FC Bayern, News, Personalien und Gerüchte: Thorsten Fink sagte als U23-Coach ab

Auf der Suche nach einem neuen Trainer für die U23 musste der FC Bayern München offenbar bereits eine Absage von Ex-HSV-Coach Thorsten Fink hinnehmen. Zudem war das Trikot von Franck Ribery bei einer Versteigerung das beliebteste. Hier findet ihr die aktuellsten Bayern-News und Gerüchte im Überblick.

Bayern-News: Thorsten Fink sagt als U23-Trainer ab

Nachdem Miroslav Klose ab Sommer wohl die U17 des FC Bayern übernehmen wird, soll auch der Trainer der U23 FCB-Vergangenheit besitzen. Der Vertrag mit dem aktuellen Coach Tim Walter wird nicht verlängert. Thorsten Fink, zuletzt Trainer bei Austria Wien, hat dem deutschen Rekordmeister bereits abgesagt. Wie er dem kicker verriet, sei es für ihn aktuell kein Thema, in die 4. Liga zu gehen.

Die Sport Bild brachte bereits Mehmet Scholl ins Gespräch. Er trainierte die zweite Mannschaft der Bayern bereits zwischen April 2009 und Juni 2010, sowie zwischen Juli 2012 und Januar 2013. Aufgrund seiner Tätigkeit als TV-Experte beendete er sein Engagement bei den Münchnern - mittlerweile ist Scholl nicht mehr für die ARD tätig.

Bayerns Ulreich kritisiert Ex-Trainer Ancelotti

Sven Ulreich, Torwart des FC Bayern München, hat seinem aktuellen Coach Jupp Heynckes großen Dank entgegengebracht und den Ex-Trainer Carlo Ancelotti kritisiert.

"Es war brutal wichtig, dass Heynckes mir Selbstvertrauen gab und sein Vertrauen aussprach. Davor war es wirklich so, dass Carlo Ancelotti nicht auf mich stand, wenig Vertrauen in mich hatte, wenig kommunizierte", sagte Ulreich dem kicker.

FC Bayern: Defensiv nicht immer sattelfest

Nach dem 6:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen und dem damit verbundenen Finaleinzug im DFB-Pokal hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge viel Lob für die Leistung des Teams gefunden. "Die Mannschaft hat das sensationell gemacht. Das war eine Demonstration der fußballerischen Qualität, die wir im Moment haben", sagte der 62-Jährige.

Doch auch beim FC Bayern ist nicht alles perfekt. So hatte Leverkusen bis zum Stand von 1:3 ebenfalls große Möglichkeiten, auszugleichen und das Spiel so spannender zu gestalten. Findet auch Torwart Sven Ulreich: "Wir hatten auch eine nicht so gute Phase im Spiel und haben viele Chancen zugelassen. Wir mussten dann glücklicherweise nicht mit einem 2:2 in die Halbzeit. Wir haben unsere Möglichkeiten gleich genutzt. Das war der Schlüssel zum Erfolg."

Schon in den Champions-League-Spielen gegen Sevilla gab es defensive Probleme. Mehrmals verhinderte Ulreich auch hier das Gegentor. Es wird spannend zu beobachten sein, ob Real Madrid die Münchner Defensivschwächen härter bestraft.

Robert Lewandowski erklärt Tor-Trick gegen Leverkusen

Gegenüber der Bild erklärte Bayern-Stürmer Robert Lewandowski seinen Trick beim Tor gegen Bayer Leverkusen. Einen Schuss von Javi Martinez fälschte der Pole mit dem Rücken zum Tor gekonnt ab.

"Ich kenne diesen Trick von den Stürmern beim Eishockey", sagte Lewandowski. "Ich habe ihn schon drei, vier Mal gemacht. Leichte Berührung, Tor! Dafür brauchst du ein gutes Timing, eine gute Haltung und eine gute Position."

Durch den Sieg in Leverkusen zog der FC Bayern ins DFB-Pokalfinale in Berlin ein, wo man am 19. Mai auf Eintracht Frankfurt treffen wird.

FCB im Pokalfinale: So kommen Bayern-Fans an Tickets

Das Pokalfinale steigt am 19. Mai im Berliner Olympiastadion und der FC Bayern hat für das Endspiel ein Kontingent von etwa 21.000 Tickets. Zu allen weiteren Infos geht es hier entlang.

Ribery-Trikot ist begehrt

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe versteigerte handsignierte Trikots aller Spieler des 6:0-Kantersieges des FC Bayern gegen Borussia Dortmund.

Der Gesamterlös betrug 30.960 Euro, der komplett in die Förderung von Nachwuchs- und Spitzenathleten investiert wird. Das Jersey von Bayern-Star Franck Ribery erzielte mit 3525 Euro den höchsten Betrag.

