FC Schalke 04 und seine Transfers in der Analyse: Abschluss vor dem Startschuss

Bereits vor dem Aufbruch in das Trainingslager in China hat Schalke-Sportvorstand Christian Heidel fünf königsblaue Neuverpflichtungen unter Vertrag genommen und die S04-Kaderplanung damit nahezu abgeschlossen. Für teilweise deutlich unter den Marktwerten liegende Ablösesummen darf sich der Vizemeister über einen deutlichen Zuwachs an Qualität freuen.

Hätte Christian Heidel und Trainer Domenico Tedesco nicht am Vortag die Meldung von Amine Harits Autounfall in der marokkanischen Heimat erreicht, hätte auf der Pressekonferenz zum Trainingsstart am 1. Juli vermutlich eine noch größere Tiefenentspannheit als ohnehin bei den beiden Verantwortungsträgern schon geherrscht.

"Stand heute planen wir keine weiteren Zugänge. Wir haben bereits sehr früh vorgearbeitet", erklärte Heidel die königsblauen Transferpläne quasi für beendet, obwohl das Wechselfenster mit dem 1. Juli gerade erst offiziell geöffnet hatte. Da die Wechselperiode noch bis 31. August laufe, wisse man aber natürlich nie "was noch passiert. Wie immer halten wir die Augen und Ohren offen."

Sollten die Knappen aber nicht noch millionenschwere Einnahmen für abwanderungswillige Spieler erhalten, geht die Mannschaft wohl tatsächlich ohne weiteren Neuzugang in die Spielzeit 2018/19. Mit aller Ruhe und ohne jeglichen Handlungsdruck werden die beiden Schalker Verantwortlichen das Gebaren auf dem sommerlichen Spielerbasar verfolgen können.

Mit Salif Sane, Omar Mascarell, Mark Uth, Suat Serdar und Steven Skrzybski gelangen Heidel für vergleichsweise überschaubare 31,5 Millionen Euro noch vor Trainingsstart gleich mehrere viel beachtete Transfercoups, die sicherlich auch manch einen der Konkurrenten um das internationale Geschäft aufhorchen ließen.

Teuerste Spielereinkäufe von Christian Heidel: Serdar, Mascarell und Sane verpassen Top 3 © getty 1/19 Seit 1992 ist Christian Heidel als Manager in der Bundesliga tätig. Bis 2016 beim 1.FSV Mainz 05 - heute bei Schalke 04. SPOX zeigt euch die teuersten Einkäufe seiner Amtszeiten. © getty 2/19 PLATZ 16 - Mohamed Zidan: Für 2,8 Millionen Euro im Sommer 2007 von Werder Bremen © getty 3/19 PLATZ 16 - Yoshinori Muto: Für 2,8 Millionen Euro im Sommer 2015 vom FC Tokyo © getty 4/19 PLATZ 16 - Todor Nedelev: Für 2,8 Millionen Euro im Sommer 2017 von Botev Plovdiv © getty 5/19 PLATZ 14 - Steven Skrzybski: Für 3,5 Millionen Euro im Sommer 2018 von Union Berlin © getty 6/19 PLATZ 14 - Pablo Insua: Für 3,5 Millionen Euro im Sommer 2017 von Deportivo La Coruna © getty 7/19 PLATZ 13 - Fabian Frei: Für 3,6 Millionen Euro im Sommer 2015 vom FC Basel © getty 8/19 PLATZ 12 - Coke: Für 4 Millionen Euro im Sommer 2016 vom FC Sevilla © getty 9/19 PLATZ 11 - Bastian Oczipka: Für 4,5 Millionen Euro im Sommer 2017 von Eintracht Frankfurt © getty 10/19 PLATZ 10 - Ja-Cheol Koo: Für 5 Millionen Euro im Sommer 2013 vom VfL Wolfsburg © getty 11/19 PLATZ 9 - Jhon Cordoba: Für 6,5 Millionen Euro im Sommer 2016 vom FC Granada © getty 12/19 PLATZ 8 - Salif Sane: Für 7 Millionen Euro im Sommer 2018 von Hannover 96 © getty 13/19 PLATZ 6 - Benjamin Stambouli: Für 8 Millionen Euro im Sommer 2016 von Paris Saint-Germain © getty 14/19 PLATZ 6 - Amine Harit: Für 8 Millionen Euro im Sommer 2017 vom FC Nantes © getty 15/19 PLATZ 5 - Omar Mascarell: Für 10 Millionen Euro im Sommer 2018 von Real Madrid © getty 16/19 PLATZ 4 - Suat Serdar: Für 11 Millionen Euro im Sommer 2018 vom 1. FSV Mainz 05 © getty 17/19 PLATZ 3 - Yevhen Konoplyanka: Für 12,5 Millionen Euro im Sommer 2017 vom FC Sevilla © getty 18/19 PLATZ 2 - Nabil Bentaleb: Für 19 Millionen Euro im Sommer 2017 von Tottenham Hotspur © getty 19/19 PLATZ 1 - Breel Embolo: Für 22,5 Millionen Euro im Sommer 2016 vom FC Basel

Vor allem Serdar und Skrzybski rechtfertigten beim 3:3-Remis im Testspiel gegen den FC Southampton mit ihren Premierentreffern direkt die Schalker Unaufgeregtheit auf dem bis Ende August geöffneten Transfermarkt.

"Dass es mit Neuverpflichtungen so gut läuft, und auch, dass sie bereits beim Trainingsstart feststehen, habe ich bisher noch nicht allzu häufig erlebt", zeigte sich Heidel vor dem Abflug nach China fast schon überrascht von seinem eigenen erfolgreichen Wirken und der frühzeitigen Realisierung der Schalker Transferpläne.

Schalkes Neuzugänge zur Saison 2018/19 im Überblick

Spieler Position kommt von Ablösesumme in Mio. Euro Salif Sane Abwehr Hannover 96 7 Benedikt Höwedes Abwehr Juventus Turin (Leih-Ende) - Omar Mascarell Mittelfeld Real Madrid 10 Suat Serdar Mittelfeld 1. FSV Mainz 05 11 Johannes Geis Mittelfeld FC Sevilla (Leih-Ende) - Mark Uth Angriff TSG 1899 Hoffenheim ablösefrei Steven Skrzybsk Angriff Union Berlin 3,5

Trotz der ablösefreien Abgänge von Leon Goretzka und Max Meyer, die keine millionenschweren Einnahmen in die Vereinskasse spülten wie noch vor zwei Jahren der Verkauf von Leroy Sane, konnte Schalke durch die frühzeitige Planung die Qualität in der Spitze des Kaders nochmals deutlich anheben.

Heidel und Tedesco als Frühstarter

Abwehr: Sane als zweiter Naldo?

Mittelfeld: Neues Duo als Ersatz für Meyer/Goretzka?

Angriff: Mehr Variabilität mit Uth?