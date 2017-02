Hitzfeld: Lahm sollte zu Bayern zurückkehren

Donnerstag, 09.02.2017

"Philipp wäre sehr gut beraten, wenn er irgendwann zu Bayern zurückkehrt", sagte Hitzfeld bei Sky Sport News HD mit Blick auf die Zeit nach Lahms Karriere-Ende im Sommer.

Der 33-Jährige sei "eine Identifikationsfigur des Vereins, eine großartige Persönlichkeit und ein Weltklassespieler. Von daher passt er in das Anforderungsprofil von Bayern München, gerade auch im sportlichen Management", sagte Hitzfeld: "Dass jetzt die Türen noch offen sind, spricht für beide Parteien. Bayern weiß, was man an Philipp hat, und Philipp weiß sicherlich, was er an Bayern hat."

Lahm wird im Sommer seine Profi-Karriere bei Bayern München beenden und dem Rekordmeister zunächst auch nicht als Sportdirektor zur Verfügung stehen.

