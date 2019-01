Roman Bürki vom BVB: "Ich hatte enorme Schwierigkeiten, mit Kritik umzugehen"

Roman Bürki von Borussia Dortmund wird der Schweizer Nationalelf künftig nur noch im Standby-Modus zur Verfügung stehen. Der BVB-Torhüter möchte sich auf den Verein konzentrieren. Am Sonntag war Bürki Gast in der Medienrunde im Trainingslager in Marbella. SPOX hat die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Dabei sprach Bürki über seine Gründe für den Rückzug, seinen Form-Aufschwung in der Hinrunde und erklärt, warum ihm Ersatztorwart Marwin Hitz eine gewisse Lockerheit verschafft.

Roman Bürki...

...über die Auszeichnung zum besten Torhüter der Hinrunde in der Spieler-Umfrage beim kicker: "Wenn so etwas von den Spielern kommt, die direkt beteiligt sind, bedeutet mir das auf jeden Fall sehr viel. Wir haben diese Auszeichnung aber auch als ganzes Team erreicht. Dennoch werden wir und ich uns nicht darauf ausruhen. Wir wollen noch einmal eine solche Hälfte spielen. Wenn es am Ende der Saison genauso ist wie jetzt, würde ich mich noch viel mehr freuen."

...über seine verbesserte Form in dieser Saison: "Ich konnte wieder von null anfangen. Ich habe mit dem, was letzte Saison gewesen ist, abgeschlossen. Ich wusste, dass ich mehr kann und konnte einen guten Schnitt vollziehen. Ich habe lange analysiert und nach Gründen gesucht, was ich falsch gemacht habe und weshalb. Oft findet man den einen Grund nicht so leicht, denn man bereitet sich ja eigentlich optimal vor, trainiert hart und lässt sich nicht ablenken. Ich dachte, ich müsste noch eine Art Ritual hinzuholen, damit ich mich auf den Punkt bereit fühle. Das habe ich geschafft."

Die schlechten BVB-Vorbilder: Herbstmeister, die nicht Meister wurden © getty 1/18 Borussia Dortmund ist Herbstmeister der Saison 2018/19 - ein gutes Omen! Von den bisherigen 55 Herbstmeistern der Bundesliga wurde 38 am Ende auch Meister. Aber welche 17 schafften es nicht? © getty 2/18 Saison 70/71: Herbstmeister Bayern München 26:8 Punkte / Meister Bor. M'gladbach 50:18 Punkte © getty 3/18 71/72: Schalke 04 28:6 / Bayern München 55:13 © getty 4/18 78/79: 1. FC Kaiserslautern 26:8 / Hamburger SV 49:19 © getty 5/18 80/81: Hamburger SV 28:6 / Bayern München 53:15 © getty 6/18 81/82: 1. FC Köln 25:9 / Hamburger SV 48:20 © getty 7/18 85/86: Werder Bremen 25:9 / Bayern München 49:19 © getty 8/18 86/87: Hamburger SV 24:10 / Bayern München 53:15 © getty 9/18 90/91: Werder Bremen 24:10 / 1. FC Kaiserslautern 48:20 © getty 10/18 91/92: Eintracht Frankfurt 25:13 / VfB Stuttgart 52:24 © getty 11/18 92/93: Bayern München 25:9 / Werder Bremen 48:20 © getty 12/18 93/94: Eintracht Frankfurt 24:10 / Bayern München 44:24 © getty 13/18 00/01: Schalke 04 33 / Bayern München 63 © getty 14/18 01/02: Bayer Leverkusen 39 / Borussia Dortmund 70 © getty 15/18 06/07: Werder Bremen 36 / VfB Stuttgart 70 © getty 16/18 08/09: 1899 Hoffenheim 35 / VfL Wolfsburg 69 © getty 17/18 09/10: Bayer Leverkusen 35 / Bayern München 70 © getty 18/18 11/12: Bayern München 37 / Borussia Dortmund 81

...über sein neues Ritual vor einem Spiel: "Einen Teil davon mache ich mit meinem besten Kumpel. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Es ist ein Ritual vor dem Spiel, ich muss ein bisschen quatschen, um die Spannung etwas beiseite zu schieben und ein besseres Gefühl zu haben, wenn es in Richtung Stadion geht. Wir haben dann das erste Spiel direkt gewonnen, ich konnte mich ein paar Mal auszeichnen - und dann gehst du gleich mit einem besseren Gefühl in die ganze Saison. Das war für die Mannschaft und mich ein wegweisendes Spiel."

