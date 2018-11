Aaron Ramsey: FC Bayern München vor Coup mit Star des FC Arsenal

Der Umbruch beim FC Bayern nimmt Formen an. Bei der von Uli Hoeneß für nächsten Sommer angekündigten Transfer-Offensive steht ein erster Neuzugang offenbar schon so gut wie fest. Nach Informationen von Spox und Goal sind sich die Münchner mit Mittelfeldspieler Aaron Ramsey weitgehend einig, dessen auslaufender Vertrag beim FC Arsenal definitiv nicht verlängert wird.

Der FC Bayern wollte auf Anfrage keine Stellung beziehen. Allerdings darf der deutsche Rekordmeister ohnehin offiziell erst am 1. Januar, sprich ein halbes Jahr vor Vertragsende, Verhandlungen mit Ramsey aufnehmen.

Aus dem Umfeld des Spielers wurde Spox und Goal zudem bestätigt, dass die Bayern einer von derzeit sechs realistischen Kandidaten sind.

Internationale Top-Klubs jagen Aaron Ramsey

Neben den Münchnern sollen der FC Barcelona, Juventus Turin, Inter Mailand, Manchester United und der FC Chelsea dem 27-Jährigen konkrete Angebote gemacht haben.

Allerdingsberichtet auch der englische Independent am Donnerstag, dass die Münchner die besten Karten besitzen. "Die Bayern sind zuversichtlich, dass sie das Rennen um Aaron Ramsey gewonnen haben", titelte die Internet-Zeitung.

Neben Ramsey, der seit 2008 bei Arsenal spielt, gilt der Zugang von Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart als so gut wie sicher. Der FCB soll sich bereits während der WM in Russland mit dem Verteidiger geeinigt haben, der die Schwaben nach der Saison mithilfe einer Ausstiegsklausel für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen kann.

Bereits fest steht darüber hinaus die Verpflichtung des kanadischen Top-Talents Alphonso Davies (17) von den Vancouver Whitecaps zum 1. Januar.

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Sommer 2019 © getty 1/19 Uli Hoeneß hat nach der 2:3-Pleite des FC Bayern gegen den BVB angekündigt, im kommenden Sommer den "zweiten Schritt" des Münchner Kaderumbruchs zu vollziehen. "Wir werden das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern", sagte Hoeneß bei Sky vielsagend. © getty 2/19 Mit einem Altersdurchschnitt von 27,4 Jahren stellt der FCB das älteste Team der Bundesliga. Vom bayrischen Facelifting anno 2019 könnte aber nicht nur der ein oder andere Oldie betroffen sein. SPOX zeigt mögliche Ab- und Zugänge. © getty 3/19 Mögliche Abgänge – SVEN ULREICH (30): Wird als Fußballer wie als Typ zweifellos geschätzt, spielt hinter Stammkeeper Manuel Neuer aber nur die zweite Geige. Fraglich, ob er sich mit einer weiteren Saison auf der Ersatzbank zufriedengeben möchte. © getty 4/19 RAFINHA (33): Ein grundsolider Backup. Für die ganz großen Spiele reicht es aber nicht mehr. Sein Vertrag läuft im Sommer ohnehin aus. Eine Rückkehr in die brasilianische Heimat ist wahrscheinlich. © getty 5/19 SANDRO WAGNER (30): Muss sich mit der Ersatzbank begnügen. Will sich durchbeißen, wird mit Lewandowski im Team aber nie die Rolle des Protagonisten einnehmen. Könnte ins Grübeln geraten, wenn ein passendes, sportlich reizvolles Angebot bei ihm eintrudelt. © getty 6/19 ARJEN ROBBEN (34): Wird im Januar 35. Hat wohl seine besten Zeiten hinter sich. Dürfte wohl nur bleiben, wenn er akzeptiert, den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Könnte womöglich seine Karriere in den Niederlanden oder in Übersee ausklingen lassen. © getty 7/19 FRANCK RIBERY (35): Wird im April 36. Muss sich wie Robben darauf einstellen, dass der Klub ihm im Frühjahr keinen neuen Vertrag anbietet – trotz aller vergangener Leistungen. © getty 8/19 JEROME BOATENG (30): Liebäugelte im vergangenen Sommer mit einem Wechsel ins Ausland. Blieb letztlich, weil PSG nicht bereit war, 50 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. Erweckt schon länger den Eindruck, als sei er nicht mehr unverzichtbar. © getty 9/19 THOMAS MÜLLER (29): Wegen seiner schwankenden Leistung nicht mehr unantastbar. Schließt einen Wechsel nicht aus, wenngleich sich ein Abgang aus München schwierig gestalten würde. Fraglich auch, wie groß das Interesse anderer Klubs an ihm ist. © getty 10/19 JAMES RODRIGUEZ (27): Der neben Thiago beste Techniker im Team hat Schwierigkeiten, das „Mia san mia“ zu verinnerlichen. Hat angeblich auch Probleme mit Kovac. Könnte, trotz Kaufoption, zu Real Madrid zurückkehren. Auch Juve soll interessiert sein. © getty 11/19 Mögliche Zugänge – BENJAMIN PAVARD (VfB Stuttgart, 22): Bleibt kaum noch länger als diese Saison beim VfB. Soll sich offenbar mit den Münchnern schon auf einen Wechsel geeinigt haben. Wäre eine polyvalente Verstärkung für die wacklige FCB-Defensive. © getty 12/19 NICOLAS PEPE (Stade Rennes, 23): Ein verheißungsvoller Außenstürmer, der in der Ligue 1 mächtig für Furore sorgt (15 Scorerpunkte). Laut „Sportbild“ auch Interesse vom FCB. Eine weniger namhafte, aber im Vergleich sicherlich kostengünstigere Alternative. © getty 13/19 MARIO HERMOSO (Espanyol Barcelona, 23): Ein variabler, linksfüßiger Verteidiger. Empfiehlt sich gerade wöchentlich für die spanische Nationalmannschaft – und bei seinem Jugendverein Real Madrid. Laut „Cadena Cope“ auch im Visier der Bayern befinden. © getty 14/19 MATTHIJS DE LIGT (Ajax Amsterdam, 19): In seiner Altersklasse der beste Innenverteidiger Europas – robust und spielerisch stark. Besitzt als Kapitän sogar schon Führungsqualitäten. Problem: Hohe Konkurrenz. Wäre eine sehr kostspielige Operation. © getty 15/19 NABIL FEKIR (Olympique Lyon, 25): Zählt zu den begehrtesten Spielern Europas. Lyon lehnte ein 68-Millionen-Angebot aus Liverpool ab. Soll schon länger auf der Liste des FCB stehen. Ist im besten Fußballer-Alter, technisch stark und variabel einsetzbar. © getty 16/19 AARON RAMSEY (FC Arsenal, 27): Steht englischen Medienberichten zufolge auf der Liste der Bayern. Käme wohl nur als Ergänzung fürs zentrale Mittelfeld in Frage, falls James oder Müller geht. Vorteil: Im Sommer ablösefrei. Nachteil: Verletzungsanfällig. © getty 17/19 ANTHONY MARTIAL (Manchester United, 22): Könnte gemeinsam mit seinem Landsmann Coman das Erbe von Robben und Ribery antreten. Wäre allerdings auch nicht billig, zumal er seinen Zoff mit United-Coach Mourinho ausgeräumt hat und wieder regelmäßig spielt. © getty 18/19 PAULO DYBALA (Juventus Turin, 24): Gilt als Wunschspieler von Vorstandsboss Rummenigge. Fühlt sich bei Juventus nach einem schwierigen Saisonstart aber wieder wohl. Sollte sich daran etwas ändern, würde der FCB ins Wettbieten einsteigen. © getty 19/19 KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain, 19): Der absolute Wunschspieler von Hoeneß. „Für ihn würde ich finanzielle Grenzen sprengen“, so Hoeneß. Das große Manko: Wohl nur Real oder Barca hätten eine Chance, ihn eines Tages von PSG loszueisen - wenn überhaupt.

