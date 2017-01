Matthäus: Kein Platz für Müller unter Ancelotti

Mittwoch, 04.01.2017

"Für Thomas Müller wird es auch in der Rückrunde sehr schwer, seinen Platz in der ersten Bayern-Elf zu finden. In Carlo Ancelottis System gibt es keine richtige Position für ihn", erklärte Matthäus in seiner Kolumne für die Sport Bild. Darüber hinaus sei im 4-2-3-1-System hinter Robert Lewandowski "eher ein offensiver Mittelfeldspieler gefragt". Hierfür sieht der 55-Jährige Thiago perfekt geeignet.

Auf dem rechten Flügel sei Arjen Robben im Vergleich zudem ein "deutlich stärkerer Spieler". Darüber hinaus ist sich Matthäus sicher, "dass Renato Sanches in der Rückrunde auf deutlich mehr Einsatzzeiten kommen wird".