...ob er das Training umgestellt habe: "Ich wusste, dass unser neuer Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber ein bisschen fortschrittlicher ist, was die Trainingsarbeit angeht, als es Teddy de Beer war. Das hat mich sicherlich auch einen Schritt nach vorne gebracht. Es ist heute wichtig, lange stehen zu bleiben, nicht zu spekulieren - darauf haben wir viel Wert gelegt. Man muss sich klar werden, dass man in einem Eins-gegen-eins gegen einen Spieler nichts zu verlieren hat. Du musst die Ruhe bewahren und möglichst dem Spieler die Entscheidung überlassen, was er tun muss und ihm nicht eine Lösung anbieten."

...über den Umgang mit Kritik: "Ich hatte enorme Schwierigkeiten, mit Kritik umzugehen. Man sagt immer, man bekommt es nicht mit oder will es nicht lesen, aber man kriegt es trotzdem immer mit. Das ist dann schon schwierig. Dennoch muss man immer wieder auf dem Platz stehen und manchmal tut man das mit einem guten, manchmal mit einem weniger guten Gefühl. Man denkt natürlich auch, was denken die anderen Leute jetzt über dich. Das macht dich ganz ehrlich kaputt. Man muss einen Weg finden, damit klar zu kommen. Mein Weg war jetzt einfach, noch einmal etwas dazuzuholen und ich bin froh, dass es so bislang gut geklappt hat."

...über die Gründe für seinen Rückzug aus der Schweizer Nationalelf: "Ich hatte schon die letzten beiden Lehrgänge wegen körperlicher Beschwerden gefehlt. Ich habe gemerkt, dass es sehr wichtig für mich ist, mal durchzuschnaufen und auch mal ein, zwei Tage vom Training frei zu haben, damit ich frisch bin, wenn es wieder losgeht und ich meine Leistung bringen kann. Mein Körper wird auch nicht jünger, ich spüre aufgrund der vielen Spiele auch immer wieder etwas. Deshalb habe ich nach sechs Jahren gesagt, dass ich eine Pause einlege. Wenn ich helfen kann und sie mich als beste Möglichkeit erachten, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die sehr positiv waren und mir Respekt gezollt haben, dass ich diese Entscheidung getroffen habe."

...über seine wenigen Spiele in der Nationalelf: "Neun Länderspiele in sechs Jahren sind sehr wenig für einen Torwart, der bei Borussia Dortmund, einem europäischen Top-Klub, spielt. Das hat vielleicht zehn Prozent meiner Entscheidung ausgemacht."

...über seine aktuellen muskulären Beschwerden: "Es geht von Tag zu Tag besser. Ich werde heute Nachmittag schon etwas im torwartspezifischen Bereich trainieren, auch wenn das nur sehr locker sein wird. Ich hoffe aber, dass ich noch hier im Trainingslager wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

...über seine Abläufe vor einem Spiel: "Das Torwart-Team funktioniert sehr gut, wir ergänzen uns, lachen viel und haben Spaß. Ich kann auch mit Marwin Hitz vor dem Spiel beim Aufwärmen locker reden und ein bisschen lachen. Er gibt mir da schon eine gewisse Lockerheit. Er kommt nicht von sich aus und macht Späße, sondern wartet damit, bis er sieht, wie ich drauf bin. Das ist sehr wichtig für mich. Es haben alle einen großen Anteil, dass ich die Balance zwischen Anspannung und Lockerheit gefunden habe. Matthias Kleinsteiber hat mir letztlich auch mit auf den Weg gegeben, dass ich im Spiel das gleiche machen muss wie im Training: Ich muss die Bälle halten, nur dass eben ein paar Leute dabei zugucken."

