz 13: Hannover 96. Gesamt: 666.200 Follower (FB: 347.000, Instagram: 61.200, Twitter: 258.000) © getty 8/19 Platz 12: Hertha BSC. Gesamt: 704.400 Follower (FB: 357.000, Instgram: 81.400, Twitter: 266.000) © getty 9/19 Platz 11: VfB Stuttgart. Gesamt: 1,06 Mio. Follower (FB: 543.000, Instagram: 115.000, Twitter: 408.000) © getty 10/19 Platz 10: Eintracht Frankfurt. Gesamt: 1,07 Mio. Follower (FB: 619.000, Instagram: 110.000, Twitter: 349.000) © getty 11/19 Platz 9: Borussia Mönchengladbach. Gesamt: 1,2 Mio. Follower (FB: 973.000, Instagram: 206.000, Twitter: 65.200) © getty 12/19 Platz 8: 1. FC Köln. Gesamt: 1,35 Mio. Follower (FB: 742.000, Instagram: 134.000, Twitter: 479.000) © getty 13/19 Platz 7: Hamburger SV. Gesamt: 1,49 Mio. Follower (FB: 795.000, Instagram: 156.000, Twitter: 539.000) © getty 14/19 Platz 6: SV Werder Bremen. Gesamt: 1,5 Mio. Follower (FB: 1 Mio., Instagram: 135.000, Twitter: 388.000) © getty 15/19 Platz 5: VfL Wolfsburg. Gesamt: 1,57 Mio. Follower (FB: 1,1 Mio., Instagram: 250.000, Twitter: 237.000) © getty 16/19 Platz 4: Bayer Leverkusen. Gesamt: 3,39 Mio. Follower (FB: 2,7 Mio., Instagram: 310.000, Twitter: 388.000) © getty 17/19 Platz 3: FC Schalke 04. Gesamt: 3,8 Mio. Follower (FB: 2,9 Mio., Instagram: 379.000, Twitter: 560.000) © getty 18/19 Platz 2: Borussia Dortmund. Gesamt: 22,3 Mio. Follower (FB: 15,4 Mio., Instagram: 4,2 Mio., Twitter: 2,79 Mio.) © getty 19/19 Platz 1: FC Bayern München. Gesamt: 56,6 Mio. Follower (FB: 42,6 Mio., Instagram: 10,3 Mio., Twitter: 3,74 Mio.)

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer. Musste gleich im ersten Spiel seit der Einführung des Videoschiedsrichters eine knifflige Szene bewerten. Beim Tor von Lewandowski zum 1:1 stand Vorlagengeber Kimmich zuvor jedoch wohl knapp nicht im Abseits. Sah kurz darauf sehr gut, dass Sokratis gegen Lewandowski hielt und zeigte dem Griechen dafür zu Recht Gelb (18.). Lag auch ansonsten mit den persönlichen Strafen richtig. Einzig Kimmich hätte nach etwas mehr als einer Stunde noch verwarnt werden müssen.

Das fiel auf: