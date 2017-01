"Gegen Bayern brauche ich keine Argumente"

Mittwoch, 04.01.2017

SPOX: Herr Tanner, die Fußball- und Eishockey-Akademie in Salzburg bietet knapp 400 jungen Talenten eine Chance. Ab welchem Alter rekrutieren Sie aktiv neue Talente?

Ernst Tanner: Unser Scouting lässt sich in drei Kategorien einstufen: regional, überregional und international. Wir bauen unsere Teams ab der U7 über den Salzburger Bereich und das nähere Umfeld auf. So verfahren wir bis zur U13. Ab der U14 nehmen wir den einen oder anderen (externen) Jugendlichen in das Internat selbst auf, aber da muss man von Fall zu Fall entscheiden.

SPOX: Zum Beispiel?

Tanner: Letztes Jahr haben wir einen Jungen aufgenommen, der sonst vier Mal in der Woche eine knappe Stunde zu einem LAZ hätte fahren müssen. Da haben uns die Eltern darum gebeten, dass ihr Sohn bei uns wohnen darf. Das ist aber eine Ausnahme. Normalerweise darf bei dieser Altersklasse die Fahrzeit nicht länger als 30-45 Minuten dauern. Je älter die Jugendlichen sind, desto weiter dürfen sie entfernt wohnen.

SPOX: Gibt es neben der Entfernung auch disziplinarische K.o.-Kriterien?

Tanner: Das kann man ebenfalls nicht pauschal beantworten. Bei einem Eintrag im Polizeiregister kommt es beispielsweise darauf an, was der Jugendliche genau gemacht hat. Wenn jemand wegen Ladendiebstahls erwischt wird, bekommt er wahrscheinlich noch eine letzte Chance. Aber dann muss er auch liefern, sonst sind wir natürlich zum Handeln gezwungen und müssen ihn rausnehmen. Das ist aber erst einmal vorgekommen.

"Einer unserer Besten ist um halb zwei vom Sicherheitsdienst erwischt worden, als er mit einem Mädchen geschmust hat. Mei, das passiert" Ernst Tanner

SPOX: Was war passiert?

Tanner: Da hat ein großes Talent, er war sogar der Superstar der Mannschaft, nicht die Kurve bekommen. Ich habe ihm dann gesagt, dass er jetzt einen Neuanfang machen muss. Aber er ist innerhalb von einem halben Jahr drei Mal rückfällig geworden und dann ist es halt vorbei.

SPOX: Wie streng sind die Regeln grundsätzlich im Internat?

Tanner: Wir haben großes Verständnis für die Belange der Jugendlichen und wenn mal jemand türmt, geht auch nicht die Welt unter. Einer unserer Besten ist mal um halb zwei in der Nacht vom Sicherheitsdienst erwischt worden, als er mit einem Mädchen geschmust hat. Mei, das passiert. Wenn ich im Internat gewohnt hätte, wäre ich wahrscheinlich rausgeschmissen worden. (lacht)

SPOX: Gelten eigentlich die gleichen Regeln wie in jedem anderen Internat?

Tanner: Absolut. Unser organisatorischer Leiter, Winfried Kogelnik, kommt aus einem Elite-Internat und die Hausordnung wurde eigentlich nur leicht für unsere Belange angepasst. Es gibt beispielsweise andere Ruhezeiten. Sportler brauchen einfach mindestens acht Stunden Schlaf. Am Wochenende dürfen die Älteren im Rahmen des Gesetzes auch mal bis Zwölf in der Stadt rumhüpfen, sie sollen sich ja auch außerhalb der Akademie sozialisieren.

SPOX: Wie überzeugen Sie die Eltern davon, ihr Kind in Ihre Obhut zu geben?

Tanner: Das Finanzielle darf nicht die vordergründige Motivation dafür sein, dass jemand zu uns kommt, wir verlangen ja auch ein bisschen Geld dafür. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin. Die Jugendlichen müssen an die komplette Versorgung denken: eine ausgeprägte Betreuungssituation, gute schulische Aussichten und natürlich auch die attraktive sportliche Perspektive. Wir haben klar kommuniziert, dass wir nicht in der Breite Spieler holen wollen, sondern nur die Top-Talente anwerben, bei uns versorgen und dann bis in den Profibereich durchziehen.

SPOX: Jeder Spieler kann es allerdings nicht schaffen.

Tanner: Wir jagen hier keinen Jungen vom Hof. Im Normallfall bleiben die Jugendlichen bei uns mindestens bis zur U18. Wir behandeln das Thema Selektion zudem sehr sensibel. Wenn ein Spieler nicht mehr mitkommt, sondiert ihn besonders in den ersten Altersstufen die Gruppe aus. Die Kinder sind letztlich immer gnadenlos. Sie merken, wenn ein Spieler hinterherhinkt und sagen ihm das auch.

SPOX: Wie sieht es mit den älteren Semestern aus?

Tanner: Im Leistungsbereich müssen wir mehr eingreifen. Da werden nur die Besten aufgestellt und wenn jemand keine Spielpraxis bekommt, muss er sich hinterfragen. Aber wir lassen keinen im Stich.