...über den Anteil von Trainer Lucien Favre an seiner Entwicklung: "Er hat mir etwas Wichtiges gesagt: Er meinte, wir versuchen zwar zu spielen. Aber wenn das nicht geht, bin ich derjenige, der auf dem Platz steht und die Verantwortung trägt. Dann soll ich den Ball lieber nach vorne schlagen. Das war mir sehr wichtig, dass ich es nicht erzwingen muss, zu spielen."

...über seine Erwartungen an die Rückrunde: "Gladbach ist auch noch sehr gut dabei. Es sind noch viele Spiele zu spielen, da können auch noch andere Mannschaften vorne mitspielen. Darüber dürfen wir uns aber keine Gedanken machen, denn Hauptsache wir spielen vorne mit. Dafür müssen wir noch einmal eine solche Serie hinlegen wie in der Hinrunde. Dass wir direkt gegen Leipzig spielen ist gut, denn dann wissen wir gleich, wo wir stehen."

BVB 2010/2011: Das wurde aus den Herbstmeistern von damals © getty 1/26 5. Dezember 2010: Mit einem 2:0 in Nürnberg machte Borussia Dortmund am 15. Spieltag die bis zum Wochenende letzte Herbstmeisterschaft klar - und holte am Ende auch souverän den Titel. Nimmt die schwarz-gelbe Erfolgsstory nun eine ähnliche Entwicklung? © getty 2/26 SPOX zeigt, was aus den Helden von damals geworden ist. Eins vorweg: Johannes Focher, Lasse Sobiech, Marc Hornschuh, Damien Le Tallec, Tamas Hajnal und Florian Kringe gehörten zum Kader, blieben aber ohne Einsatz. © getty 3/26 TORHÜTER - Roman Weidenfeller: 33 Einsätze 2010/11. Beendete 2018 seine Karriere beim BVB und ist heute TV-Experte. © getty 4/26 Mitchell Langerak: Seinerzeit noch Reservist hinter Weidenfeller und deshalb nur mit einem einzigen Einsatz. Verließ Dortmund 2015 Richtung Stuttgart. Aktuell spielt er bei Nagoya Grampus in Japan. © getty 5/26 ABWEHR - Mats Hummels: 32 Einsätze/5 Tore. Verließ den BVB 2016 für eine Ablöse von 35 Millionen Euro Richtung Bayern München. Dort verlebt dieser gerade bekanntlich keine gerade einfache Zeit. © getty 6/26 Neven Subotic: 31 Einsätze/1 Tor. Ging 2017 auf Leihbasis zum 1. FC Köln und wechselte dann nach seiner Rückkehr Anfang 2018 fest zum AS St. Etienne. © getty 7/26 Sven Bender: 31 Einsätze/1 Tor. Blieb dem BVB lange treu, ehe er 2017 nach Leverkusen wechselte, wo auch sein Zwillingsbruder Lars unter Vertrag steht. © getty 8/26 Marcel Schmelzer: 34 Einsätze. Immer noch beim BVB und inzwischen Urgestein, auch wenn ihm aktuell die junge Generation allmählich den Rang abläuft. © getty 9/26 Felipe Santana: 13 Einsätze. Ging 2013 als Legende (Stichwort: Malaga!) ausgerechnet nach Schalke. Später: Piräus, Krasnodar, Atletico Mineiro, aktuell vereinslos. © getty 10/26 Kevin Großkreutz: 34 Einsätze/8 Tore. Bis 2015 beim BVB, nebenbei Weltmeister, dann Stuttgart, Galatasaray, Darmstadt. Aktuell: KFC Uerdingen. Trägt dennoch Schwarz-Gelb wie kaum ein anderer im Herzen. © getty 11/26 Lukasz Piszczek: 33 Einsätze. Kam im Sommer 2010 von der Hertha und ist immer noch da. Urgestein (s. Schmelzer, Marcel). © getty 12/26 Dede: 4 Einsätze. Ging im Sommer 2011 nach 322 Bundesligaspielen für den BVB und im Range einer Legende in die Türkei zu Eskisehirspor. Beendete seine Karriere 2014. Sein Abschiedsspiel im Signal Iduna Park war Gänsehaut pur. © getty 13/26 Patrick Owomoyela: 6 Einsätze. Ging 2013 nach fünf Jahren. Kickte