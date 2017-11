Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense

Der 11. Spieltag steht ganz im Zeichen des Top-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem entthronten Borussia Dortmund. Auch RB Leipzig bekommt es mit einem direkten Tabellennachbarn zu tun. Hier gibt's alle Infos zu allen Begegnungen des Spieltags, die Tabelle, Liveticker, die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Nach sieben Spieltagen führte der BVB die Tabelle noch mit fünf Punkten Vorsprung an. Zwei Wochen später und drei Spiele nach dem Amtsantritt von Jupp Heynckes beim FC Bayern hat der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung übernommen - inklusive des drei-Punkte-Pufferst auf das Team von Peter Bosz. Auf den niederländischen System-Fanatiker wartet also die nächste Herkulesaufgabe.

Auch RB Leipzig will nach den beiden Nackenschlägen gegen die Münchner im Pokal und in der Liga wieder zurück in die Spur finden. Auf die Bullen wartet am Tabellennachbar Hannover 96, das sich nach dem furiosen 4:2-Sieg über den BVB auf Champions-League-Kurs befindet.

Eröffnen wird den 11. Spieltag der krisengeschüttelte SV Werder Bremen, der zur Eintracht nach Frankfurt muss. Nachwuchstrainer Florian Kohfeldt wird dabei erstmals als Chefcoach an der Seitenlinie stehen, nachdem Alexander Nouri entlassen wurde. "Wir trauen ihm zu, kurzfristig einen Impuls zu setzen", sagte Sportdirektor Frank Baumann am Montag.

Alle Spiele des 11. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Fr., 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen SPOX Sa., 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 SPOX Sa., 15:30 Uhr FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen SPOX Sa., 15:30 Uhr Hamburger SV - VfB Stuttgart SPOX Sa., 15:30 Uhr RB Leipzig - Hannover 96 SPOX Sa., 15:30 Uhr SC Freiburg - FC Schalke 04 SPOX Sa., 18:30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern München SPOX So., 15:30 Uhr 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim SPOX So., 18:00 Uhr VfL Wolfsburg - Hertha BSC SPOX

wird geladen

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 10 24:7 17 23 2. Borussia Dortmund 10 27:11 16 20 3. RB Leipzig 10 16:12 4 19 4. Hannover 96 10 14:9 5 18 5. Schalke 04 10 13:10 3 17 6. Borussia M'gladbach 10 16:18 -2 17 7. TSG Hoffenheim 10 17:14 3 16 8. Bayer Leverkusen 10 22:15 7 15 9. FC Augsburg 10 15:10 5 15 10. Eintracht Frankfurt 10 11:10 1 15 11. Hertha BSC 10 11:12 -1 13 12. VfB Stuttgart 10 9:11 -2 13 13. 1. FSV Mainz 05 10 11:16 -5 11 14. Wolfsburg 10 10:13 -3 10 15. SC Freiburg 10 6:20 -14 8 16. Hamburger SV 10 7:17 -10 7 17. Werder Bremen 10 3:12 -9 5 18. 1. FC Köln 10 4:19 -15 2

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags