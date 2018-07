FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic will Mittelfeld ausdünnen

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Der FC Bayern München möchte in der laufenden Transferphase sein Mittelfeld ausdünnen. Treffen könnte es Thiago oder Arturo Vidal. Dazukommen könnten derweil Ante Rebic und der junge Jann-Fiete Arp.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

Salihamidzic über Sanches, Thiago und Boateng

Dem FC Bayern steht laut Aussagen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch ein ereignisreicher Sommer bevor. Der Funktionär widersprach Trainer Niko Kovac gewissermaßen und deutete an, dass im Kader durchaus noch einige Änderungen vorgenommen werden könnten.

So etwa im Fall Jerome Boateng, der vor der WM 2018 einen Wechsel in Aussicht stellte. Stand heute ist, dass wir mit Jerome in die Saison gehen, aber Jerome hat bekanntlich bestimmte Vorstellungen geäußert, und sollte es ein seriöses Angebot für ihn geben, werden wir uns das anhören", ordnete Salihamidzic in der SZ ein.

Auch im Mittelfeld könnte es Abgänge geben, zumal Renato Sanches integriert werden soll. Thiago und Arturo Vidal sind entsprechende Kandidaten für einen Abschied: "Wir haben - Stand jetzt - neun mehr oder weniger zentrale Mittelfeldspieler für wahrscheinlich nur drei Positionen." Aktuell plane man aber "natürlich" mit den Spielern.

Spieler Alter Im Verein seit Javi Martinez 29 Sommer 2012 Sebastian Rudy 28 Sommer 2017 Thiago 27 Sommer 2013 Arturo Vidal 31 Sommer 2015 Renato Sanches 20 Sommer 2016 James Rodriguez 26 Sommer 2017 Leon Goretzka 23 Sommer 2018 Corentin Tolisso 23 Sommer 2017 Joshua Kimmich 23 Sommer 2015

Bayern-Gerücht: Kovac will Rebic nach München holen

Der FC Bayern München hat offenbar konkretes Interesse an Ante Rebic von Eintracht Frankfurt. Allerdings ist der kroatische Stürmer spätestens nach einer guten WM 2018 auch in das Visier diverser anderer Klubs geraten. Das berichtet die SportBild, der zufolge eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro fällig werden könnte.

Auch Manchester United, der FC Arsenal und der SSC Neapel sollen interessiert sein. Die Tottenham Hotspur haben wohl bereits vor einigen Wochen eine Anfrage hinterlegt. Entscheidend für die Bayern könnte aber der Trainer werden: Unter Niko Kovac, der sich den Stürmer dem Bericht zufolge explizit wünscht, hat Rebic bereits in Frankfurt gespielt.

Landsmann Ivica Olic weiß, wie es sich beim FC Bayern als Stürmer lebt. "Ante ist einer für Bayern", sagte der 38-Jährige. Bei der Eintracht steht Rebic bis 2021 unter Vertrag. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Die Frankfurter werden nach Kevin-Prince Boateng, Omar Mascarell und Marius Wolf sicherlich nicht den nächsten Leistungsträger verlieren wollen.

Leistungsdaten von Ante Rebic in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 25 6 3 DFB-Pokal 3 3 -

FC Bayern offenbar mit HSV-Talent Arp einig

Der FC Bayern München hat sich einem Bericht der Bild zufolge mit Jann-Fiete Arp geeinigt. Der junge Stürmer vom HSV soll demnach rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen und für vier Jahre unterschreiben. Zu welchem Zeitpunkt allerdings die Unterschrift erfolgen wird, ist aktuell noch offen.

Der HSV stellt sich angesichts der angebotenen Ablöse von lediglich 2,5 Millionen Euro bislang quer und scheint bereit, Arp bis zum Vertragsende 2019 zu halten. Dann würde der 18-Jährige ablösefrei nach München wechseln, hätte aber auch ein Jahr in der zweiten Liga verbracht.

Das will der FC Bayern wohl vermeiden. Dementsprechend wäre ein Kauf mit anschließender Leihe zu einem Bundesligisten möglich - sofern eine Einigung zwischen FCB und HSV erzielt werden kann.

Neue Technik im Training des FC Bayern

Bayern-Trainer Niko Kovac kann in den Einheiten der Vorbereitung wohl schon auf eine neue Technik zurückgreifen, die seinen Vorgängern noch nicht zur Verfügung stand. Der Kroate hat nach Informationen der Bild die Möglichkeit, das Training live aus verschiedenen Perspektiven per Handy zu überwachen.

Damit sind nicht nur verschiedene Kameraperspektiven möglich, sondern auch die zeitgleiche Auswertung von Leistungsdaten der Spieler. Diese oder ähnliche Technik hat sich bereits in vielen Vereinen als Standard etabliert und hilft unter anderem bei der Verletzungsprophylaxe, weil auffällige Spieler sofort aus dem Training entfernt werden können, bevor sie sich verletzen.