Bundesliga: FC Bayern setzt den BVB unter Druck: Vergesst euer Karma!

Nach dem 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim beträgt der Rückstand des FC Bayern München auf den Tabellenführer Borussia Dortmund zumindest zwischenzeitlich nur mehr drei Punkte. Das liegt auch an den durchaus überraschenden - und erfolgreichen - Maßnahmen von Trainer Niko Kovac.

Wenn es dem FC Bayern gut geht, dann ist das nach einem Spiel an zwei Indizien zu erkennen. Erstens: die Bosse schweben beflügelt von ihrem Grinsen förmlich durch die Mixed Zone. Zweitens: Thomas Müller scherzt mit den anwesenden Journalisten. An diesem Januarabend in Sinsheim waren beide Faktoren gegeben.

Nur wenige Minuten nach Abpfiff erschienen der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß. Sie betraten die Mixed Zone der Hoffenheimer Arena, die man sich wie einen Kreisverkehr vorstellen muss. Einfahrt auf der einen Seite, in der Mitte die Journalisten, Ausfahrt auf der gegenüberliegenden Seite. Rummenigge also marschierte im Kreisverkehr rechts rum und sagte: "Das Spiel war super. Wir haben ein schönes Wochenende." Hoeneß marschierte links herum und lächelte nur. Auf der anderen Seite trafen sie sich zeitgleich und entschwanden in die Sinsheimer Nacht.

Bald darauf kam Müller in seiner Funktion als bayerischer Lausbub. Woran es denn lag, dass der FC Bayern so gut aus der Winterpause gekommen ist? "Es war wahrscheinlich mal wieder das beste Trainingslager aller Zeiten - wie jedes Jahr", sagte er und setzte dann sein verschmitztes bayerisches Lausbubengrinsen auf.

Neuer: "Mit die beste Halbzeit dieser Saison"

Eine Woche hatte sich der FC Bayern Anfang Januar in Doha/Katar auf diese Rückrunde vorbereitet. Erstmals seit 2011 nicht als Bundesligaspitzenreiter, sondern mit gar sechs Punkten Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund. Nach dem 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim sind es zumindest zwischenzeitlich nur mehr drei Zähler. Als die Spieler nach Abpfiff zum Feiern in die Kurve gingen, durften die Fans zwar noch nicht "Spitzenreiter! Spitzenreiter! Hey! Hey!" singen, aber probten immerhin schon mal den Rhythmus mit anderen Lyrics: "Super-Bayern! Super-Bayern! Hey! Hey!"

Was die Bayern in der ersten Halbzeit in Hoffenheim gespielt hatten, war tatsächlich super. Kapitän Manuel Neuer nannte es "mit die beste Halbzeit dieser Saison", sein Stellvertreter Müller "überragend" und Trainer Niko Kovac "sensationell".

FC Bayern: Süle ist der neue Abwehrchef

Defensiv ließ die Mannschaft angeführt vom neuen Abwehrchef Niklas Süle nichts zu. "Ich bin sehr zufrieden, wie meine Rolle im Moment ist", sagte er. "Der Verein hat gesehen, dass man mir vertrauen kann." Schon in der Hinrunde war Süle der Innenverteidiger mit der deutlich höchsten Spielzeit. Nun erklärte ihn auch Trainer Niko Kovac offiziell zur Nummer eins seiner Spezies: "Er ist im Moment Stammspieler vor den anderen beiden. Die anderen beiden 'matchen' sich im Moment einen aus."

Die anderen beiden, das sind natürlich die langjährigen Stammspieler Mats Hummels und Jerome Boateng. Nachdem gegen Ende der Hinrunde zumeist Zweiterer den Vorzug bekommen hatte, begann in Hoffenheim etwas überraschend Ersterer und machte ein gutes Spiel. Hummels' Zweikampfquote von knapp 88 Prozent war die beste aller Feldspieler auf dem Platz, in der Luft gewann er knapp 86 Prozent seiner Duelle und außerdem spielte er noch den einen oder anderen schön eröffnenden Pass.

Bundesliga: TSG Hoffenheim und FC Bayern in der Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Bayern legt mit dem 3:1 bei der TSG Hoffenheim einen Rückrunden-Start nach Maß hin. Neben Doppeltorschütze Leon Goretzka überzeugt auch Mats Hummels. Thiago fällt ab - aber nicht so sehr wie die TSG-Offensive. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 OLIVER BAUMANN: Wurde in Hälfte eins von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Hatte beim 0:1 Pech, als Vogt den Ball leicht, aber entscheidend abfälschte. Verhinderte mit sechs Paraden weitere Gegentreffer. Note: 3. © getty 3/29 STEFAN POSCH: Zahlte in Hälfte eins viel Lehrgeld gegen Coman. Stabilisierte sich erst mit dem Wechsel von der Dreier- zur Viererkette. Ging aber oft zu aggressiv zu Werke und holte sich nach 64 Minuten die Gelbe Karte. Note: 4. © getty 4/29 KEVIN VOGT (bis 56.): Schwächster Mann aufseiten der Hausherren. Leistete sich immer wieder Stellungsfehler wie vor dem 0:1 und ließ jeglichen Kampfgeist vermissen. Wurde folgerichtig kurz nach der Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 5/29 BENJAMIN HÜBNER: Entblößte seine linke Seite vor dem zweiten Goretzka-Tor, war später als Innenverteidiger nicht mehr ganz so überfordert. Mit sieben klärenden Aktionen am Ende sicherlich einer der besseren Hoffenheimer Defensivspieler. Note: 3,5. © getty 6/29 PAVEL KADERABEK: War wie seine Kollegen in Hälfte eins nicht richtig bei der Sache. Biss sich dann rein und beendete die Partie als bester Zweikämpfer seines Teams (75 Prozent). Kann es trotzdem besser. Note: 3,5. © getty 7/29 NICO SCHULZ: Setzte in Durchgang eins keinerlei Impulse und vernachlässigte in seiner offensiveren Rolle die Abwehrarbeit. Steigerte sich mit dem Wiederanpfiff und erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Note: 3. © getty 8/29 LEONARDO BITTENCOURT: Einer der wenigen TSG-Profis, die den Fight mit dem Rekordmeister annahmen (führte 15 Zweikämpfe) und Lust hatten, auch mit dem Ball etwas Positives zu bewirken. Bereitete das Schulz-Tor vor. Note: 3. © getty 9/29 KEREM DEMIRBAY (bis 56.): Fand bis auf seinen misslungenen Nachschuss bei der Hoffenheimer Doppelchance in der 53. Minute nicht statt. Gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 10/29 ANDREJ KRAMARIC: Eines Vizeweltmeisters nicht würdig. Verstolperte unzählige Bälle, missverstand sich mit seinen Kollegen, gewann nur 11 Prozent seiner Zweikämpfe. Gab immerhin drei Torschüsse ab. Note: 4,5. © getty 11/29 ISHAK BELFODIL: War an lediglich einem Hoffenheimer Abschluss beteiligt und von allen Hoffenheimer Startelfspielern am seltensten am Ball. Gewann nicht einmal 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 12/29 JOELINTON (bis 79.): Bester, weil einzig auffälliger Offensivspieler der Nagelsmann-Elf. Gab mit drei Schüssen die meisten seiner Mannschaft aufs Tor von Neuer ab. Wurde für seine kämpferisch starke Leistung nicht belohnt. Note: 2,5. © getty 13/29 FLORIAN GRILLITSCH (ab 56.): Kam für den schwachen Kapitän Vogt, legte aber denkbar schlecht los, weil er Thiago auf den Fuß stieg und direkt Gelb sah. Sicherte die Defensive ab, setzte nach vorne aber keine nennenswerten Akzente. Note: 3,5. © getty 14/29 DENNIS GEIGER (ab 56.): Ersetzte den enttäuschenden Demirbay. Zeigte Engagement, bot sich an - konnte mit seinen gerade einmal 20 Jahren aber auch nicht mehr den Bock umstoßen. Note: 3. © getty 15/29 ADAM SZALAI (ab 79.): Kam für den sichtlich erschöpften Joelinton, um das 2:2 zu erzwingen. Schaffte das auch fast mit einem Kopfball, den Neuer glänzend parierte. Wenig später erzielte Bayern das 3:1. Note: 3. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Verlebte eine nahezu beschäftigungslose erste Halbzeit, wurde aber nach der Pause umso häufiger gefordert. Verhinderte mit einer starken Parade das mögliche 2:2 gegen Szalai und war bei Schulz' platziertem Schuss machtlos. Note: 2,5. © getty 17/29 JOSHUA KIMMICH: Mr. Zuverlässig spulte auch gegen Hoffenheim sein Pensum uhrwerkartig ab. Stets dabei, wenn es ums Angriffsspiel ging, hinten zumeist auch mit der Kontrolle über Ball und Gegner. Verbuchte bei den Gästen die meisten Ballaktionen. Note: 3. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Nach dem Seitenwechsel ins eine oder andere Laufduell verstrickt, die er mit seiner ganzen Klasse für sich entschied. Spielte die meisten Pässe beim FCB und brachte davon 96 Prozent an den Mann. Note: 2,5. © getty 19/29 MATS HUMMELS: Souveräner, unaufgeregter Auftritt des Innenverteidigers, der den Vorzug vor Boateng erhielt, weil er in der Vorbereitung - Zitat Kovac - "ein My besser war". Gewann mit über 87 Prozent die meisten Zweikämpfe des FCB. Note: 2. © getty 20/29 DAVID ALABA: Zeichnete sich für viele Flankenläufe verantwortlich. Bewies beim blitzschnell ausgespielten Konter zum 2:0 viel Übersicht und bediente Goretzka in der Mitte. Ließ sich beim Gegentor allerdings von Schulz etwas überrumpeln. Note: 2,5. © getty 21/29 JAVI MARTINEZ (bis 90.): Brachte das auf den Platz, weshalb er in die Startelf berufen wurde: Zweikampfstärke, Bissigkeit und Struktur. Führte die meisten direkten Duelle und behauptete sich gegen seine Widersacher. Ansonsten unauffällig. Note: 3. © getty 22/29 LEON GORETZKA: Enorm offensiv- und spielfreudig. Gab satte sechs Torschüsse ab, wovon zwei ihr Ziel ins Netz fanden. Avancierte mit seinem Doppelpack vor der Pause zum Mann des Spiels. Note: 1,5. © getty 23/29 THIAGO (bis 78.): Wartete mit ungewohnt vielen kleinen Schlampigkeiten auf, verlor satte 14 Mal den Ball. Verpasste es vor dem Anschlusstreffer, den Hoffenheimer Konter konsequent zu unterbinden. Machte in der 78. Minute Platz für James. Note: 4. © getty 24/29 KINGSLEY COMAN (bis 73.): Sehr engagierter Auftritt des Franzosen auf der linken Offensivseite. Leitete besonders im ersten Durchgang etliche Angriffe der Münchner - unter anderem den Konter, der zum 2:0 führte - ein. Note: 2. © getty 25/29 THOMAS MÜLLER: Lief unheimlich viel und leistete auch in der Defensive gute Arbeit. Zunächst glücklos, als er in müllertypischer Manier liegend den Kasten verfehlte. War beim 3:1 dann aber direkt beteiligt. Note: 3. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Haderte zu Beginn, als er einen Volleyschuss knapp neben das Tor setzte. Scheiterte zudem vor dem 1:0 am stark reagierenden Baumann. Am Ende gab es doch noch das Happy-End für den Torjäger vom Dienst der Bayern. Note: 2,5. © getty 27/29 SERGE GNABRY (ab 73.): Saß etwas überraschend von Beginn an nur auf der Bank, durfte in den letzten 17 Minuten aber noch zeigen, was er kann. Hatte nach seiner Einwechslung keinen sonderlich großen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3. © getty 28/29 JAMES RODRIGUEZ: Erneut nicht in der Startelf. Dafür zeigte er in den wenigen Momenten, die ihm blieben, wie wertvoll er sein kann. Leitete den Angriff zum 3:1 mit einem maßgeschneiderten Pass auf Müller ein. Note: 2,5. © getty 29/29 JEROME BOATENG (ab 90.): Nur wenige Augenblicke mit von der Partie. Ohne Note.