Red Bull Fußball & Eishockey Akademie: Alles, was man zum Fliegen braucht © red bull 1/42 Die Red Bull Fußball & Eishockey Akademie in Salzburg ist die größte Nachwuchsschmiede Europas: SPOX war in Liefering vor Ort und hat sich das Gelände mal genauer angeschaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering.html © red bull 2/42 Bereits auf den ersten Metern ist klar zu erkennen, wer auf dem knapp 100.000 Quadratmeter großen Grundstück beheimatet ist /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=2.html © red bull 3/42 Umrandet von sechs Fußballfeldern und einer großen Halle bildet das Internatsgebäude das Zentrum der Anlage /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=3.html © red bull 4/42 Nur Fußballfelder so weit das Auge reicht? Nein, nicht ganz! Denn auch Koordinations-, Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsübungen sollen bei der Entwicklung neuer Superstars helfen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=4.html © red bull 5/42 Der extra zu diesem Zweck errichtete Motorikpark lässt keine Wünsche offen. Zum Selbstversuch kam es glücklicherweise nicht /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=5.html © red bull 6/42 Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, hat sich RB gleich mehrere Spielereien einfallen lassen. Unter anderem dabei: ein Beachvolleyballfeld /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=6.html © red bull 7/42 Bevor es im Inneren weiter geht, gibt's hier einen "kleinen" Überblick. Auf diesem Gelände erhalten knapp 400 junge Talente eine neue sportliche Heimat /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=7.html © red bull 8/42 Dabei geht es in der Akademie allerdings nicht nur darum, den nächsten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu finden - auch im Eishockey wird die Förderung junger Talente durch RB massiv vorangetrieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=8.html © red bull 9/42 Seit der Fertigstellung der Akademie im Juli 2014 spielt und trainiert die gesamte Nachwuchsabteilung der Roten Bullen in Liefering, wobei auch zirka 140 Fußball- bzw. Eishockey-Talente dort wohnen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=9.html © red bull 10/42 Laut Homepage wurden 550 km Kabel, 36 km Rohre verlegt und 10.500 Dosen, Schalter und Stecker eingebaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=10.html © spox 11/42 Insgesamt handelt es sich um acht Jugend- (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14) und drei Akademiemannschaften (U15, U16, U18) – das entspricht zirka 180 Spielern und 30 Betreuern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=11.html © red bull 12/42 Wer in Salzburg auf der Suche nach Staubkörnern ist, der hat es schwer. Jede Krankenhausverwaltung dürfte wohl auf die Sauberkeit neidisch sein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=12.html © red bull 13/42 Kein Wunder, dass sich die Konkurrenz warm anziehen muss: selbst die Scheiben der Büroräume können zaubern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=13.html © red bull 14/42 Apropos zaubern ... das können auch die Nachwuchstalente - und zwar am Kicker /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=14.html © spox 15/42 Wohlfühloase Internat? Die gezeigten Elemente würden sich wohl auch in der SPOX-Redaktion gut machen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=15.html © red bull 16/42 Freizeitmöglichkeiten gibt es für die Jugendlichen genug: So können sich die angehenden Profisportler auch an der Darts-Scheibe versuchen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=16.html © spox 17/42 Fußball, Billard, Darts? Klingt alles toll. Allerdings muss auch gepaukt werden, denn die schulischen Aufgaben erledigen sich schließlich nicht von allein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=17.html © spox 18/42 Verloren geht übrigens niemand. Alle wichtigen Infos gibt es nämlich auf unzähligen Monitoren, die überall an den Wänden hängen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=18.html © red bull 19/42 Eine farblich gewagte Inneneinrichtung? Mitnichten /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=19.html © red bull 20/42 Sollte man dennoch zwischenzeitlich vergessen, wo man ist, dann geben Bilder dezente Hinweise /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=20.html © spox 21/42 Da geht's als zum Eishockey? /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=21.html © red bull 22/42 Eis, Schläger, Helme und so ein kleines schwarzes Ding: Ja, das sieht nach Eishockey aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=22.html © red bull 23/42 Zwei Eishallen, die jeweils 2500 Quadratmeter umfassen und mit hochmodernen Flex-Banden ausgestattet sind, lassen keine Wünsche offen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=23.html © red bull 24/42 Ob es in einer Drittelpause in der Kabine auch so herrlich aufgeräumt aussieht? Wir bezweifeln es /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=24.html © spox 25/42 Auch abseits der Eisflächen wurde an nichts gespart ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=25.html © red bull 26/42 Zwei Skate Mills sorgen etwa für die Möglichkeit, auch ohne Eis unter den Kufen trainieren zu können /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=26.html © red bull 27/42 Apropos ohne Eis ... die Fußballer können damit sowieso eher weniger anfangen. Gut, dass es den Kraftraum gibt, in dem sich alle austoben können. Man betrachte die Gesichter und stelle fest: Macht sicher viel Spaß /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=27.html © red bull 28/42 Ein Staredown-Laufband-Battle? In der RB-Akademie kein Problem /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=28.html © red bull 29/42 Wenn Tim Wiese dieses Bild sieht, wird es voll in Salzburg! #Breitwienie /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=29.html © red bull 30/42 Geradelt wird übrigens in Reih und Glied /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=30.html © red bull 31/42 Licht am Ende des Tunnels! Wer schuftet, der darf auch relaxen. Ein Infrarotbereich, eine Sauna, ein Solarium-Dampfbad und zwei Whirlpools. Auch hier gab es keine Chance für Selbstversuche. Schade ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=31.html © red bull 32/42 Abwechslung wird groß geschrieben, ein zukünftiger NBA-Spieler ist wohl aber eher nicht unter den Jugendlichen zu finden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=32.html © red bull 33/42 Egal, es geht ja auch nicht um Basketball. Das sieht doch schon wieder besser aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=33.html © spox 34/42 Die Halle ist mit 6000 Quadratmeter auch nicht gerade klein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=34.html © red bull 35/42 Das Büffet hat zwar keine so große Quadratmeterzahl, beeindruckend ist es dennoch, was die Ernährungsberater täglich zusammenstellen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=35.html © red bull 36/42 Luxus-Hotel? Eher nicht. Die Zimmer erinnern eher an eine Studentenbude - insgesamt sind 92 Zimmer entstanden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=36.html © spox 37/42 Stark sein, Kids: Ein TV-Gerät gehört in Salzburg nicht zur Grundausstattung der Zimmer - in diesem Gästezimmer hingegen kann man TV schauen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=37.html © spox 38/42 Ein Klo glücklicherweise schon /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=38.html © spox 39/42 Auch der Ausblick vom Balkon kann sich durchaus sehen lassen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=39.html © spox 40/42 Berge gibt es übrigens auch im Keller. Seine Wäsche muss nämlich jeder Jugendliche selbst waschen! Hotel Mama Mateschitz? Keine Chance /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=40.html © spox 41/42 Sind wohl alle beim Essen ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=41.html © spox 42/42 Nicht alle! Ein paar Unermüdliche gibt es schließlich immer. Und für den großen Traum vom Superstar kann man auch ruhig mal die eine oder andere Sonderschicht einschieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=42.html

