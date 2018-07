Wo kann ich BVB vs. Manchester City live verfolgen? Livestream, Übertragung

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Im Rahmen des International Champions Cup testet der BVB gegen mehrere Top-Klubs. Für das Vorbereitungsturnier sind insgesamt drei Begegnungen in den USA angesetzt. Zum Auftakt bekommt es Dortmund mit Manchester City zu tun. Hier bekommt ihr alle Infos zur Testpartie der Borussen.

18 Mannschaften nehmen am ICC teil. Jedes Team bestreitet jedoch nur drei Spiele.

Wann findet das Spiel zwischen dem BVB und Manchester City statt?

Der BVB-Auftakt findet am Samstag, den 21. Juli, statt. Um 3.05 Uhr ist der Anpfiff zwischen der Borussia und dem Team von Pep Guardiola in Chicago angesetzt. Weitere Gegner werden der FC Liverpool am 22. Juli und Benfica am 26. Juli sein.

Alle Infos zum Sommerfahrplan des BVB

Wo kann ich das Testspiel zwischen dem BVB und Manchester City sehen?

Die Partie wird live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN ist kostenpflichtig (9,99 Euro im Monat), wobei der erste Monat bei einem Abonnement gebührenfrei ist.

DAZN überträgt neben europäischen Top-Ligen wie der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 auch andere Sportarten wie US-Sport und Boxen.

Borussia Dortmund gegen Manchester City im Liveticker

Das Spiel gibt es außerdem live bei SPOX im Liveticker. Hier geht's zum Ticker.

Bereits 2017 nahmen die Schwarz-Gelben am International Champions Cup teil. Im Gegensatz zum Vorjahr bestreitet der BVB seine Partien jedoch nicht in China, sondern in den USA.

BVB: Reus im Kader beim Test gegen Manchester City

Durch das frühe Ausscheiden Deutschlands bei der WM in Russland wird auch Marco Reus an der USA-Reise des BVB teilnehmen. Der deutsche Nationalspieler steht ebenso wie die WM-Teilnehmer Lukasz Piszczek und Hakimi Achraf im Aufgebot für den Testkick.

Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund