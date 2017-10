Ein Reset-Knopf namens Jupp

WC Qualification Europe Albanien -

Jupp Heynckes ist am Montag als neuer Trainer des FC Bayern München vorgestellt worden. Der 72-Jährige ist so etwas wie das Allheilmittel des Klubs, der sich mehr Ruhe in und um die Mannschaft wünscht und mit dieser Entscheidung Zeit gewinnen will.

Sieben Minuten waren in etwa vergangen, da lösten sich die Gesichtszüge von Uli Hoeneß. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende wirkte angespannt, als er das Podium im Presseraum der Allianz Arena mit Karl-Heinz Rummenigge, Jupp Heynckes und Hasan Salihamidzic betrat.

Während Heynckes' Eröffnungsstatement lockerte sich die Mimik von Hoeneß allerdings, er musste sich immer wieder ein Lächeln verkneifen, ehe es aus ihm herausbrach. Heynckes erzählte gerade von einer SMS, die ihm Claudio Pizarro geschickt hatte, um ihn zu seiner Rückkehr nach München zu beglückwünschen - eine Nachricht von vielen aus ganz Europa, aber ausgerechnet Pizarro, der in der Triplesaison 2013 nur dritter Stürmer war und für den er beim Champions-League-Viertelfinale bei Juventus Turin keinen Platz gehabt hätte.

Es war eine von vielen Anekdoten, die Heynckes rund um die Mittagszeit an diesem Montag im Münchner Norden erzählte. 10 Minuten und 37 Sekunden dauerte die erste Antwort des neuen und alten Bayern-Trainers. Dass ihm dabei auch ein paar Sachen durcheinandergerutscht sind... geschenkt.

Pizarro hatte in besagtem Spiel sogar ein Tor geschossen, eine Runde später im Halbfinale in Barcelona stand er allerdings wirklich nicht im Kader. Turin oder Barcelona? So wichtig war das in diesem Moment nicht. Hauptsache: Jupp. Das dürfte sich zumindest Hoeneß gedacht haben, der hier gleich mal ein Beispiel für seine Kernkompetenz geliefert hatte.

Hoeneß: "Heynckes die beste Lösung"

Ziemlich zufrieden saß Hoeneß dann auch da, als er nach Heynckes zu Wort gebeten wurde und die Entscheidung erklärte, Heynckes nach mehr als vier Jahren aus dem Ruhestand auf die Trainerbank zurückzuholen.

"Die beste Lösung" sei Heynckes in diesem Moment für den FC Bayern, erklärte Hoeneß. Die Verpflichtung seines alten Freundes gebe dem Klub "die Zeit, alle Probleme, alle Baustellen zu befrieden und bis zum ersten Juli einen neuen Trainer zu finden. Wir können das Team dann besenrein übergeben."

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Carlo Ancelotti die Atmosphäre in der Kabine an der Säbener Straße um die Ohren geflogen war und er mit einigen Personalentscheidungen für Verwirrung und Unmut sorgte. Der Italiener hätte sich mehr Unterstützung aus der Führungsetage gewünscht, bekam stattdessen aber seine Papiere.

Heynckes' erste Aufgabe: Eine klare Hierarchie

Es kam also nicht von ungefähr, dass Heynckes seine Aufgabe in erster Linie damit beschrieb, der Mannschaft wieder eine klare Hierarchie zu verpassen. Eine Hierarchie, an deren Spitze wieder die deutsche Fraktion um Manuel Neuer, Thomas Müller und Jerome Boateng stehen wird. In der Vergangenheit hätten Spieler wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder auch Xabi Alonso einige Dinge geregelt, bevor der Trainer in Aktion trat.

Die von Ancelotti protegierte Gruppe um Thiago wird sich dagegen wieder unterordnen müssen. "Die spanische Fraktion hat eine gute Edukation", sagte Heynckes etwas sperrig, "aber sie braucht Führung." Die von Heynckes angekündigten Einzelgespräche, die er in den nächsten Tagen mit seinen Spielern führen will, bieten damit durchaus Konfliktpotenzial. Gut, dass er sich vorausblickend als "nicht konfliktscheu" bezeichnete.

