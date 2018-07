BVB - Trainingsstart, Testspiele: Alle Infos zum Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Belgien -

USA-Reise, Trainingslager, Testspiele und Neuzugänge. Der BVB hat für den Sommer einiges geplant. SPOX gibt euch einen Überblick über den gesamten Sommerfahrplan von Borussia Dortmund.

Wann startet der BVB mit dem Training zur Saison 2018/19?

Borussia Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre bittet die Profis erstmals am 7. Juli auf den Platz. Dort wird jedoch nur ein Teil des Kaders dabei sein. Die WM-Fahrer haben von der Vereinsführung drei Wochen Urlaub ab dem Ausscheiden beim Endturnier in Russland bekommen.

Wann fährt der BVB ins Trainingslager?

Wie in den Jahren zuvor wird Borussia Dortmund auch in der Saisonvorbereitung 2018 seine Zelte in Bad Ragaz aufschlagen. Vom 1. bis 8. August wird der Champions-League-Teilnehmer den letzten Schliff bekommen, ehe es am 20. August gegen Greuther Fürth zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal kommt.

Im Trainingslager sind zudem zwei Testspiele geplant. Zunächst wird am 3. August in Altach Stade Rennes der Gegner sein. Zum Abschluss des Trainingslagers am 8. August steht die Begegnung gegen den SSC Neapel in St. Gallen auf dem Programm.

Wann bestreitet der BVB die USA-Reise?

Bereits 2017 nahmen die Schwarz-Gelben am International Champions Cup teil. Im Gegensatz zum Vorjahr bestreitet der BVB seine Partien jedoch nicht in China, sondern in den USA. Während der USA-Tour vom 18.-26. Juli sind insgesamt drei Begegnungen anberaumt.

Als erstes trifft der BVB am 21. Juli in Chicago auf Manchester City. Danach folgt am 22. Juli das Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool. Zum Abschluss bekommt es der BVB am 26. Juli mit SL Benfica zu tun.

Die Neuzugänge des BVB

Spieler Alter Von Ablöse Abdou Diallo 22 1. FSV Mainz 05 28 Mio. Euro Thomas Delaney 26 Werder Bremen 20 Mio. Euro Marius Wolf 23 Eintracht Frankfurt 5 Mio. Euro Eric Oelschlägel 22 Werder Bremen II ablösefrei Marwin Hitz 30 FC Augsburg ablösefrei Dzenis Burnic 20 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe Jacob Bruun Larsen 19 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe

BVB-Teamvorstellung für die Saison 2018/19

Die offizielle Teamvorstellung im Signal-Iduna-Park ist für den 11. August geplant. Dann wird den Fans der neue Trainer sowie die komplette Mannschaft präsentiert.

Einen Tag später können die Fans das neue Team aus der Nähe betrachten. Dann steht ein Testspiel in Essen gegen Lazio Rom auf dem Programm.

Alle Testspiele des BVB in der Vorbereitung

Die teuersten BVB-Transfers aller Zeiten: Die beiden Führenden sind Ex-Mainzer © bvb 1/21 Am 26. Juni 2018 bestätigte Borussia Dortmund die Verpflichtung von Abdou Diallo. Für den Franzosen muss der BVB rund 28 Millionen Euro hinlegen. SPOX blickt auf die BVB-Rekordzugänge. © getty 2/21 Platz 20: Gonzalo Castro - 2015/16 von Bayer Leverkusen - 11 Millionen Euro © getty 3/21 Platz 15: Sebastian Rode - 2016/17 vom FC Bayern München - 12 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 15: Kevin Kampl 2014/15 von RB Salzburg - 12 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 15: Raphael Guerreiro - 2017/17 vom FC Lorient - 12 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 15: Mahmoud Dahoud - 2017/18 von Borussia Mönchengladbach - 12 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 15: Ömer Toprak - 2017/18 von Bayer Leverkusen - 12 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14: Pierre-Emerick Aubameyang - 2013/14 vom AS St. Etienne - 13 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: Tomas Rosicky - 2000/01 von Sparta Prag - 14,5 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 11: Evanilson - 2003/04 vom AC Parma - 15 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 11: Ousmane Dembele - 2016/17 von Stade Rennes - 15 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10: Marco Reus 2012/13 von Borussia Mönchengladbach - 17,1 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9: Ciro Immobile - 2014/15 vom FC Turin - 18,5 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8: Maximilian Philipp - 2014/15 vom SC Freiburg - 20 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7: Manuel Akanji - 2017/18 vom FC Basel - 21,5 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6: Mario Götze - 2016/17 von Bayern München - 22 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5: Andriy Yarmolenko - 2017/18 von Dynamo Kiew - 25 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4: Marcio Amoroso - 2001/02 vom AC Parma - 25,5 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3: Henrikh Mkhitaryan - 2013/14 von Donezk - 27,5 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2: Abdou Diallo - 2018/19 vom 1. FSV Mainz 05 - 28 Millionen Euro © getty 21/21 Platz 1: Andre Schürrle - 2016/17 vom VfL Wolfsburg - 30 Millionen Euro