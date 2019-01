Leon Goretzka positioniert sich beim FC Bayern sportlich und verbal als Zehner

Beim 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim lief Leon Goretzka erstmals im Trikot des FC Bayern München auf der Zehn auf. Er zeigte eine gute Leistung, schoss zwei Tore - und kündigte an, diese Position gerne behalten zu wollen.

Leon Goretzkas Heimfahrt von seinem bisher besten Bundesligaspiel im Trikot des FC Bayern war eine einsame. Während er noch bei der Dopingkontrolle wartete, bis es endlich lief, fuhr der Mannschaftsbus bereits los in Richtung München. Fast Mitternacht schlug es, als Goretzka durch war und weil es jetzt eh schon egal war, beantwortete er mit einer grauen Mütze auf dem Kopf in Ruhe noch ein paar Fragen, ehe er sich getrennt von seinen Mitspielern auf den Rückweg machte.

Ob er Kovac denn gesagt habe, dass er gerne auf der Zehn spielen würde? "Ich sage das jedem, weil ich glaube, dass ich der Mannschaft da gut helfen kann. Ich glaube im Verein weiß jeder, dass ich diese Position bekleiden kann", antwortete Goretzka. Es wirkte schon, als würde der Mann mit der Nummer 18 diese Zehn generell lieber behalten als wieder hergeben.

Eigentlich sei seine Lieblingsrolle ja die Acht, erklärte Goretzka, aber seit Trainer Niko Kovac das 4-3-3/4-1-4-1-System abgeschafft hat, gibt es die bekanntlich nicht mehr. Hätte Goretzka die freie Wahl zwischen der Sechs, die er Ende der Hinrunde ausfüllte, und der Zehn, die er erstmals in Hoffenheim gab, "würde ich eher die Zehn nehmen. Da kann ich meine offensiven Qualitäten besser zeigen als auf der Sechs." Eine verbale Ansage an die beiden Konkurrenten Thomas Müller und James, nachdem er zuvor eine sportliche geliefert hatte.

