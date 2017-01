Robben kündigt weiteres Vertragsgespräch an

Mittwoch, 04.01.2017

"Es hakt nicht. Wir hatten ein Gespräch vor der Winterpause. Das war das erste seriöse Gespräch, und es wird wahrscheinlich noch ein zweites kommen", sagte der Niederländer im Trainingslager der Münchner in Doha zu Sky Sport News HD.

"Ich bin niemand, der sagt: Ich will es so oder so, und ich plane es jetzt bis zum Karriereende. Ich will die Zeit jetzt einfach genießen, und dann schauen wir mal, was kommt", sagte er.

