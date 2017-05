Felix Götze unterschreibt Profivertrag

Mittwoch, 24.05.2017

"Ich bin glücklich, dass ich die Chance als Profi beim FC Bayern erhalte und werde alles daran setzen, meinen Teil zu weiteren Erfolgen der Mannschaft beitragen zu können", sagte Felix Götze. Sein Bruder Mario war in München nie so richtig glücklich geworden und nach drei Jahren im vergangenen Sommer zu Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Felix Götze ist im Gegensatz zu seinem berühmten Bruder, der derzeit wegen einer Stoffwechselerkrankung pausieren muss, Defensivspieler. "Wir sind sehr froh, mit Felix Götze einen weiteren hochtalentierten Spieler an uns gebunden zu haben", sagte Hermann Gerland, sportlicher Leiter des FC Bayern Campus.

Er habe, so Gerland weiter, in den Trainingseinheiten bei den Profis und zuletzt im Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft "sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt". Trainer Carlo Ancelotti hatte Felix Götze in der vergangenen Spielzeit bereits einige Male in den Kader berufen.

Felix Götze im Steckbrief