Über seine sportlichen Maßnahmen wollte Heynckes nicht so deutlich Auskunft geben. Es gebe viele Dinge, die geändert und verbessert werden müssten. Ansonsten gab es Sätze zu hören, die er auch schon bei seiner Rückkehr 2011 in ähnlicher Form benutzte. Wie bei Ancelotti ist auch bei Heynckes Balance das dominierende Schlagwort.

Wichtiger als taktische Dinge seien im ersten Schritt aber andere Sachen: entkrampfen, entschleunigen, beruhigen.

Heynckes-Comeback: So reagiert Europa © getty 1/13 Josef Jupp Heynckes tritt seine vierte Amtszeit als Trainer des FC Bayern an. SPOX zeigt, wie Europa auf die Rückholaktion reagiert ... © bild.de 2/13 Wie bei vielen deutschen Medien stehen die Glückwünsche von Thomas Tuchel auch bei der Bild im Fokus © kicker.de 3/13 "Heynckes braucht die absolute Mia-san-mia-Solidarität", schreibt kicker-Redakteur Karlheinz Wild. Was das bedeutet? Teamgeist auf allen Ebenen © spiegel.de 4/13 Der Spiegel stellt die Kompetenzen des 72-Jährigen in Frage: "Ein Rentner zwischen all den Vertretern einer jungen Trainergeneration. Kann das gut gehen?" © sueddeutsche.de 5/13 Die SZ sieht einen klaren Auftrag für Heynckes: Frieden stiften. Die Vorzeichen sind jedoch andere als bei seinem letzten Engagement an der Isar © zeit.de 6/13 Zeit-Redakteur Oliver Fritsch sieht die Heynckes-Lösung als eine Zeitverschaffungsmaßnahme. Zeit für die Suche nach einer neuen Identität, Zeit für den Umbruch. Denn: "Gegen den FC Bayern ist die katholische Kirche eine Zukunftswerkstatt" © sport24.lefigaro.fr 7/13 Le Figaro greift - anders als der FC Bayern in seiner Pressemitteilung - das Thema Sagnol auf. Für den Franzosen ist nach wenigen Tagen Schluss © leparisien.fr 8/13 Auch Le Parisien ist erstaunt über das Engagement eines 72-jährigen Mannes. Der Rücktritt vom Rücktritt findet hier besondere Beachtung © lequipe.fr 9/13 In der L'Equipe wird Heynckes vor allem eine große Nähe zu Uli Hoeneß attestiert © liberation.fr 10/13 Die Liberation erinnert vor allem daran, dass Heynckes den Klub bei seinem Abschied 2013 "in einem exzellenten Zustand hinterlassen" hätte © abc.es 11/13 Die ABC erinnert am Ende ihres Artikels daran, dass Heynckes bei seiner dritten Bayern-Amtszeit im ersten Jahr nur Vizemeister geworden war und das CL-Finale gegen Chelsea verloren hatte © as.com 12/13 Eine der Aufgaben von Jupp Heynckes laut AS: Die besten Versionen aus Ribery, Müller und Robben abrufen © elpais.com 13/13 Das hohe Alter des neuen Bayern-Trainers ist überall Thema

Der FC Bayern dreht die Zeit zurück

Heynckes ist für den FC Bayern gerade die Lösung für alle Probleme der jüngeren Vergangenheit. Mit ihm drückt der Klub nach der kurzen Ära Ancelotti und der langen Ära Guardiola den Reset-Knopf. Viel war an diesem Tag von 2013 die Rede, dem Jahr als Heynckes mit dem FC Bayern das historische Triple gewann. Nur wenig wurde über die Zeit dazwischen und die Entwicklung der Mannschaft unter Pep Guardiola gesprochen.

Die Situation in München macht gerade den Anschein, als würden die Bosse die Zeit mit der Verpflichtung von Heynckes einfach zurückdrehen wollen, um das Erbe von damals einfach neu zu regeln, weil es ihnen in der Phase mit Guardiola, Matthias Sammer als Sportvorstand und Michael Reschke als Technischem Direktor nicht gelungen ist, etwas Dauerhaftes aufzubauen.