Kovac beantwortet die gestellten Fragen kreativ

Diese Pässe gingen dann ins Mittelfeld, in dem Kovac mit der personellen Besetzung überraschte. Zwei Fragen, die ihm der vorhandene Kader gestellt hatte, beantwortete er kreativ. Auf "Müller oder James?" sagte Kovac: "Goretzka!" Und auf "Gnabry oder Gnabry?" sagte er: "Müller!" So formierten sich Javi Martinez und Thiago auf der Doppelsechs, direkt vor ihnen agierte Leon Goretzka und auf der rechten Seite Müller. James und Serge Gnabry saßen zu Beginn nur auf der Bank, kamen aber beide im Laufe des Spiels rein.

Goretzka nahm die alte Rolle von Müller unterdessen so detaillgetreu an, dass er sogar zwei sogenannte Thomas-Müller-Tore schoss. In der 34. Minute ließ er einen Nachschuss aus spitzem Winkel von Kevin Vogt in die kurze Ecke abfälschen, in der Nachspielzeitzeit der ersten Hälfte rutschte er mit ausgestreckter Körperhaltung in eine Hereingabe von David Alaba und beförderte sie ins Tor. Müller hätte es mit seinen Storchenbeinen nicht besser machen können. "Das erste Tor war ein bisschen glücklich, das zweite ganz gut", sagte Goretzka. Er fühlte sich in seiner offensiveren Rolle sichtlich wohl: "Es ist eine Position, die ich gerne spiele."

Der zum Scherzen aufgelegt Müller sieht im Kader weitere mögliche Alternativen für diese Position, um die sich zunächst nur Müller und James zu streiten schienen. "Wir haben sogar noch mehr Zehner, das wisst ihr bloß nicht. Bei uns kann jeder auf der Zehn spielen, wir sind ja variabel", sagte er. Seine eigene Leistung auf dem rechten Flügel war ebenfalls etwas variabel: Müller arbeitete zwar defensiv aufopferungsvoll, offensiv gelang ihm aber nicht allzu viel.

Müller über Kovac: "Dann muss man ihn auch mal loben"

Dafür gelang ihm nach dem Spiel ein ungefragtes Trainerlob. Galt Müller spätestens nach dem aufsehenerregenden Instagram-Post seiner Frau Lisa in der Hinrunde noch als ein möglicher Kovac-Skeptiker, sagt er nun: "Wir waren sehr gut auf das Hoffenheimer System eingestellt und auf dem Feld gut verteilt." Nicht erkennbare taktische Ausrichtung und mangelhafte Raumaufteilung waren ja Punkte, die Kovac vorgeworfen worden waren. Also lobte Müller jetzt: "Wenn es funktioniert, was der Trainer macht, dann muss man den auch mal loben."

Nach der guten ersten Halbzeit klappte das alles nach der Pause aber nicht mehr ganz so gut. Vielleicht auch, weil Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellte. Die darauffolgende leichte Unordnung im Spiel des FC Bayern, den daraus resultierenden Hoffenheimer Anschlusstreffer und die folgende Spannung im Spiel nannte Müller "ein bisschen wild" und auch "ein bisschen blöd". Es blieb aber jeweils nur bei "einem Bisschen", denn Robert Lewandowski machte mit seinem 3:1 in der 87. Minute alles klar.

Münchner Selbstvertrauen und Karma

Für den FC Bayern war das ein 3:1-Sieg gegen Hoffenheim und gleichzeitig eine Druckausübung auf Dortmund. "Es ist keine angenehme Situation, wenn sie gesehen haben, dass wir hier verdient 3:1 gewonnen haben", verkündete Neuer. Goretzka wolle sich das Spiel der Dortmunder am Samstag bei RB Leipzig sogar anschauen. "Wenn es von den Zeiten her passt, auf jeden Fall", sagte er und fragte: "Spielen die um 15.30 Uhr?" Nein, spielen die nicht! Erst um 18.30 Uhr (im LIVETICKER).

Vielleicht war es eine ehrliche Frage von Goretzka, vielleicht aber auch ein Ausbruch des zurückkehrenden Münchner Selbstvertrauens. Nach dem Motto: "Uns doch egal, was die machen. Am Ende stehen eh wir vorne." Süle sprach dafür ganz sicher ehrlich, für eine Lüge hätte er sein spirituelles Schicksal wohl nicht aufs Spiel gesetzt: "Ich denke zwar immer ein bisschen an Karma, aber ich hoffe, dass die morgen verlieren."