SPOX: Sie sind der Akademie- und Nachwuchsleiter. Welche Rolle nehmen Sie für die Spieler ein?

Tanner: Wir haben im Endeffekt zwei Aufträge: Es gibt den Erziehungsauftrag, der mir als sportlich Verantwortlicher nur zum Teil zufällt. Das ist schwerpunktmäßig eher eine Sache des Internats. Aber wenn mir etwas nicht passt, dann hört der Betreffende das von mir. Letztens hatten wir zum Beispiel Probleme mit einem Anwohner, weil ein Spieler zu schnell die Straße entlanggefahren ist. Da gab es dann ein klärendes Gespräch und das Thema war erledigt.

SPOX: Und der zweite Auftrag?

Tanner: Der betrifft die sportliche Entwicklung - und da bin ich öfters gefragt. Ich sehe alle Heimspiele. Wenn ein Spieler in einer Partie überheblich mit Torchancen umgeht, bekommt er das reflektiert. Ich lege großen Wert auf einen regen Austausch und sehe die Jungs auch jeden Tag. Eigentlich habe ich deshalb täglich ein Gespräch mit einem Spieler. Mein Schwerpunkt liegt auf den Älteren, also ab der U14. Für die jüngeren Spieler ist ein Kollege zuständig, der sich das Training und die Spiele anschaut. Aber in den älteren Altersklassen kenne ich jeden Jugendlichen in der Akademie persönlich. Mit Namen und meistens auch Geburtsdatum. Ich bin zudem auch bei vielen Reisen dabei.

SPOX: Neben Ihnen ist ein großes Trainer-Team für die Entwicklung der Spieler verantwortlich. Sind die Coaches teilweise mehr Psychologe als Übungsleiter?

Tanner: Bei uns ist jeder Trainer in gewissem Maße Psychologe, weil er ein Auge auf die Einstellung, leistungssportliche Lebensweise und das Verhalten haben muss. Bei der sportlichen Entwicklung bringen wir auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse zur Anwendung, mit denen wir unsere Spieler besser machen. Da gibt es einige interessante Projekte.

SPOX: Zum Beispiel?

Tanner: Wenn wir kleinen Jungs möglichst unbewusst das Spielverständnis beibringen wollen, verbinden wir gezielt technische mit taktischen Aufgaben und packen das in spielnahe Übungsformen. Darüber hinaus testen wir auch deren den Aufmerksamkeitsfokus. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Konzentration mit der Spielleistung kausal zusammenhängt. Dabei geht es meist um die Methodik und die Frage: Wie entwickeln wir die Spieler individuell weiter? Ein Junge mit Reaktionsschwächen trainiert bei uns vermehrt in der Turnhalle auf dem Speedcourt. Da geht es dann um Einfach-, Mehrfach- und Auswahlreaktionen. Natürlich muss dann nach einer gewissen Zeit kontrolliert werden, ob es den Spieler weiterentwickelt oder nicht.

Seite 1: Tanner über Scouting, Aufnahme-Kriterien und Regelverletzungen im Internat

Seite 2: Tanner über den Ausbildung in Deutschland, Dietrich Mateschitz und die Dauerkritik