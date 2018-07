FC Schalke 04-News und -Gerüchte: Flüchtet Höwedes zum VfB Stuttgart?

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon

Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 soll das Interesse eines anderen Bundesligisten geweckt haben. Matjia Nastasic erklärt seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Hier gibt es die neuesten Gerüchte zu S04.

Hier findet ihr alle News und aktuellen Gerüchte rund um Königsblau.

Schalke: Höwedes zum VfB Stuttgart als Pavard-Nachfolger?

Nach Bild-Informationen ist Benedikt Höwedes, der auf Schalke unter Domenico Tedesco keine Zukunft hat, beim VfB Stuttgart als Neuzugang im Gespräch. Allerdings würde eine Verpflichtung für die Schwaben wohl nur in Frage kommen, wenn Benjamin Pavard den Verein doch noch in diesem Sommer verließe.

Trotz eines bis 2020 gültigen Vertrags würde der Vize-Meister seinen ehemaligen Kapitän wohl bereits für einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag ziehen lassen. Sportvorstand Christian Heidel hatte zuletzt von einem beidseitig vorhandenem Interesse gesprochen, "dass wir getrennte Wege gehen."

Höwedes Leistungsdaten für Schalke 04

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 240 12 7 DFB-Pokal 27 5 2 DFL-Supercup 2 - - Champions League 35 5 1 UEFA Cup 5 - - Europa League 22 1 3

Nastasic begründet Verbleib auf Schalke: "Fühle mich zu Hause"

Matjia Nastasic hat im Gespräch mit dem vereinseigenen TV seine Beweggründe für seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022 geschildert.

"Von Beginn an wollte ich in diesem Verein bleiben, weil ich hier glücklich bin. Ich fühle mich hier zu Hause. All die Leute im Klub und ausserhalb mag ich wirklich sehr. Für mich ist es eine große Ehre, die nächsten vier Jahre hier zu bleiben", sagte der serbische Innenverteidiger.

2015 war Nastasic für knapp zehn Millionen Euro von Manchester City nach Gelsenkirchen gewechselt und kam in drei Jahren bislang 63 Mal in der Bundesliga zum Einsatz.