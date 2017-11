Die ultimative Jupphudelei

Premier League Live Everton -

Watford (Delayed) Primera División Live Real Madrid -

Las Palmas Serie A Live Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Live St. Etienne -

Lyon Superliga Live River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolves Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atlético Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Brom -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED)

Der FC Bayern München setzt seine Serie unter Trainer Jupp Heynckes auch bei Borussia Dortmund fort. Beim 3:1 gegen den BVB werden alle zurückgewonnen Qualitäten sichtbar. In der Liga dürften die Bayern damit nur schwer zu stoppen sein, allerdings sehen alle Beteiligten auch noch Luft nach oben.

Jupp Heynckes ist kein Mann, der das Rampenlicht sucht. Er hat sich aber in seinen über 50 Jahren im Fußballgeschäft daran gewöhnt, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Übertriebenes Lob macht ihn aber nach wie vor verlegen, er gibt das dann immer an das gesamte Team weiter.

So auch am Samstagabend, als er im TV-Interview neben den Spielern auch die Ärzte und Physios in den Mittelpunkt stellte. Die Liste ließe sich noch um Busfahrer, Zeugwart, Ordner und sonstiges Personal erweitern. Heynckes mag sie alle.

In der WDR-Sendung "Zimmer frei" gab es zum Abschluss immer das Format der ultimativen Lobhudelei, in dem ein Freund des Studiogastes dessen positive Eigenschaften rühmte. Hätte man Uli Hoeneß nach dem Sieg in Dortmund für diesen Redebeitrag gewinnen können, es wäre sicher auch eine monumentale Jupphudelei herausgekommen.

