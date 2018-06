Mario Götze und sein Arzt sprechen detailliert über die Stoffwechselerkrankung.

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Saragossa -

Mario Götze und sein persönlicher Arzt sprechen in der DAZN-Dokumentation Being Mario Götze erstmals detailliert über die Erkrankung, die den BVB-Star 2017 zu einer langen Pause zwang.

Weltmeister Mario Götze von Borussia Dortmund hat Überbelastung als mögliche Ursache für seine Stoffwechselerkrankung ausgemacht. "Ich habe mich körperlich überfordert und mir zu viel zugemutet. Mein Gedanke war immer: Mehr machen als die anderen. Jetzt weiß ich, dass es gut ist, dem Körper auch mal Zeit zu geben. Deswegen musste ich die Reißleine ziehen", sagt Götze.

Götze musste zwischen Februar und Juli 2017 wegen der Erkrankung pausieren. "Es war eine sehr frustrierende Zeit. Wenn man eine Verletzung hat, ist es einfach: Der Knochen oder das Band heilt wieder, dann ist es gut. Aber zu verstehen, dass es auf einer anderen Ebene nicht rund läuft, das zu begreifen und zu verarbeiten, war die größte Herausforderung. Im Nachhinein ist es verständlich, dass der Körper gesagt hat: Bis hierher, aber nicht weiter", erklärt Götze.

Götze-Arzt: "Zu keiner Zeit in einer depressiven Phase"

In der Dokumentation kommt mit dem früheren DFB-Doc Thierry Murrisch auch Götzes persönlicher Arzt zu Wort. Dieser sagt: "In München entwickelte sich durch vermehrtes Training ein Problem. Training, das viel zu intensiv war mit zu seltenen Regenerationsphasen. Mario erwartet sehr viel von sich und setzte die Grenze sehr hoch. Auf der einen Seite war das positiv, auf der anderen Seite ein Risiko."

Unmittelbar nach der Rückkehr nach Dortmund seien die Symptome richtig aufgetreten: "Müdigkeit, Antriebslosigkeit, schnelle Erschöpfung. Er hatte zwar die Muskulatur eines Bodybuilders, aber sie reagierte nicht auf seine Ansteuerung. Dadurch hat er versucht, noch mehr zu machen und sich besser darzustellen. So bildete sich ein Erschöpfungszustand, der nach der EM 2016 noch einmal richtig zur Geltung kam."

Der subjektive Leistungsdruck sei enorm gewesen und Götze habe angefangen zu zweifeln. "Dementsprechend war bei Mario klar, dass wir ihm viel Ruhe verordnen müssen", so Murrisch, der klarstellt: "Es war allerdings keine Depression. Zu keiner Zeit war Mario in einer depressiven Phase."

Mario Götzes Bundesliga-Leistungsdaten beim BVB

Saison Spiele Tore Assists 2009/10 5 - - 2010/11 33 6 15 2011/12 17 6 5 2012/13 28 10 12 2016/17 11 1 1 2017/18 23 2 4

DAZN und der preisgekrönte Filmemacher Aljoscha Pause begleiteten Mario Götze ab November 2017 über sieben Monate hinweg auf seinem Weg zurück zu alter Stärke - so nah wie noch nie. In der vierteiligen Doku-Serie "Being Mario Götze - Eine deutsche Fußballgeschichte", die auf DAZN exklusiv ausgestrahlt wird, gestattet Götze erstmalig einen Blick hinter die Kulissen.

Götze-Doku: Veröffentlichung der Folgen auf DAZN