Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2018/2019? Termin und Eröffnungsspiel

Mit der ersten Runde des DFB-Pokals erfolgt traditionell der Startschuss für die Pflichtspielsaison der höchsten deutschen Spielklasse. Aber wann beginnt der Bundesliga-Alltag für die Vereine wieder? Hier bekommt ihr alle Infos zum Start der neuen Bundesliga-Saison.

Zum Start der diesjährigen Bundesliga-Saison empfängt Rekordmeister FC Bayern den Champions-League-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim.

Bundesliga: Wo und wann beginnt die Saison 2018/19?

Der Start der neuen Bundesliga-Saison erfolgt am Freitag, den 24. August, in der Allianz Arena in München. Um 20.30 Uhr eröffnet der FC Bayern dort die neue Spielzeit gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Bundesliga-Start 2018/19: Der erste Spieltag

Neben der Partie zwischen den Bayern und Hoffenheim erwarten uns noch weitere hochklassige Partien. Borussia Dortmund empfängt zuhause die Roten Bullen aus Leipzig und Bayer Leverkusen reist zu den Fohlen nach Gladbach.

Bundesliga: Alle Partien des 1. Spieltags

Datum Heimteam Auswärtsteam Freitag, 24. August, 20.30 Uhr FC Bayern Hoffenheim Samstag, 25. August, 15.30 Uhr Hertha BSC 1. FC Nürnberg Samstag, 25. August, 15.30 Uhr Werder Bremen Hannover 96 Samstag, 25. August, 15.30 Uhr SC Freiburg Eintracht Frankfurt Samstag, 25. August, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 Samstag, 25. August, 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC Augsburg Samstag, 25. August, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverlusen Sonntag, 26. August, 15.30 Uhr Mainz 05 VfB Stuttgart Sonntag, 26. August, 18 Uhr Borussia Dortmund RB Leipzig

Eröffnungsspiel im TV & Livestream: FCB gegen Hoffenheim

Die ersten Partie der neuen Bundesliga-Saison läuft wie gewohnt nicht nur im Pay-TV, sondern auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte für die Begegnung gesichert und zeigt diese live im TV und im kostenlosen Livestream.

Eurosport überträgt die Partie zusätzlich im TV und in ihrem kostenpflichtigen Eurosport-Player.

Bundesliga-Start: Hoffenheim weiß wie man die Bayern schlägt

Für die Sinsheimer und Noch-Trainer Julian Nagelsmann ist das Bundesliga-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena ein ganz besonderes Ereignis. "Ich finde, es ist ein sehr schöner Auftakt", erklärte Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann im vereinseigenen TV-Sender TSGTV.

Und der junge Coach rechnet sich gegen den FC Bayern auch durchaus Chancen aus. "Ich glaube, Bayern ist vielleicht zu Beginn nicht ganz so stark wie sie es im Laufe der Saison werden", sagte Nagelsmann. "Sie kommen mit vielen Nationalspielern aus der Vorbereitung, da sind die Chancen vielleicht ein bisschen größer als im Laufe der Saison."

In den letzten Jahren zeigte die TSG auch öfters, dass sie dem großen FC Bayern durchaus Paroli bieten kann. Von den letzten drei Bundesliga-Partien gewannen Kramaric und Co. gleich zwei und diese sogar zu Null. Die Gesamtbilanz spricht mit 13 Siegen aus 20 Partien jedoch klar für den deutschen Rekordmeister.

