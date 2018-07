FC Bayern München: Stuttgarts Benjamin Pavard hat offenbar schon unterschrieben

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Benjamin Pavards kolportierter Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern im Sommer 2019 scheint endgültig fix zu sein. Wie der SWR berichtet, soll der französische Nationalspieler während der WM in Russland einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet haben.

Die Münchner sollen dem Bericht zufolge die Ausstiegsklausel in Pavards Vertrag gezogen haben, die wohl bei 35 Millionen Euro liegt. Im Hintergrund scheinen die Münchner sogar schon an einem vorzeitigen Wechsel in dieser Transferperiode zu arbeiten.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke hatte zuletzt wiederholt erklärt den Abwehrspieler in diesem Sommer defintiv nicht abgeben zu wollen.

Bayern-Trainer Niko Kovac wollte den Transfer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Paris Saint-Germain (Sa., 15.30 Uhr) nicht bestätigen und verwies stattdessen auf den Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Kovac sagte lediglich, Pavard sei ein "richtig guter Spieler".

Pavards Leistungsdaten für den VfB Stuttgart