FC Bayern: Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac im Liveticker

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Vissel Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon

Der FC Bayern München lädt am Donnerstag um 13.30 Uhr zur Presserunde mit Niko Kovac ein. Neben dem neuen Auswärtstrikot und der anstehenden USA-Reise in der kommenden Woche wird vor allem das Testspiel gegen Paris Saint-Germain am Samstag (15.30 Uhr) Thema sein. Hier entgeht euch nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC-Bayern-PK mit Trainer Niko Kovac im Liveticker

13.22 Uhr: Sollte Pavard schon in diesem Sommer an die Isar wechseln, wird vermutlich auch Jerome Boatengs Verbleib nochmal neu diskutiert werden. Die Münchner hatten zuletzt bei entsprechenden Angeboten für den deutschen Nationalspieler durchaus Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

Hat Pavard schon beim FC Bayern unterschrieben?

13.04 Uhr: Während wir auf den Bayern-Trainer warten, berichtet der SWR zu dieser Mittagsstunde exklusiv, dass Stuttgarts Benjamin Pavard während der WM in Russland bereits einen Vertrag ab 2019 in München unterzeichnet hat. Hinter den Kulissen sollen auch Gespräche über einen Wechsel schon in diesem Sommer laufen. Vielleicht gibt es bei der Presserunde ja gleich mehr Infos dazu.

12.38 Uhr: Seit mittlerweile knapp drei Wochen bereitet Niko Kovac die Münchner auf die neue Spielzeit vor. Am Samstag steht mit der Partie gegen Paris Saint-Germain der erste Prüfstein für den deutschen Rekordmeister an.

Co-Trainer Peter Herrmann zurück beim Bayern-Training

12.21 Uhr: Neben Niko und Robert Kovac war in der Trainingseinheit der Münchner an diesem Vormittag auch Peter Hermann zum ersten Mal wieder als Co-Trainer dabei.

11.59 Uhr: Bereits um 10 Uhr am heutigen Donnerstag stand beim FC Bayern ein besonderer Termin an: Das neue Auswärtstrikot wurde vorgestellt. Die Münchner treten in der Fremde künftig in mint an. Die ersten Reaktionen fielen gemischt aus.

11.55 Uhr: Die Pressekonferenz mit Niko Kovac startet um 13.30 Uhr.

Wo kann ich die Bayern-PK mit Niko Kovac im TV und Livestream sehen?

Sowohl auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal als auch auf Sky Sport News HD könnt ihr die Presserunde mit Kovac sowohl im TV als auch im Livestream verfolgen.

Der Fahrplan des FC Bayern München in der Vorbereitung