Bundesliga-Spielplan zur Saison 2018/19: Bekanntgabe, Termine, Paarungen

Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Die DFL hat den Termin für die Bekanntgabe des neuen Bundesliga-Spielplans für die Saison 2018/2019 veröffentlicht. Dann wird unter anderem auch der Gegner des FC Bayern München im Auftaktspiel bekanntgegeben. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos zu den Ansetzungen, zum Eröffnungsspiel und zum Start der 1. Liga.

Nur wenige Wochen nach dem Abschluss der Saison 2017/18 blickt die DFL bereits auf die kommende Spielzeit und arbeitet aktuell an der Erstellung des neuen Spielplans.

Wann wird der Spielplan der Bundesliga bekanntgegeben?

Wie die DFL mitteilte, wird der Spielplan zur Bundesliga-Saison 2018/19 am 29. Juni veröffentlicht. Dabei wird sowohl der Plan der 1. als auch der 2. Liga bekanntgegeben.

Zu welcher Uhrzeit der Spielplan veröffentlicht wird und ob die Vorstellung wieder im Livestream gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

Wann starten die erste und zweite Bundesliga?

Die 1. Bundesliga startet am Freitag, den 24. August mit dem Eröffnungsspiel in die neue Spielzeit. In den zwei darauf folgenden Tagen finden die weiteren Begegnungen des 1. Spieltags statt. Vom 21. bis zum 23. Dezember findet der letzte Spieltag vor der Winterpause statt, ehe es vom 18. bis zum 21. Januar 2019 weitergeht. Die letzten Spiele finden allesamt am 18. Mai statt.

Die 2. Bundesliga beginnt etwas früher. Bereits ab dem 3. August laufen Partien im Unterhaus. Die Winterpause beginnt zeitgleich mit der ersten Liga, jedoch startet die zweithöchste Spielklasse erst am 29. Januar ins neue Jahr. Die letzten Begegnungen sind am 19. Mai.

© getty

Bundesliga: Wer bestreitet das Eröffnungsspiel?

Seit der Saison 2002/03 beginnt die neue Spielzeit mit einem Heimspiel des amtierenden Meisters. Dies ist, wie in den vergangenen Jahren auch, der FC Bayern München. Das Eröffnungsspiel am 24. August findet also in der Allianz Arena statt.

Seit der Einführung dieses Eröffnungsspiels verlor die Heimmannschaft kein einziges Spiel. Letztmals einen Punkt erkämpfte eine Gastmannschaft im Jahr 2008. Der Hamburger SV kam beim FC Bayern zu einem 2:2-Unentschieden. Ein Zähler gelang auch Schalke 04 beim VfB Stuttgart (2007) und Hertha BSC bei Borussia Dortmund (2002).

Bundesliga: Die Eröffnungsspiele der letzten fünf Saisons

Saison Heim Gast Ergebnis 2017/2018 Bayern München Bayer Leverkusen 3:1 2016/2017 Bayern München Werder Bremen 6:0 2015/2016 Bayern München Hamburger SV 5:0 2014/2015 Bayern München VfL Wolfsburg 2:1 2013/2014 Bayern München Borussia Mönchengladbach 3:1

© getty

Die 18 Bundesligisten im Überblick