Sven Ulreich vom FC Bayern München: "Carlo Ancelott stand nicht auf mich"

Sven Ulreich hat Jupp Heynckes für das entgegengebrachte Vertrauen beim FC Bayern München bedankt. Der Torhüter denkt nicht gerne zurück an die Zeit unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti und hegt keine Ansprüche auf den Posten von Manuel Neuer.

"Es war brutal wichtig, dass Heynckes mir Selbstvertrauen gab und sein Vertrauen aussprach. Davor war es wirklich so, dass Carlo Ancelotti nicht auf mich stand, wenig Vertrauen in mich hatte, wenig kommunizierte", sagte Ulreich dem kicker.

Der Torhüter schien unter Ancelotti unsicher und leistete sich einige Patzer. Unter Heynckes verschwanden die Unsicherheiten: "Bei einem Fußballer geht aber vieles über Vertrauen. Es ist die halbe Miete, wenn man das vom Trainer und von den Verantwortlichen bekommt, gerade für einen Torwart."

Ulreich lässt Neuer den Vortritt

Dank für die Leistungssteigerung geht in der Bild auch an Torwart-Trainer Toni Tapalovic: "Tapa macht ein sehr gutes Training. Wir schauen oft Aktionen vom Training und Spielen an. Das hilft, um zu sehen, woran ich noch arbeiten muss."

Ulreich hat sich derart verbessert, dass sein Name inzwischen immer wieder im Zusammenhang mit dem WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw fällt. "Ein Ziel von mir", gab Ulreich zu. Klar ist ihm aber trotz allem, dass Manuel Neuer die Nummer eins bleibt: "Wenn Manu wieder fit ist und der Trainer sagt, er spielt, ist es okay."

Illgner zweifelt an schneller Neuer-Rückkehr

Bliebe nur die Frage, wann Neuer wieder bereit ist, um einzugreifen. Der Torhüter war zuletzt lange nicht auf dem Platz, inzwischen arbeitet er wieder mit Ball und vor allem auch mit hoher Intensität. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining fand bisher aber nicht statt.

Das wirft manche Fragezeichen auf, wie etwa Bodo Illgner in der Bild verdeutlicht: "Für einen Torwart ist es wichtig, ein paar Spiele zu haben, um den Rhythmus zu bekommen. Sonst ist es auch für Bayern ein Risiko, ihn ohne größere Praxis im Pokalfinale oder einem möglichen Champions-League-Endspiel einzusetzen."