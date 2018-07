Lewandowski über Real-Gerüchte: "Habe gelernt, mit solchen Situationen umzugehen"

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid

Robert Lewandowski hat sich zu den Gerüchten um seinen möglichen Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid geäußert, dabei aber eine klare Ansage vermissen lassen.

"Ich habe gelernt, mit solchen Situationen umzugehen", sagte der Stürmer der polnischen Zeitung Przeglad Sportowy auf die anhaltenden Meldungen angesprochen, die ihn mit den Königlichen in Verbindung bringen.

Er sei bei allen seinen bisherigen Wechseln nie in einer angenehmen Situation gewesen, erklärte der 29-Jährige weiter: "Weder vor meinem Wechsel von Znicz Pruszkow zu Lech Posen, noch beim Wechsel von Lech Posen nach Dortmund und erst recht nicht vor dem Wechsel vom BVB zu Bayern."

Lewandowski erklärte außerdem, dass er vor der WM eine klare Ansage an seinen Berater Pini Zahavi gerichtet habe, der die Gerüchte über einen Abschied aus München mit einigen Kommentaren angeheizt hatte. "Ich habe ihn angewiesen, kein Wort mehr zu sagen", so Lewandowski: "Genau so war es. Vom ersten Zusammenkommen mit der Nationalelf an. Ich habe immer wieder gesagt: Sag nichts darüber und rufe mich nicht an."

Lewandowski: "Ich hatte viele schlaflose Nächte"

Bei der WM erlebten die Polen ein Desaster und schieden sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. Für den Stürmer aus Warschau war das eine äußerst komplizierte Situation.

"Ich hatte viele schlaflose Nächte. Ich habe darüber nachgedacht, was schief gelaufen ist", sagte Lewandowski, der sich gegen die Vorwürfe wehrte, ihm wäre das frühe Aus relativ egal gewesen: "Vielleicht bin ich kein Mann, der es zeigt. Aber ich habe meine Gefühle. Es tut sehr weh. Ich habe es noch nicht verdaut. Ich hatte große Ambitionen."