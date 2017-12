Joker Müller sticht: Ulreich hält dem FC Bayern den Sieg beim VfB Stuttgart fest

Ligue 1 Live Rennes -

PSG FIFA Club World Cup Live Real Madrid -

Gremio Serie A Live FC Turin -

Neapel Premier League Live Man City -

Tottenham Primera División Live Eibar -

Valencia Championship Live Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Indian Super League Mumbai -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston

Der FC Bayern München hat zum Abschluss der Hinrunde seinen 13. Saisonsieg eingefahren und überwintert mit 41 Punkten auf Platz eins. Der Rekordmeister gewann beim VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0).

Bereits nach 47 Sekunden hatte Lewandowski die Chance zur Führung. Es sollte für lange Zeit die beste Möglichkeit der Bayern bleiben. Der VfB Stuttgart brachte sein Spiel besser durch, verteidigte aggressiv, setzte die Bayern immer wieder Druck, kam aber ebenfalls kaum zu guten Abschlusschancen.

Die Bayern hatten Probleme mit dem ständigen Anlaufen der Stuttgarter, weil die Raumaufteilung im 4-1-4-1 nicht optimal war, die Breite fehlte und das Passspiel zu ungenau war. Wenn es gefährlich wurde, hatte meistens James seine Füße im Spiel.

Beim VfB setzte sich die Verletztenmisere auch in diesem Spiel fort. Terodde musste kurz nach dem Seitenwechsel runter, für ihn kam der gelernte Innenverteidiger Kaminski als Mittelstürmer. Gefragt war er aber dennoch als Abwehrspieler, denn der VfB schaffte kaum noch Entlastung.

Die Bayern kontrollierten die zweite 45 Minuten mit mehr Ballbesitz und waren zielstrebiger im Spiel Richtung Tor, diese Leistungssteigerung belohnte der eingewechselte Müller. In den Schlussminuten drückte der VfB, die Bayern verspielten ihre guten Konterchancen leichtfertig und wurde in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter bestraft, den Ulreich aber gegen Akolo parierte.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Müller (79.)

Bes. Vorkommnis: Ulreich hält Elfmeter gegen Akolo (90.+4)

Bayern gewann die letzten 16 Pflichtspiele gegen Stuttgart - seit Bundesliga-Gründung 1963 gab es nur eine ebenso lange Siegesserie eines Teams gegen einen anderen Klub: Auch gegen Bremen gewann der FCB die letzten 16 Pflichtspiele.

Der VfB Stuttgart verlor zum 4. Mal in Serie ohne eigenen Treffer, ein Novum in der Ära von Trainer Hannes Wolf.

Der FC Bayern gewann die letzten 31 BL-Partien gegen einen Aufsteiger (bei einem Torverhältnis von 100:19). Den letzten Punktverlust gegen einen Aufsteiger gab es im August 2010 beim 0:2 in Kaiserslautern.

Der Star des Spiels: Mats Hummels

Bombensichere Leistung im Abwehrzentrum an seinem 29. Geburtstag, bügelte auch immer wieder kleinere Fehler von Boateng aus. Gewann starke 77 Prozent seiner Zweikämpfe und immer wieder mit klugen Bällen im Spielaufbau. Musste aber in der 68. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. In der Schlussphase wurde Ulreich dann zum Garanten für den Sieg.

Der Flop des Spiels: Dennis Aogo

Arbeitete wie gesamte Mannschaft viel, war aber nicht wirklich im Spiel. Gewann nur 17 Prozent seiner Zweikämpfe und war offensiv überhaupt kein Faktor.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Mit dem einen oder anderen kleinlichen Pfiff, aber insgesamt ohne gröbere Fehler. Lag auch mit den Gelben Karten richtig. In der hektischen Schlussphase nicht immer auf der Höhe, der Elfmeter nach Videobeweis war aber korrekt.

Die Reaktionen der Trainer:

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Das Spiel war hintenraus ein Spiegelbild der letzten Wochen. Wir sind immer nah dran, haben aber wenig geholt. Kein Vorwuf an Chadrac Akolo, wenn man Verantwortung übernimmt, kann das passieren. Wir haben insgesamt ein fantastisches Jahr 2017 gehabt und gehen nun mit einer schwierigen Situation in die Rückrunde. Dem stellen wir uns aber ab dem 13. Januar."

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Das Spiel hatte alle Zutaten, es war hoch interessant, intensiv und dramatisch. Es wird immer schwieriger, das Niveau zu halten. Beide Mannschaften haben klasse gespielt, man kann nicht verstehen, dass dieser VfB nicht mehr Punkte hat. Sven Ulreich ist für uns Gold wert. Die Spieler müssen sich erholen und die Köpfe freibekommen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Borussia Dortmund nochmal zulegen können."