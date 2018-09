Hertha BSC - FC Bayern - Stimmen: Niederlage? "Überhaupt kein Problem"

Niko Kovac kritisiert seine Mannschaft nach der Niederlage gegen Hertha BSC, möchte die Situation beim FC Bayern München aber nicht überdramatisieren. Manuel Neuer bemängelt fehlende Top-Leistungen, während bei den Berlinern Freudenstimmung herrscht.

Hier sind die Stimmen und Reaktionen zum 6. Bundesliga-Spieltag.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Man hat sofort gesehen, dass wir körperlich spritzig waren. Zudem haben wir zu den richtigen Zeitpunkten in Druckphasen der Bayern unsere Tore gemacht. Unsere Viererkette, die Kompaktheit und unser Pressing - das machen die Jungs sehr gut. Wichtig gegen die Bayern ist aber, wie man mit dem Ball umgeht. In dieser Hinsicht haben wir uns in den letzten zwei Jahren sehr gesteigert. Wir können dieses Wochenende feiern, das ist geil. Danach wird wieder hart gearbeitet."

Thomas Kraft (Hertha BSC): "Wir haben hier ein unglaubliches Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. Wir haben unsere Akzente gesetzt. In den letzten 15, 20 Minuten hat Bayern natürlich richtig Druck gemacht, aber wir haben das gut verteidigt."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) über ...

... die Ursachen der Niederlage: "Die Chancenverwertung ist mit ein Grund. Wir haben aber zwei Tore zugelassen, zwei Tore, die nicht zugelassen werden dürfen. Der Elfmeter ... das geht eigentlich nicht. Beim zweiten Gegentor gehen wir nicht richtig mit. Wenn wir auf dem Niveau Fehler begehen, werden wir bestraft. Das ist normal. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis am Ende macht es schwierig, das zu rechtfertigen. Wenn wir die Chancen machen, wir die gezeigte Leistung auch anders bewertet."

... den einen Punkt aus den letzten zwei Spielen: "Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt das erste Spiel verloren. Viele haben gesagt, wir verlieren in der Liga kein Spiel. Jetzt ist das innerhalb kurzer Zeit passiert. Aber die, die den Klub kennen, wissen, dass wir uns das nicht so einfach gefallen lassen werden."

Manuel Neuer (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Es lag nicht nur an der Chancenverwertung. In der ersten Halbzeit waren wir nicht zu 100 Prozent präsent. In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Im ersten Durchgang waren das einfach ein paar Prozentpunkte weniger, die sind entscheidend. Das Thema Chancenverwertung bleibt aber natürlich ein großes Thema.

... mögliche öffentliche Reaktionen: "Wir wurden ja nach drei, vier Spielen schon hochgejubelt. Wir sind alle Profis und bleiben ruhig."