noch ein wenig für die zweite Mannschaft des HSV, bis er 2014 seine Karriere beendete. Heute TV-Experte und BVB-Repräsentant. © getty 14/26 MITTELFELD - Mario Götze: 33 Einsätze/6 Tore. Ging 2013 als eines der größten Talente Europas unter großem Ballyhoo und Protesten zum FC Bayern. Inzwischen haben sie ihn wieder lieb. Seit seiner Rückkehr 2016 aber auch nie mehr wirklich der Alte. © getty 15/26 Shinji Kagawa: 18 Einsätze/8 Tore. Ging nach zwei super Spielzeiten in Schwarz-Gelb 2012 zu Manchester United. Auch er wurde in der Fremde nicht glücklich und kehrte zwei Jahre später zurück. Die Glanzleistungen von einst konnte er aber nicht mehr zeigen © getty 16/26 Nuri Sahin: 30 Einsätze/6 Tore. Dortmunds jüngster Bundesligatorschütze wechselte nach dem Titelgewinn zu Real Madrid. Kam über die Königlichen und Liverpool 2013 wieder zurück. Endgültiger Abschied (?) 2018. Aktuell: Werder Bremen. © getty 17/26 Marco Stiepermann: 4 Einsätze. Verließ den BVB 2012 und landete 2017 über die Stationen Cottbus, Fürth und Bochum inzwischen bei Norwich City. © getty 18/26 Jakub Blaszczykowski: 29 Einsätze/3 Tore. Kuba ging 2015 nach acht Jahren BVB auf Leihbasis nach Florenz. Nach Leihende wechselte er 2016 nach Wolfsburg. © getty 19/26 Markus Feulner: 6 Einsätze. Wechselte nach der Saison zum 1. FC Nürnberg, 2014 dann nach Augsburg. Spielt aktuell in der Bayernliga für den FCA II. © getty 20/26 Sebastian Kehl: 6 Einsätze. Beendete seine aktive Karriere nach 13 Jahren beim BVB im Sommer 2015. Seit Sommer 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung. © getty 21/26 Antonio da Silva: 22 Einsätze/1 Tor. Ging 2012 nach Duisburg, wo er 2013 seine Karriere beendete. © getty 22/26 ANGRIFF - Robert Lewandowski: 33 Einsätze/8 Tore. Ließ in seiner ersten Saison sein immenses Potenzial aufblitzen, ging 2014 als Weltklassemann zum FC Bayern. © getty 23/26 Lucas Barrios: 32 Einsätze/16 Tore. Wechselte 2012 nach China und setzte seine Welttournee bis heute munter fort. Aktuell: Colo Colo, Chile. © getty 24/26 Dimitar Rangelov: 1 Einsatz. Wurde kurz nach Saisonstart an Maccabi Tel Aviv verliehen. Weitere Leihen sollten folgen. Aktuell: Energie Cottbus, 3. Liga. © getty 25/26 Mohamed Zidan: 8 Einsätze. Kehrte 2012 nach Mainz zurück, 2016 dann Karriereende nach Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Ägypten. © getty 26/26 TRAINER: Jürgen Klopp. Genießt bis heute Heldenstatus im Verein. Als die Kloppo-Magie etwas verblasste und die Bayern-Dominanz begann, zog er nach der Saison 2014/15 weiter und übernahm wenige Monate später den FC Liverpool.

...über den besonderen Geist, der innerhalb der Mannschaft herrschen soll: "Ich werde oft darauf angesprochen, dass es ein großes Jahr für den BVB werden könnte. Ich kann mir das auch vorstellen, bin aber eher zurückhaltend. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir noch nichts erreicht oder gewonnen haben. Ich habe in der Vorrunde häufig gedacht, dass wir auch im Training immer so weitermachen und nicht nachlassen. Wir haben ja viele junge Spieler, denen man das vielleicht zugestehen könnte, wenn sie etwas nachlassen. Sie wurden aber sehr gut mitgenommen. Sie sind auch von selbst sehr ehrgeizig und stacheln sich gegenseitig an."