FC Liverpool gegen den BVB im Livestream und Liveticker verfolgen

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid Club Friendlies SV Werder Bremen -

Venlo

Jürgen Klopp und Borussia Dortmund sehen sich in der Saisonvorbereitung wieder. Im Rahmen des International Champions Cup bestreiten der FC Liverpool und Borussia Dortmund ein Freundschaftsspiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live sehen könnt.

Lucien Favre feierte beim ersten Test als Trainer von Borussia Dortmund einen gelungenen Einstand. Sein Team gewann gegen Austria Wien mit 1:0.

FC Liverpool gegen Borussia Dortmund im Livestream sehen

Das Spiel findet am 22. Juli um 22.00 Uhr deutscher Zeit statt und wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt in der Sommerpause zahlreiche Testspiele. Wenn die Saison wieder los geht, liefert DAZN internationalen Top-Fußball unter anderem aus Spanien und England.

Zudem hält DAZN die Rechte für die NFL, NBA und MLB sowie für einige Darts-Events. Der erste Monat kostet nichts, danach werden im Monat 9,99 Euro fällig. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

FC Liverpool - Borussia Dortmund im Liveticker

Das Spiel gibt es außerdem live bei SPOX im Liveticker. Hier geht's zum Ticker.

Bereits 2017 nahmen die Schwarz-Gelben am International Champions Cup teil. Im Gegensatz zum Vorjahr bestreitet der BVB seine Partien jedoch nicht in China, sondern in den USA. Während der USA-Tour vom 18.-26. Juli sind insgesamt drei Begegnungen anberaumt.

BVB-Teamvorstellung für die Saison 2018/19

Die offizielle Teamvorstellung im Signal-Iduna-Park ist für den 11. August geplant. Dann wird den Fans der neue Trainer sowie die komplette Mannschaft präsentiert.

Einen Tag später können die Fans das neue Team aus der Nähe betrachten. Dann steht ein Testspiel in Essen gegen Lazio Rom auf dem Programm.

BVB-Testspiele in der Vorbereitung