Borussia Dortmund: Weigl vor BVB-Abschied? AS Rom wohl interessiert

Julian Weigl könnte Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund in der Winterpause verlassen. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge würde der AS Rom den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne für anderthalb Jahre ausleihen.

Weigls Vertrag beim BVB läuft noch bis Juni 2021. Unter Trainer Lucien Favre spielt er aber keine große Rolle. Vor dem Revierderby bei Schalke 04 am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) kam Weigl in der Bundesliga erst in drei von 13 Spielen zum Einsatz.

Im Topspiel gegen den FC Bayern stand Weigl zwar überraschend in der Startelf, konnte jedoch nicht überzeugend und wurde bereits zur Pause ausgewechselt.

Bereits im Sommer hatte es Gerüchte um einen Abschied des 23-Jährigen gegeben, nachdem Thomas Tuchel das Traineramt bei Paris Saint-Germain übernommen hatte. Tuchel gilt seit seiner Zeit beim BVB als Förderer von Weigl: Unter ihm wurde Weigl gleich nach seinem Wechsel von 1860 München zu den Dortmundern Stammspieler und machte von 2015 bis 2017 94 Pflichtspiele für den BVB.

Ein Wechsel im Sommer kam für Weigl jedoch nach eigener Aussage nicht in Frage: "

"Es gab von meiner Seite aus keine Bereitschaft, den BVB in diesem Sommer zu verlassen", sagte er im Gespräch mit der Sport Bild. "Dass diese Gerüchte aufkommen würden, war mir schon in dem Moment klar, als Thomas Tuchel als neuer Paris-Trainer feststand."

Julian Weigls Leistungdstaden und Statistiken beim BVB