Hoeneß mit Ansage an Bayern-Stars

Wie viele weitere neue Spieler die Bayern holen und wie viele der in dieser Saison meist enttäuschenden Stammspieler abgeben werden, hängt laut Uli Hoeneß von den kommenden Monaten ab.

"Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind", erklärte der Vereinspräsident im kicker. Dann müsse man sehen, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht".

Bereits am Tag nach der 2:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den auf sieben Punkte enteilten Tabellenführer Borussia Dortmund hatte Hoeneß bei Sky eine Reaktion auf dem Transfermarkt angekündigt: "Wir werden nächstes Jahr, wenn der zweite Schritt des Umbruchs kommt, sicherlich das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern.",

Verhandlungen zwischen Ramsey und Arsenal gescheitert

Bei diesem Neustart soll Ramsey offenbar eine wesentliche Rolle spielen. Dessen Gespräche mit Arsenal waren im Oktober an den zu hohen Gehaltsvorstellungen des Walisers gescheitert.

"Wir dachten, wir wären uns einig, aber das ist nun nicht mehr der Fall. Ob ich enttäuscht bin? Der Klub hat so entschieden, solche Dinge passieren im Fußball und man muss damit klarkommen", erklärte Ramsey damals.

Einen vorzeitigen Wechsel im Winter schloss der Rechtsfuß, dessen Marktwert auf 45 Millionen Euro taxiert wird, allerdings aus: "Ob ich bis zum Saisonende bleibe? Natürlich. Ich werde mein Bestes für Arsenal geben und versuchen, etwas Besonderes zu erreichen."

Hat möglicher Ramsey-Deal Folgen für Müller?

Der EM-Halbfinalist von 2016 ist der dienstälteste Profi im Arsenal-Kader und gewann dreimal den FA-Cup. Ramsey kann im Mittelfeld alle Positionen spielen, seine Lieblingsposition ist aber das zentrale Mittelfeld.

Dort müssten die Münchner angesichts des Überangebots erstmal Platz schaffen, doch nach Hoeneß' Aussagen scheint auch ein Abschied von Stammkräften wie James Rodriguez, Javi Martinez oder sogar Thomas Müller nicht mehr ausgeschlossen.

Ramseys Nationalcoach ist jedenfalls überzeugt, dass sich sein Schützling bei jedem Klub durchsetzen wird. "Er ist einer dieser Spieler, der, wenn er eine volle Saison spielt, zehn bis 15 Tore aus dem Mittelfeld schießt", sagte Ryan Giggs. "Und Aaron hat ganz sicher das Talent, überall in Europa zu spielen. Aber das ist seine Entscheidung." Diese ist nun offenbar gefallen.