Denn klar ist auch, dass Heynckes keine langfristige Lösung ist, aus seiner Sicht ist es nicht mal ein Comeback, es ist nur ein Freundschaftsdienst, der in knapp acht Monaten wieder enden wird. Bei den großen Personalfragen stehen die Bayern da wie 2009, als Heynckes ebenfalls als Interimstrainer eingesprungen war.

Die Karriere von Jupp Heynckes in Bildern © getty 1/22 Jupp Heynckes wird den FC Bayern bis Saisonende als Trainer übernehmen. Zeit, auf eine einzigartige Karriere mit vielen Titeln zurückzublicken ... © imago 2/22 Seine Profilaufbahn beginnt Heynckes 1963 als Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Mit den Fohlen gewinnt er in insgesamt zwölf Jahren vier Deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie den UEFA Cup. In 308 Spielen trifft der Stürmer 218 Mal © imago 3/22 Von 1967 bis 1976 absolviert Heynckes (v.l.) 39 Länderspiele für den DFB und schießt 14 Tore. 1972 wird er Europameister, ehe er sich zwei Jahre später zum Weltmeister krönt © imago 4/22 Als Nachfolger von Udo Lattek beginnt 1979 dann die Trainerlaufbahn von Heynckes. Die Borussia verpasst unter ihm zwar die Meisterschaft, doch hält Jupp das Team trotz zahlreicher Abgänge meist in der Spitzengruppe - und entdeckt nebenbei Lothar Matthäus © getty 5/22 1987 wechselt Heynckes zu den Bayern, mit denen er zwei Mal Meister wird. Mit dem damaligen Manager Uli Hoeneß verbindet ihn bis heute eine enge Freundschaft © getty 6/22 Nach der gewonnenen Meisterschaft '89 gönnt sich Heynckes mit seinen Spielern Hans Dorfner und Hansi Flick einen Champagner © getty 7/22 Nachdem Heynckes Anfang der 90er bei Bayern entlassen wird (Hoeneß spricht später von seinem "schwersten Fehler"), nimmt er nach einer erfolgreichen Zwischenstation in Bilbao 1994 als Trainer auf der Frankfurt-Bank Platz © getty 8/22 Nach nur einer Saison bei der Eintracht zieht es Heynckes wieder nach Spanien. Dort trainiert er zwei Jahre lang den CD Teneriffa. Mit bescheidenen Mitteln schafft er es ins Halbfinale des UEFA Cups, wo er gegen Schalke ausscheidet © imago 9/22 Sein Erfolg wird mit dem Interesse von Real Madrid belohnt, das ihn 1997 verpflichtet. Jupp holt mit den Königlichen direkt die Champions League, wird aber am Saisonende entlassen © imago 10/22 Seine nächste Station heißt Portugal: Benfica Lissabon gelingt mit der Verpflichtung des CL-Siegers ein großer Coup, er wird bei seinem Amtsantritt pompös empfangen © getty 11/22 Mit Benfica verpasst er den Meistertitel und wird Dritter in der portugiesischen Liga. Eine seiner Entdeckungen in seinem Jahr bei den Lissabonern: Robert Enke. Den späteren Nationaltorhüter macht er zum Kapitän © getty 12/22 Heynckes bleibt auch 2001 auf der iberischen Halbinsel, wechselt aber ins spanische Baskenland. Bilbao ist nun für zwei Jahre seine Heimat, den Klub bringt er erfolgreich ins Mittelfeld der Liga © getty 13/22 2003 kehrt Don Jupp nach Deutschland zurück. Genauer gesagt geht's nach Gelsenkirchen, wo der Erfolg aber ausbleibt. "Der Jupp ist ein Fußballer der alten Schule, aber wir haben 2004", meint S04-Manager Rudi Assauer und jagt Heynckes vom Hof © getty 14/22 2006 wird Heynckes nach einer Auszeit mit Kusshand von seiner alten Liebe, Mönchengladbach, aufgenommen. Doch der Erfolg bleibt aus, das Team landet auf einem Abstiegsplatz und "Osram" nimmt im Januar 2007 wieder seinen Hut © getty 15/22 Nachdem das Experiment Jürgen Klinsmann beim FC Bayern scheitert, holt Hoeneß seinen alten Freund Heynckes im April 2009 interimsweise an die Isar © getty 16/22 Die Münchner führt er in fünf Spieltagen immerhin noch zur Vize-Meisterschaft. Anschließend wartet eine neue Aufgabe auf den Trainer ... © getty 17/22 Leverkusen holt Heynckes zurück nach NRW. Die Zusammenarbeit wird ein voller Erfolg: 2009 kassiert Bayer in den ersten 24 Spielen keine einzige Niederlage - Rekord. Außerdem formt er Bayern-Leihgabe Toni Kroos und arbeitet mit Michael Ballack zusammen © getty 18/22 Nach dem Einzug in die Champions League lässt Heyckes seinen Vertrag 2011 in Leverkusen auslaufen - um sich dann abermals dem FC Bayern anzuschließen © getty 19/22 Es folgen zwei Saisons, in denen er mit Jürgen Klopp und dem BVB einen würdigen Gegner findet, der Heynckes 2012 zwei empfindliche Niederlagen in Liga und Pokal beschert ... © getty 20/22 Vor allem aber die Niederlage im "Finale dahoam" dürfte Heynckes geschmerzt haben. Im Champions-League-Finale gegen Chelsea erlebt er die vielleicht bittersten Minuten seiner Karriere © getty 21/22 Doch Jupp gelingt die Revanche! 2013 dominieren seine Bayern nicht nur die Liga, sondern sichern sich auch den DFB-Pokalsieg und den Champions-League-Titel - das Triple ist perfekt. Heynckes ist endgültig eine Legende © getty 22/22 Nachdem Pep Guardiola das Traineramt beim FCB anschließend übernahm, setzte sich Heynckes am Niederrhein zur Ruhe. Doch mit dem Rentnerdasein ist nun Schluss: Der 72-Jährige kehrt bis zum nächsten Sommer auf die Trainerbank der Bayern zurück