Bundesliga: TSG Hoffenheim und FC Bayern in der Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Bayern legt mit dem 3:1 bei der TSG Hoffenheim einen Rückrunden-Start nach Maß hin. Neben Doppeltorschütze Leon Goretzka überzeugt auch Mats Hummels. Thiago fällt ab - aber nicht so sehr wie die TSG-Offensive. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 OLIVER BAUMANN: Wurde in Hälfte eins von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Hatte beim 0:1 Pech, als Vogt den Ball leicht, aber entscheidend abfälschte. Verhinderte mit sechs Paraden weitere Gegentreffer. Note: 3. © getty 3/29 STEFAN POSCH: Zahlte in Hälfte eins viel Lehrgeld gegen Coman. Stabilisierte sich erst mit dem Wechsel von der Dreier- zur Viererkette. Ging aber oft zu aggressiv zu Werke und holte sich nach 64 Minuten die Gelbe Karte. Note: 4. © getty 4/29 KEVIN VOGT (bis 56.): Schwächster Mann aufseiten der Hausherren. Leistete sich immer wieder Stellungsfehler wie vor dem 0:1 und ließ jeglichen Kampfgeist vermissen. Wurde folgerichtig kurz nach der Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 5/29 BENJAMIN HÜBNER: Entblößte seine linke Seite vor dem zweiten Goretzka-Tor, war später als Innenverteidiger nicht mehr ganz so überfordert. Mit sieben klärenden Aktionen am Ende sicherlich einer der besseren Hoffenheimer Defensivspieler. Note: 3,5. © getty 6/29 PAVEL KADERABEK: War wie seine Kollegen in Hälfte eins nicht richtig bei der Sache. Biss sich dann rein und beendete die Partie als bester Zweikämpfer seines Teams (75 Prozent). Kann es trotzdem besser. Note: 3,5. © getty 7/29 NICO SCHULZ: Setzte in Durchgang eins keinerlei Impulse und vernachlässigte in seiner offensiveren Rolle die Abwehrarbeit. Steigerte sich mit dem Wiederanpfiff und erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Note: 3. © getty 8/29 LEONARDO BITTENCOURT: Einer der wenigen TSG-Profis, die den Fight mit dem Rekordmeister annahmen (führte 15 Zweikämpfe) und Lust hatten, auch mit dem Ball etwas Positives zu bewirken. Bereitete das Schulz-Tor vor. Note: 3. © getty 9/29 KEREM DEMIRBAY (bis 56.): Fand bis auf seinen misslungenen Nachschuss bei der Hoffenheimer Doppelchance in der 53. Minute nicht statt. Gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 10/29 ANDREJ KRAMARIC: Eines Vizeweltmeisters nicht würdig. Verstolperte unzählige Bälle, missverstand sich mit seinen Kollegen, gewann nur 11 Prozent seiner Zweikämpfe. Gab immerhin drei Torschüsse ab. Note: 4,5. © getty 11/29 ISHAK BELFODIL: War an lediglich einem Hoffenheimer Abschluss beteiligt und von allen Hoffenheimer Startelfspielern am seltensten am Ball. Gewann nicht einmal 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 12/29 JOELINTON (bis 79.): Bester, weil einzig auffälliger Offensivspieler der Nagelsmann-Elf. Gab mit drei Schüssen die meisten seiner Mannschaft aufs Tor von Neuer ab. Wurde für seine kämpferisch starke Leistung nicht belohnt. Note: 2,5. © getty 13/29 FLORIAN GRILLITSCH (ab 56.): Kam für den schwachen Kapitän Vogt, legte aber denkbar schlecht los, weil er Thiago auf den Fuß stieg und direkt Gelb sah. Sicherte die Defensive ab, setzte nach vorne aber keine nennenswerten Akzente. Note: 3,5. © getty 14/29 DENNIS GEIGER (ab 56.): Ersetzte den enttäuschenden Demirbay. Zeigte Engagement, bot sich an - konnte mit seinen gerade einmal 20 Jahren aber auch nicht mehr den Bock umstoßen. Note: 3. © getty 15/29 ADAM SZALAI (ab 79.): Kam für den sichtlich erschöpften Joelinton, um das 2:2 zu erzwingen. Schaffte das auch fast mit einem Kopfball, den Neuer glänzend parierte. Wenig später erzielte Bayern das 3:1. Note: 3. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Verlebte eine nahezu beschäftigungslose erste Halbzeit, wurde aber nach der Pause umso häufiger gefordert. Verhinderte mit einer starken Parade das mögliche 2:2 gegen Szalai und war bei Schulz' platziertem Schuss machtlos. Note: 2,5. © getty 17/29 JOSHUA KIMMICH: Mr. Zuverlässig spulte auch gegen Hoffenheim sein Pensum uhrwerkartig ab. Stets dabei, wenn es ums Angriffsspiel ging, hinten zumeist auch mit der Kontrolle über Ball und Gegner. Verbuchte bei den Gästen die meisten Ballaktionen. Note: 3. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Nach dem Seitenwechsel ins eine oder andere Laufduell verstrickt, die er mit seiner ganzen Klasse für sich entschied. Spielte die meisten Pässe beim FCB und brachte davon 96 Prozent an den Mann. Note: 2,5. © getty 19/29 MATS HUMMELS: Souveräner, unaufgeregter Auftritt des Innenverteidigers, der den Vorzug vor Boateng erhielt, weil er in der Vorbereitung - Zitat Kovac - "ein My besser war". Gewann mit über 87 Prozent die meisten Zweikämpfe des FCB. Note: 2. © getty 20/29 DAVID ALABA: Zeichnete sich für viele Flankenläufe verantwortlich. Bewies beim blitzschnell ausgespielten Konter zum 2:0 viel Übersicht und bediente Goretzka in der Mitte. Ließ sich beim Gegentor allerdings von Schulz etwas überrumpeln. Note: 2,5. © getty 21/29 JAVI MARTINEZ (bis 90.): Brachte das auf den Platz, weshalb er in die Startelf berufen wurde: Zweikampfstärke, Bissigkeit und Struktur. Führte die meisten direkten Duelle und behauptete sich gegen seine Widersacher. Ansonsten unauffällig. Note: 3. © getty 22/29 LEON GORETZKA: Enorm offensiv- und spielfreudig. Gab satte sechs Torschüsse ab, wovon zwei ihr Ziel ins Netz fanden. Avancierte mit seinem Doppelpack vor der Pause zum Mann des Spiels. Note: 1,5. © getty 23/29 THIAGO (bis 78.): Wartete mit ungewohnt vielen kleinen Schlampigkeiten auf, verlor satte 14 Mal den Ball. Verpasste es vor dem Anschlusstreffer, den Hoffenheimer Konter konsequent zu unterbinden. Machte in der 78. Minute Platz für James. Note: 4. © getty 24/29 KINGSLEY COMAN (bis 73.): Sehr engagierter Auftritt des Franzosen auf der linken Offensivseite. Leitete besonders im ersten Durchgang etliche Angriffe der Münchner - unter anderem den Konter, der zum 2:0 führte - ein. Note: 2. © getty 25/29 THOMAS MÜLLER: Lief unheimlich viel und leistete auch in der Defensive gute Arbeit. Zunächst glücklos, als er in müllertypischer Manier liegend den Kasten verfehlte. War beim 3:1 dann aber direkt beteiligt. Note: 3. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Haderte zu Beginn, als er einen Volleyschuss knapp neben das Tor setzte. Scheiterte zudem vor dem 1:0 am stark reagierenden Baumann. Am Ende gab es doch noch das Happy-End für den Torjäger vom Dienst der Bayern. Note: 2,5. © getty 27/29 SERGE GNABRY (ab 73.): Saß etwas überraschend von Beginn an nur auf der Bank, durfte in den letzten 17 Minuten aber noch zeigen, was er kann. Hatte nach seiner Einwechslung keinen sonderlich großen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3. © getty 28/29 JAMES RODRIGUEZ: Erneut nicht in der Startelf. Dafür zeigte er in den wenigen Momenten, die ihm blieben, wie wertvoll er sein kann. Leitete den Angriff zum 3:1 mit einem maßgeschneiderten Pass auf Müller ein. Note: 2,5. © getty 29/29 JEROME BOATENG (ab 90.): Nur wenige Augenblicke mit von der Partie. Ohne Note.

