Schalke 04 – News und Gerüchte: S04-Stürmer vor Absprung zu Union Berlin

Schalkes Sturmtalent Haji Wright trainiert bei Union Berlin mit. Die exakten Spielzeiten der Königsblauen an den ersten sechs Spieltagen stehen fest. Gerald Asamoah äußert sich zu Ivan Rakitic.

Hier gibt es alle News und Gerüchte des Tages zum FC Schalke 04.

Schalke-Stürmer Wright trainiert bei Union Berlin mit

Die Zeit von Haji Wright bei den Königsblauen könnte sich bald dem Ende zuneigen. Der 20-jährige Stürmer trainiert derzeit bei Union Berlin mit.

"In den kommenden Tagen hat er nun die Gelegenheit, sich Urs Fischer und dessen Trainerteam zu präsentieren, um gemeinsam mit den Union-Profis in die bevorstehende Zweitliga-Saison zu starten", teilte Union auf seiner Webseite mit.

Wright kam 2015 von New York Cosmos zu Schalke, machte dort aber kein Spiel für die erste Mannschaft. Der Vertrag des Amerikaners läuft noch bis 2020, in der vergangenen Saison war Wright an den SV Sandhausen ausgeliehen.

Die Bilanz von Haji Wright in der abgelaufenen Saison

Wettbewerb Einsätze Tore Assists 2. Bundesliga 15 1 -

Gerald Asamoah: Ex-Schalker Rakitic war schüchterner Junge

Schalke-Legende Gerald Asamoah hat sich zu seinem Ex-Mitspieler Ivan Rakitic geäußert. "Bei uns hat man seine Fähigkeiten schon gesehen: super Pass-Sicherheit, super Schusstechnik, dazu kommt seine Laufstärke. Er läuft und läuft und läuft", sagte der 39-Jährige gegenüber der WAZ.

Dennoch setzte sich Rakitic nicht bei den Königsblauen durch. "Ivan war bei uns 2007 noch ein schüchterner Junge", sagte Gerald Asamoah, der die Zeit des Kroaten bei S04 als wertvoll erachtet. "Ich glaube, dass ihm Schalke in seiner Entwicklung etwas gebracht hat."

© getty

Spielplan festgezurrt: Wann spielt Schalke 04?

Die DFL hat den genauen Spielplan mit Spielzeiten für die ersten sechs Bundesligaspieltag bekanntgegeben. Nur zweimal spielen die Königsblauen um 15:30, die restlichen Spiele finden um 18 Uhr und später statt.