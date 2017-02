Eberl oder die große Überraschung?

Donnerstag, 09.02.2017

Max Eberl

Aktuell: Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach

"Ich habe gar keine Namen im Kopf, weil wir bisher nur mit Philipp Lahm gesprochen haben", sagte Uli Hoeneß am Dienstagabend. Das wird so sicherlich nicht stimmen, Planspiele gibt es bei den Bayern schon seit geraumer Zeit. Zumal der Name Eberl schon seit längerem in den Medien kursiert. Gladbachs Sportdirektor rückt nach Lahms Bekanntgabe deutlich stärker in den Fokus.

Seit dem Ausscheiden Matthias Sammers als Sportvorstand im Sommer gilt Eberl als Top-Kandidat beim Rekordmeister. Häufig wurde er auf das Thema bereits angesprochen, jedoch blockte der 43-Jährige stets ab. Zuletzt sagte er: "Darum geht es im Moment nicht, das ist auch nicht meine Thematik. Ich habe Vertrag bis 2020 ohne Ausstiegsklausel. Ich fühle mich im Klub wohl und habe einen großen Stellenwert." Nach dem Weiterkommen der Borussia im DFB-Pokal am Dienstagabend äußerte sich Eberl nicht zu den erneut aufkommenden Spekulationen.

Eberls konsistente, gute Arbeit in Gladbach ist der ausschlaggebende Punkt bei der Bewertung seiner Eignung für den FC Bayern. Aus der Relegationsmannschaft von 2011 formte er in kurzer Zeit ein Team, das permanent um Europa mitspielt. Eberl ist außerdem für seine gute Arbeit im Nachwuchsbereich bekannt. Bevor er in Gladbach Sportdirektor wurde, war er als Nachwuchs-Koordinator tätig. Für Hoeneß, der - nicht nur aufgrund des gerade entstehenden Nachwuchsleistungszentrums - zukünftig wieder einen größeren Fokus auf die Jugend legen will, ein starkes Argument.

Rekordspieler des FC Bayern: Das sind die wahren Bayern-Legenden! © getty 1/21 Philipp Lahm bestritt gegen Wolfsburg sein 501. Pflichtspiel für den FC Bayern. Damit zieht er an einem Publikumsliebling vorbei - und verkürzt den Abstand zu einigen Legenden! Welche? Wir zeigen's Euch! /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm.html © getty 2/21 Platz 20: Claudio Pizarro (327 Pflichtspiele für den FC Bayern, 125 Tore). Übrigens: Uli Hoeneß, der seine Karriere aufgrund eines irreparablen Knorpelschadens mit nur 27 Jahren beenden musste, hat die Top 20 knapp verpasst: Er kommt auf 315 Pflichtspiele /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=2.html © getty 3/21 Platz 19: Paul Breitner (328 Spiele, 102 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=3.html © getty 4/21 Platz 18: Roland Wohlfarth (331 Spiele, 155 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=4.html © getty 5/21 Platz 17: Franck Ribery (339 Spiele, 108 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=5.html © getty 6/21 Platz 16: Hasan Salihamidzic (365 Spiele, 47 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=6.html © getty 7/21 Platz 15: Hans Pflügler (367 Spiele, 45 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=7.html © getty 8/21 Platz 14: Thomas Müller (378 Spiele, 156 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=8.html © imago 9/21 Platz 13: Karl-Heinz Rummenigge (396 Spiele, 196 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=9.html © imago 10/21 Platz 12: Franz Roth (409 Spiele, 90 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=10.html © getty 11/21 Platz 11: Lothar Matthäus (410 Spiele, 100 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=11.html © getty 12/21 Platz 10: Mehmet Scholl (469 Spiele, 117 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=12.html © imago 13/21 Platz 9: Bernd Dürnberger (477 Spiele, 49 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=13.html © getty 14/21 Platz 8: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele, 68 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=14.html © getty 15/21 Platz 7: Philipp Lahm (501 Spiele, 16 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=15.html © imago 16/21 Platz 6: Franz Beckenbauer (511 Spiele, 54 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=16.html © imago 17/21 Platz 5: Georg Schwarzenbeck (515 Spiele, 28 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=17.html © imago 18/21 Platz 4: Klaus Augenthaler (526 Spiele, 68 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=18.html © imago 19/21 Platz 3: Gerd Müller (535 Spiele, 476 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=19.html © imago 20/21 Platz 2: Sepp Maier (587 Spiele, 0 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=20.html © getty 21/21 Platz 1: Oliver Kahn (632 Spiele, 0 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=21.html

Ebenfalls hinzu kommt Eberls Verbundenheit mit dem Klub. Im niederbayrischen Bogen geboren, spielte Eberl von 1989 bis 1993 für den FCB-Nachwuchs und kam auch auf einen Bundesliga-Einsatz bei den Profis. Hoeneß ist ein bekennender Eberl-Fürsprecher. Kommen die Vereine auf einen Nenner, was meist der Fall ist, wenn Hoeneß ein Ziel hat, steht Eberls Wechsel nichts im Weg.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Im Gegensatz zu Philipp Lahm, dem offenbar 'nur' der Sportdirektor-Posten angeboten wurde, würde Eberl bei den Bayern womöglich als Sportvorstand einsteigen, wie Sammer zuvor. "Bei uns im Aufsichtsrat sitzen DAX-Vorstände. Für die kommt nicht infrage, dass jemand ohne Berufserfahrung im Vorstand anfängt. Auch Christian Nerlinger war Sportdirektor und nicht Vorstand", erklärte Hoeneß am Mittwoch, weshalb Lahm für diese Position noch nicht infrage kommt: "Bei Matthias Sammer war das anders. Er war vorher beim DFB." Eberl ist bei der Borussia.

Seite 1: Max Eberl

Seite 2: Stefan Reuter

Seite 3: Thomas Linke

Seite 4: Hansi Flick

Seite 5: Sonstige Kandidaten