Hoeneß und Rummenigge wieder versöhnt

Um diese strategischen Fragen zu lösen, muss sich auch das Führungsduo Hoeneß und Rummenigge wieder als Einheit präsentieren. Zumindest haben beide Alphatiere am Montag öffentlich ihre Bereitschaft dazu erklärt und "Unebenheiten" (Hoeneß) in ihrer Beziehung zugegeben.

"Wir werden nicht nur in der Trainerfrage, sondern auch in unserer Zusammenarbeit ein neues Kapitel aufschlagen", sagte Hoeneß. Diese Baustelle hat sich mit Heynckes' Rückkehr also zumindest vorübergehend geschlossen.

Gleichzeitig soll das Allheilmittel Heynckes auch noch Hasan Salihamidzic als Sportdirektor stärken. Wie gering dessen Gewicht in der Führungsriege nach wie vor ist, zeigte auch seine Rolle bei der Pressekonferenz. In der über 50 Minuten dauernden Runde kam Brazzo nur einmal zur Wort, als er gleich zu Beginn eine Frage des Pressesprechers beantwortete. Alle anderen beantworteten die dominierenden Figuren Heynckes, Rummenigge und Hoeneß.

Es ist schon bizarr, dass Salihamidzic Heynckes' Vorgesetzter ist, in den nächsten Monaten aber quasi sein Lehrling. Dennoch ist Salihamidzic für Hoeneß "der große Gewinner" der Trainerrochade.

Schneller Test für das Projekt Heynckes

Ob dieses breite Feld an Themen in so kurzer Zeit nicht ein bisschen viel ist für Heynckes, wird sich früh zeigen. Denn eine lange Anlaufzeit wir der Trainer in den kommenden Wochen nicht haben.

Schon Ende Oktober und Anfang November stehen in der Liga und im Pokal mit Gegnern wie RB Leipzig und Borussia Dortmund entscheidende Spiele an, in der Champions League geht es gegen Celtic um die Qualifikation fürs Achtelfinale.

Und eines dürfte Heynckes bei seiner vierten Amtszeit in München besser wissen als jeder andere: Das Befrieden und Beruhigen funktioniert in München am besten mit guten Ergebnissen. Sonst ist die lockere Stimmung schnell Geschichte.