Leon Goretzka überzeugt offensiv und defensiv

"Mit dieser Entscheidung haben wir alles richtig gemacht", bestätigte sich Kovac selbst für die Maßnahme, Goretzka auf der Zehn ausprobiert zu haben. "Wir haben mal was gefunden." Goretzka spielte im 4-2-3-1 hinter Stürmer Robert Lewandowski, aber da sich dieser immer wieder fallen ließ, rückte Goretzka oft in die Spitze vor. Insgesamt sechs Mal schloss er ab. Vier Versuche gingen aufs Tor, zwei ins Tor. Einmal per Abstauber aus spitzem Winkel von Kevin Vogt abgefälscht (34.), einmal nach einem Konter sauber hineingegrätscht (45.+1). Es war der erste Doppelpack seiner Bundesligakarriere.

Goretzka entblößte sich damit als Neujahrsvorsatz-Typ, der seine Neujahrsvorsätze auch tatsächlich zügig umsetzt und damit nicht bis zu den nächsten Neujahrsvorsätzen wartet. "Ich habe mir vorgenommen, dass ich in der Rückrunde wieder ein bisschen torgefährlicher werde und der Mannschaft nach vorne mehr gebe", verriet Goretzka, der in der gesamten Bundesligahinrunde zwei Treffer erzielt hatte. "Tore schießen macht Spaß, ab und zu ein Ausflug nach vorne tut mir gut."

Kovac ließ ihn das im Vorfeld des Hoffenheim-Spiels extra trainieren und gestattete ihm die Umsetzung dann auch im Spiel - weil offensive Akzente bei Goretzka nicht auf Kosten des defensiven Arbeitseifers gehen. "Leon ist ein Spieler, der in beide Richtungen sehr gut arbeitet, der defensiv parat ist, der schnell ist, der auch in die Tiefe gehen kann", lobte Kovac. Gegen Hoffenheim lief Goretzka über zwölf Kilometer und somit knapp hinter Joshua Kimmich am zweitmeisten aller Spieler des FC Bayern. "Leon hat nicht so viele Probleme mit viel Laufen", sagte sein Kollege Niklas Süle.

Kovac nahm Goretzkas Leistung wohl auch als Bewerbungsschreiben für die Champions-League-Achtelfinalspiele gegen den FC Liverpool auf. Müller wird sie wegen seiner Sperre verpassen, James ist Goretzkas einzig verbliebener Mitbewerber. Er spielt zwar bereits seit Sommer 2017 im Verein, wirkt aber noch längst nicht so gut integriert wie der ein Jahr später gekommene Goretzka.

Leon Goretzkas erfolgreiche Integration in München

Dessen anfängliche Sorgen waren unbegründet. "Ich hatte schon Respekt, weil ich mein Nest vorher noch nie verlassen habe", erzählte Goretzka. Sein Nest, der Ruhrpott. Wo er in Bochum geboren wurde, beim örtlichen VfL zum Profi aufstieg und dann beim Revierrivalen FC Schalke 04 zum Nationalspieler. Und im Sommer dann nach München. "Es klappt besser, als ich das erwartet habe", findet Goretzka.

Das liegt vor allem an seinen Mitspielern und 1995er-Geburtsjahr-Kollegen Niklas Süle und Joshua Kimmich, mit denen Goretzka schon jahrelang in den deutschen U-Nationalmannschaften zusammenspielte. "Sie sind meine ersten Bezugspersonen. Menschen, die ich schon mein halbes Leben lang kenne." Und dann ist da ja auch noch Manuel Neuer, der zwar ein bisschen älter ist, aber aus der gleichen Ecke kommt.

"Wir sind beide Kinder des Ruhrpotts und verstehen uns auch abseits des Platzes sehr gut", sagte Neuer in den Katakomben der Hoffenheimer Arena. Es war nur der Beginn einer Eloge auf seinen Kollegen: "Er ist ein guter Typ, der immer hart an sich arbeitet, sehr offen ist, auch außerhalb des Platzes viel über den Fußball spricht, sich immer Gedanken macht, wie man sich verbessern kann - nicht nur als Einzelspieler, sondern auch mannschaftlich." Gegen Hoffenheim verbesserte Goretzka die Mannschaft nicht nur mit seinen Gedanken - sondern vor allem mit seiner Leistung auf der Zehn.