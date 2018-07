FC Bayern München gegen PSG: Testspiel live im Livestream und im Liveticker

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid Club Friendlies SV Werder Bremen -

Venlo

Der FC Bayern München bestreitet im Rahmen des International Champions Cups drei Spiele. Dabei treffen die Bayern auf hochkarätige Gegner wie Juventus Turin oder Manchester City. Im ersten Match geht es gegen Paris Saint-Germain.

Spox zeigt, wie ihr die Begegnung live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Spiel.

FC Bayern München und PSG: Das ist der ICC

Vom 20. Juli 2018 bis 12. August 2018 findet die bereits sechste Auflage des International Champions Cups statt. 18 Mannschaften der europäischen Spitzenklasse duellieren sich in diesem Vorbereitungsturnier in berühmten Stadien Europas, der USA und Asiens. Für den FC Bayern München beginnt der Testspielwettbewerb gegen Paris Saint-Germain.

FC Bayern gegen PSG: Wann und Wo findet das Spiel statt?

Anpfiff der Partie ist Samstag, der 21. Juli um 15.30 Uhr in Klagenfurt. Gespielt wird im Wörthersee Stadion, welches Platz für 32.000 Besucher bietet.

FC Bayern gegen Paris St.-Germain live sehen

Das erste ernstzunehmende Testspiel des FC Bayern München wird Live auf DAZN übertragen.

Das "Netflix des Sports" zeigt darüber hinaus viele andere hochklassige Fußballwettbewerbe wie die Primera Division, die Ligue 1 und die Serie A, aber auch einzelne Partien der englischen zweiten Liga Champioship. Vor Saisonstart stehen zudem einige Testspiele auf dem Programm. Der DAZN-Zugang kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist.

Das Spiel gibt es außerdem live bei SPOX im Liveticker.

© getty

FC Bayern gegen PSG: Die vergangenen Aufeinandertreffen

Zuletzt begegneten sich die beiden Teams in der UEFA Champions-League In der Gruppenphase kamen sowohl der FC Bayern München als auch Paris der Saint-Germain in das Achtelfinale.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 05.12.2017 Gruppenphase Champions-League FC Bayern München Paris Saint-Germain 3:1 27.09.2017 Gruppenphase Champions-League Paris Saint-Germain FC Bayern München 3:0 18.10.2000 Gruppenphase Champions-League FC Bayern München Paris Saint-Germain 2:0 26.09.2000 Gruppenphase Champions League Paris Saint-Germain FC Bayern München 1:0

FC Bayern Münchens weitere Saisonvorbereitung

Nach den Spiel gegen Paris Saint-Germain geht es für die Münchner in die USA zur Audi Summer Tour.