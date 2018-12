FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Bundesliga kommt es zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund zum Revierderby. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch wenn ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga auf einen anderen Schluss zulässt: Im Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ist der Tabellenführer nicht zwangsläufig auch der Favorit. Die "Mutter aller Derbys" hat seine ganz eigenen Gesetze. Ein Spiel, in dem alles passieren kann.

Schalke 04 gegen BVB: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die Schalker Veltins-Arena. Das Stadion wird mit 54.740 Zuschauern ausverkauft sein.

FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während wie üblich die Samstagsspiele in der Konferenz live und exklusiv auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD1 übertragen werden, wird die Partie zwischen Werder und Bayern in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream zu dem Bundesligaspiel über Sky Go an. Hierfür benötigt ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement. Wer kein Sky-Abo besitzt, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX dennoch immer am Ball.

Bei DAZN könnt ihr dann die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff der jeweiligen Partie ansehen. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden.

Schalke gegen BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke: Fährmann - D. Caligiuri, S. Sane, Nastasic, Oczipka - Rudy - Harit, Konoplyanka - Bentaleb - G. Burgstaller, McKennie

Fährmann - D. Caligiuri, S. Sane, Nastasic, Oczipka - Rudy - Harit, Konoplyanka - Bentaleb - G. Burgstaller, McKennie BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - M. Götze

Schalke 04 - Borussia Dortmund: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 15.04.2018 Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 Bundesliga 25.11.2017 Borussia Dortmund Schalke 04 4:4 Bundesliga 01.04.2017 Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1 Bundesliga 29.10.2016 Borussia Dortmund Schalke 04 0:0 Bundesliga 10.04.2016 Schalke 04 Borussia Dortmund 2:2

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 13. Spieltag