Testspiele heute live: VfB Stuttgart gegen Basaksehir Istanbul im Livestream verfolgen

Im zweiten und letzten Testspiel während des Trainingslagers in Grassau trifft der VfB Stuttgart auf den türkischen Verein Basaksehir Istanbul. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu dem Spiel und der Übertragung.

Die neue Bundesliga-Saison geht am 24. August los. Bis dahin wollen sich die Bundesligisten mit Testspielen in Form bringen.

Testspiel heute live: VfB Stuttgart trifft auf Basaksehir

Das Testspiel zwischen Stuttgart und Basaksehir findet am heutigen Montag, 30. Juli, um 18.30 Uhr statt. Stattfinden wird das Spiel im bayerischen Grassau, wo der VfB im Moment im Trainingslager verweilt.

Stuttgart vs. Basaksehir: Das Testspiel heute live im Livestream

Das Testspiel der Stuttgarter wird im kostenlosen Livestream auf der vereinseigenen Plattform übertragen. Hier geht's entlang. Außerdem ist das Spiel über die Facebook-Seite und den Youtube-Kanal des Vereins zu sehen.

VfB Stuttgart: Zieler nimmt Test "sehr, sehr ernst"

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler hat in der Vorbereitung die Bedeutung der Testspiele hervorgehoben: "Wir nehmen die Tests sehr, sehr ernst und wollen uns von Spiel zu Spiel steigern." Genrell sei er mit der Vorbereitung bis jetzt zufrieden: "Wir haben eine sehr homogene Mannschaft. Auch die jungen Spieler hängen sich voll rein und arbeiten sehr professionell."

Nach einem 4:0 gegen den unterklassigen SSV Reutlingen spielten die Stuttgarter gegen den Regionalligisten FV Illertissen lediglich 3:3. Anschließend folgten ein 3:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach und ein 1:1 gegen Zweitligist Sandhausen. Gegen den bisher namhaftesten Gegner, den spanischen Erstligisten SD Eibar, siegte der VfB zuletzt mit 2:1.

VfB Stuttgart: Die Testspiele vor der Saison

Gegner Ergebnis Real Sociedad Spiel am 11. August Atletico Madrid Spiel am 5. August Basaksehir Spiel heute SD Eibar 2:1 SV Sandhausen 1:1 SG Sonnnehof Großaspach 3:1 FC Illertissen 3:3 SV Reutlingen 4:0

Stuttgarts Gegner Istanbul Basaksehir: Erdogans Lieblingsklub

Der Verein Basaksehir hat noch eine relativ junge Historie und wurde erst 1990 als Betriebsmannschaft der Istanbuler Stadtverwaltung gegründet. Zur Saison 2014 benannte sich der Verein allerdings um und feiert seitdem seine größten Erfolge. In der vergangenen Saison belegte der Verein in der Süper Lig den dritten Platz und nimmt damit in diesem Sommer an der Qualifikation zur Europa League teil.

Bekanntheit erlangte der Verein auch als Lieblingsklub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Seitdem dieser bei dem Eröffnungsspiel des neuen Stadions die Nummer 12 trug, wird diese im Verein nicht mehr vergeben.