Borussia Dortmund - FC Bayern: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Bayern jubelt, der BVB trauert: Der Rekordmeister gewann in Dortmund mit 3:1 (2:0) und baut die Tabellenführung auf vier Zähler aus - nun vor RB Leipzig. SPOX präsentiert in Zusammenarbeit mit LigaInsider die Einzelkritik zum Spiel © getty 2/29 Roman Bürki: Bei allen Gegentoren machtlos. Starke Parade gegen Lewandowski (48.), gegen den er bereits früh im Spiel rettete. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 3/29 Marc Bartra: Bleibt als Rechtsverteidiger nicht die Idealbesetzung. Hatte mit Coman enorme Schwierigkeiten, vor dem 0:1 zu weit vom Franzosen entfernt. Nach Sokratis' Auswechslung Innenverteidiger und mit dem Ehrentor. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 4/29 Sokratis: Musste nach 42 Minuten verletzt raus. Lieferte sich heiße Duelle mit Lewandowski, hatte bei seiner Grätsche gegen den Polen kurz vor dem 0:1 Glück, nicht vom Platz zu fliegen. Starke Zweikampfbilanz (83 Prozent). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 5/29 Ömer Toprak: Ließ sich immer wieder an der Mittellinie stehend mit langen Bällen in seinen Rücken aushebeln. Hätte beim 0:1 zwingend nach vorne schieben und Druck auf Robben machen müssen. Auch beim 0:2 mit keiner guten Figur. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 6/29 Marcel Schmelzer: Sah eine frühe, berechtigte Gelbe Karte und hing bei den ersten beiden Gegentoren mit drin. Hätte jeweils früher attackieren müssen, um die Hereingaben zu unterbinden. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 7/29 Julian Weigl: Agierte etwas defensiver als zuletzt und mit Castro neben ihm. Die Rolle liegt ihm weiterhin nicht. Defensiv teils wenig robust und mit Tempodefiziten. Fälschte den Ball beim 0:2 unglücklich ab. In Halbzeit 2 verbessert. LigaInsider-Note: 4 © getty 8/29 Gonzalo Castro: Als Sechser neben Weigl aufgeboten. Leistete sich ein paar unnötige Ballverluste. Kämpferisch aber tadellos, dazu mit vier Torschussvorlagen und dem Assist zum Tor von Bartra. LigaInsider-Note: 3 © getty 9/29 Shinji Kagawa: Vor allem im ersten Durchgang einer der besten Dortmunder. Lief zusammen mit Aubameyang die Bayern-Abwehr an und war robust in den Zweikämpfen. Hatte Pech bei seiner Großchance an den Außenpfosten (32.). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 10/29 Andrej Yarmolenko: Vergab wie schon in Hannover eine Großchance, die er machen muss (30.). Keine gute Abstimmung mit Hintermann Bartra, kam im Rückwärtsgang häufig einen Schritt zu spät. LigaInsider-Note: 4 © getty 11/29 Pierre-Emerick Aubameyang: Muss beim Stand von 0:0 gegen Süle früher abschließen, als er allein aufs Tor zuläuft (12.). Das war's dann im Grunde vom Gabuner, war bei Süle gut aufgehoben und konnte nie sein Tempo ins Spiel bringen. LigaInsider-Note: 4 © getty 12/29 Christian Pulisic: Bereitete die Großchance von Kagawa stark vor und zog immer wieder erfolgreiche Dribblings an, verlor aber auch einige Bälle zu leichtfertig. LigaInsider-Note: 3 © getty 13/29 Jeremy Toljan: Kam für Sokratis in die Partie und agierte rechts hinten. Spielte dort allenfalls solide, legte aber immerhin Castros Großchance kurz vor Schluss auf. LigaInsider-Note: 4 © getty 14/29 Mario Götze: Kam nach 68 Minuten für Kagawa und ersetze den Japaner positionsgetreu im offensiven Mittelfeld. Suchte einmal den Torabschluss, wurde jedoch geblockt. Verlor zudem die meisten seiner Zweikämpfe. LigaInsider-Note: 4 © getty 15/29 Jadon Sancho: Ersetze Yarmolenko in Minute 80 und kam zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz. Hatte keine nennenswerte Szene. Keine Bewertung © getty 16/29 Sven Ulreich: Blieb gegen Yarmolenko zweimal lange stehen und wehrte den Abschluss im Eins-gegen-eins so jeweils stark ab (30., 44.). Auch in der zweiten Hälfte souverän, beim Gegentor machtlos. LigaInsider-Note: 3 © getty 17/29 Joshua Kimmich: Einmal mehr Assistgeber (beim 2:0 von Lewandowski), defensiv jedoch mit Geschwindigkeitnachteilen gegen Pulisic. LigaInsider-Note: 3 © getty 18/29 Mats Hummels: Zeigte, dass er der Abwehrchef ist: beste Zweikampfquote (75 Prozent), meiste Ballaktionen, starke Bälle hinter die Abwehr. Jedoch auch mit der schwächsten Passquote und den meisten Ballverlusten. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 19/29 Niklas Süle: In der ersten Halbzeit mit zwei überragenden Grätschen, u.a. gegen Aubameyang (12.). Ließ sich aber auch mehrmals von Pulisic düpieren (22., 50.). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 20/29 David Alaba: Defensiv nicht immer mit Zugriff, gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte nur 82 Prozent seiner Pässe zum Mann. Sein 3:0 entschied die Partie endgültig. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 21/29 Thiago: Zwar eigentlich gewohnt passsicher, allerdings im ersten Durchgang mit zwei Ballverlusten in gefährlichen Zonen. Aber auch mit guten Einzelaktionen und sehenswertem vorletzten Pass vor dem Führungstor. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 22/29 Javi Martinez: Leistete sich vor Yarmolenkos Großchance einen haarsträubenden Ballverlust (30.). Im Zweikampf nicht immer so stark wie gewohnt, aber mit 91 Prozent Passquote. LigaInsider-Note: 4 © getty 23/29 Arjen Robben: Erzielte das Führungstor, leitete das 2:0 mit einem Anspiel auf den rechten Flügel zu Kimmich ein und schlug die Flanke vor Lewandowskis Großchance (48.). LigaInsider-Note: 2 © getty 24/29 James Rodriguez: Bärenstarke erste Halbzeit, in der er den ersten Treffer mit einer feinen Ballannahme und -ablage vorbereitete und den zweiten einleitete. Nach der Pause mit einigen Ungenauigkeiten, dann aber mit dem Assist zum 3:0. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 25/29 Kingsley Coman: Lief Bartra immer wieder davon, machte jedoch nur wenig aus seinem Geschwindigkeitsvorteil, brachte keine Flanke zum Mann und war nur an einem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 26/29 Robert Lewandwoski: Hing lange in der Luft, war dann jedoch in der 37. da und erzielte (mit etwas Glück) das 2:0. Vergab in der 47. freistehend per Kopf die große Chance zum 3:0. LigaInsider-Note: 3 © getty 27/29 Rafinha: Kam in der 74. Minute für Alaba, konnte die Flanke vor dem 1:3 nicht verhindern. LigaInsider-Note: 4 © getty 28/29 Sebastian Rudy: Ersetzte in der 81. Minute Martinez. Keine Bewertung © getty 29/29 Arturo Vidal: Kam in der 84. Minute für James. Hinterließ keinen Eindruck mehr. Keine Bewertung

Der FC Bayern ist wieder stabil

Seit vier Wochen ist Heynckes erst wieder Trainer des FC Bayern und nach dieser doch recht kurzen Amtszeit lässt sich nur ein erstaunliches Fazit ziehen. In 27 Tagen hat der 72-Jährige an allen richtigen Stellschrauben gedreht.

Die Fakten sind eindeutig: Die Bayern haben in vier Ligaspielen elf Punkte auf Borussia Dortmund gutgemacht und führen die Tabelle jetzt mit vier Zählern Vorsprung auf RB Leipzig an. Im DFB-Pokal und in der Champions League hat der FC Bayern die nächste Runde erreicht. Gab es nach den Auftaktsiegen gegen Freiburg, Celtic und in Hamburg noch Zweifel, hat die Mannschaft auch alle Spitzenspiele und die schwere Auswärtspartie in Glasgow erfolgreich überstanden.

Der FC Bayern ist wieder stabil, der FC Bayern ist wieder gierig, der FC Bayern ist wieder das Maß der Dinge im deutschen Fußball.

Heynckes hat Teamgeist und Disziplin zurückgebracht

Wie hat Heynckes das gemacht? "Mit harter Arbeit", antwortet der Trainer auf diese Frage immer. Das klingt banal, ist aber die Grundlage von Heynckes' Wirken. Wenn er etwas mehr ins Detail geht, wird klarer, mit welchen Maßnahmen er den Umschwung in München erwirkt hat.

Heynckes hat zuerst bei der Hierarchie innerhalb der Mannschaft angesetzt, er hat den deutschen Nationalspielern und den Spielern, die er noch aus der Triplesaison kannte, die Führung zurückgegeben und sie in die Pflicht genommen. Auch jetzt gibt es noch eine Grüppchenbildung, die gibt es in jeder Mannschaft, aber Heynckes ist es schnell gelungen, alle Spieler für ein gemeinsames Ziel zu begeistern.

Der Teamgeist und die Disziplin sind zurück. Statt spitzen Bemerkungen über eine Nichtberücksichtigung bei der Aufstellung oder Trikotwürfen nach einer Auswechslung marschieren die Bayern wieder geschlossen in eine Richtung. Der Torjubel der gesamten Bank in Dortmund und das normalisierte Miteinander von Arjen Robben und Robert Lewandowski stehen hierfür beispielhaft.

Strukturelle Fortschritte beim FC Bayern

Neben den atmosphärischen Änderungen, die Heynckes' Rückkehr hervorgerufen hat, hat der Trainer auch auf dem Platz klare Signale gesendet. Er ist zwar von seiner aus dem Triplejahr zementierten Grundordnung des 4-2-3-1 auf ein 4-3-3 abgewichen, aber er hat die defensive Stabilität wieder an erste Stelle gestellt. Das Schlagwort Balance, das auch beim Gegner Dortmund so viel diskutiert wird, gehört zu Heynckes Basiselementen.

Mit der Versetzung von Javi Martinez aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld hat das Handeln ein Gesicht. Aber es gibt auch strukturelle Fortschritte bei den Bayern. Die Mannschaft arbeitet geschlossener, kompakter und zerfällt nicht mehr in die Einzelteile Offensive und Defensive. Das Gegenpressing und die Balleroberung funktionieren in Folge dessen besser. Und zu guter Letzt betonen die Bayern immer wieder, dass sie körperlich in einer besseren Verfassung seien.

Klingeln in den Ohren von Carlo Ancelotti

Heynckes ist ein Gentleman, er würde nie direkt schlecht über seinen Vorgänger Carlo Ancelotti reden. Aber all seine Aussagen über Hierarchie, Disziplin und Fitness müssen für Klingeln in den Ohren des Italieners sorgen, weil sie nur so interpretiert werden können, dass es der Mannschaft zuvor an einer klaren Struktur, einer taktischen Vorgabe und der nötigen körperlichen Grundlage gefehlt hat.

Auch jetzt bereitet der physische Zustand Heynckes noch Kopfzerbrechen. Es gibt viele Spieler mit muskulären Problemen, außerdem sind mit Manuel Neuer, Thomas Müller und Franck Ribery noch zentrale Spieler länger verletzt - die Rotation funktioniert trotzdem. So wenige Verletzte wie in der Saison 2012/13 hatte der FC Bayern allerdings seitdem nicht mehr. Da will der Trainer wieder hin.

Er weiß, dass die aktuellen Lobeshymnen eine Momentaufnahme sind und im November für den Ausgang der Saison nicht entscheidend sein werden. Zumal die Bayern spielerisch auch noch ordentlich Luft nach oben haben. Aber nach vier Wochen Heynckes ist wieder Ruhe eingekehrt in München und es lässt sich festhalten, dass die zurückgewonnene Qualität für die Liga reichen sollte. Bis zu den großen Spielen in Europa ist noch Zeit. Zeit, die Heynckes und sein Team nutzen werden: "Wenn wir die verletzten Spieler wieder an Bord haben, werden wir noch besser Fußball spielen."