Schalke 04 gegen BVB, der Schiedsrichter: Wer pfeift das Revierderby?

Am heutigen Samstag kommt es zum Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Doch wer pfeift das Revierderby am 14. Spieltag? Bei SPOX erfahrt ihr alles zum Schiedsrichter der Begegnung.

Das Derby zwischen Schalke und dem BVB wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Was ihr über das Spiel wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Schalke gegen BVB: Daniel Siebert ist der Schiedsrichter

Daniel Siebert ist der Schiedsrichter des Derbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Der 34-Jährige ist der jüngste der zehn deutschen FIFA-Schiedsrichter. Das Revierderby pfiff Siebert bisher noch nie. Insgesamt hat er jedoch bereits 81 Partien in der Bundesliga geleitet.

Schalke 04 - Borussia Dortmund: Bilanz von Daniel Siebert bei Spielen von S04

Insgesamt hat Schalke unter Siebert eine positive Bilanz. Nur im Pokal machten die Königsblauen mit dem Unparteiischen schlechte Erfahrungen: Beim Viertelfinal-Aus in der Saison 2016/17 gegen den FC Bayern München stellte Siebert den damaligen Schalker Holger Badstuber mit Gelb-Rot vom Platz.

Wettbewerb Spiele Siege Remis Niederlagen Gelb Gelb-Rot Rot Bundesliga 9 5 2 2 20 - - DFB-Pokal 1 - - 1 - 1 -

BVB zu Gast bei Schalke 04: Bilanz von Daniel Siebert bei Spielen von Dortmund

Der BVB hat mit Daniel Siebert hauptsächlich gute Erfahrungen gemacht, denn in elf Spielen mit dem Unparteiischen verloren die Schwarz-Gelben nur zweimal. Die Partie in Wolfsburg in dieser Saison ging unter Sieberts Leitung 1:0 für die Schwarz-Gelben aus.