BVB-News und Gerüchte: Deshalb wechselte Yerry Mina nicht zu Borussia Dortmund

Bevor sich Borussia Dortmund die Dienste von Abdou Diallo sicherte, war der BVB angeblich auch an Yerry Mina interessiert. Allerdings verhinderte ein Vorkaufsrecht einen Wechsel in die Bundesliga. Außerdem: Mario Mandzukic hat dem BVB wohl abgesagt. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Borussia Dortmund wollte Mina im Winter

Bevor der BVB Abdou Diallo aus Mainz als Sokratis-Nachfolger verpflichtete, war Borussia Dortmund offenbar an Yerry Mina interessiert. Wie DerWesten unter Berufung auf spanischen Medienberichte schreibt, wollte der BVB den Verteidiger bereits im Winter verpflichten.

Damals stand Mina noch in Brasilien bei Palmeiras unter Vertrag. Da der FC Barcelona allerdings ein Vorkaufsrecht hatte, bekamen die Katalanen für kolportierte 11,8 Millionen Euro den Zuschlag. Der 23-jährige Kolumbianer, der seit Januar bei Barca unter Vertrag steht, kam in der Liga fünf Mal zum Einsatz.

Bei der WM 2018 in Russland machte Yerry Mina auf sich aufmerksam, weil er als Innenverteidiger gleich drei Tore erzielte. Kolumbien scheiterte im Achtelfinale im Elfmeterschießen an England. Der Mundo Deportivo zufolge klopfte der BVB nach der Weltmeisterschaft erneut an. Dem Vernehmen nach hat aber der FC Everton gute Karten auf eine Verpflichtung des Abwehrspielers. Die Engländer sollen rund 30 Millionen Euro bieten.

Yerry Minas wichtigste Karrierestatistiken

Mina begann seine Karriere beim kolumbianischen Klub Deportivo Pasto, ehe er 2014 zum kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe wechselte. 2016 schloss er sich Palmeiras an, ehe er Anfang 2018 nach Europa ging. Das sind die wichtigsten Statistiken:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Primera Division 5 - 1 Copa del Rey 1 - - Copa Libertadores 27 7 - Brasilianische 1. Liga 26 5 2 Kolumbianische Nationalmannschaft 15 6 -

BVB-News: Mandzukic sagt dem BVB ab

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer immer noch nicht fündig geworden. Angeblich wollte Dortmund Mario Mandzukic zurück in die Bundesliga holen.

Allerdings will der 32-Jährige, der im Moment bei Juventus Turin unter Vertrag steht, offenbar nicht zu den Borussen wechseln. Das berichtet zumindest die Bild. Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB-Wunschstürmer Mario Mandzukic: Leistungsdaten der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Assists Serie A 32 5 3 Coppa Italia 4 1 1 Champions League 6 4 - Supercoppa 1 - -

Mario Götze schwärmt von neuem Dortmund-Trainer Lucien Favre

Dortmunds Mario Götze ist nach den ersten Wochen unter Lucien Favre von seinem neuen Trainer begeistert. "Ich finde es überragend, wie er die Dinge angeht", sagte Götze zum Abschluss der USA-Reise.

Götze weiter: "Ich freue mich auf das, was jetzt kommt - auch auf die Saison." In Favres 4-1-4-1 kam Götze in den Testspielen zuletzt auf den offensiven Halbpositionen zum Einsatz. Für uns ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen in dem System. Das ist gegeben", sagte Götze.