Mario Götze über die BVB-Zeit unter Peter Stöger: "Enttäuscht von der Art und Weise"

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights)

Mario Götze hat in der DAZN-Dokumentation Being Mario Götze über sein Verhältnis zu Ex-BVB-Trainer Peter Stöger gesprochen. Die exklusiven Einblicke in Götzes Gefühlswelt gibt es in vier Folgen ab Samstag um 19 Uhr.

Götze absolvierte lediglich 23 Spiele und war oft nur Zuseher. Schließlich kostete die durchwachsene Saison dem 26-Jährigen den Platz in Deutschlands WM-Kader.

Nicht selten wurde hinter vorgehaltener Hand Ex-BVB-Trainer Peter Stöger eine Teilschuld an Götzes WM-Aus gegeben. Der Österreicher betonte mehrfach, dass er "keine Rücksicht auf einzelne WM-Chancen nehmen könne" - ein veritabler Nackenschlag für den Finalheld der WM 2014 in Brasilien.

Auch nach dem Ausscheiden aus der Europa League gegen Salzburg kritisierte Stöger seinen Schützling: "Bei Mario war es leider so, dass wir überhaupt nicht mit dem einverstanden waren, was wir gesehen haben", sagte Stöger.

Der Nationalspieler habe taktische Anweisungen nicht eingehalten: "Das ist ja tatsächlich überhaupt nicht passiert", so der Coach: "Wenn gar nicht umgesetzt wird, was wir machen wollen, müssen wir anderen Jungs die Möglichkeiten geben."

Mario Götze: "Nicht richtig, sich da einen rauszupicken"

"Es war in der Situation definitiv nicht richtig, sich da einen rauszupicken und mich quasi hinzustellen und zu sagen, ich sei ein personifizierter Misserfolg. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass er mich, als mein Trainer, öffentlich so hart kritisiert", gibt Götze in der DAZN-Dokumentation Being Mario Götze (ab Samstag 19 Uhr exklusiv auf DAZN) Einblick in seine Gefühlswelt.

"Und ich war sehr, sehr enttäuscht auch von der Art und Weise, weil es immer sehr schwierig ist, über die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ein persönliches Gespräch wäre gar kein Problem gewesen", sagt Götze.

Mario Götze: Leistungsdaten der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Bundesliga 23 2 4 Champions League 5 - 1 Europa League 4 - 2

"Da bin ich der Erste, der kritikfähig ist und sich die Sachen anhört. Von daher fand ich, dass es nicht die feine Art war. Ich kannte es in der Form auch nicht und habe es auch so noch nie erlebt", sagt der offensive Mittelfeldspieler über seine schwierige Zeit unter Stöger.

DAZN und der preisgekrönte Filmemacher Aljoscha Pause begleiteten Mario Götze ab November 2017 über sieben Monate hinweg auf seinem Weg zurück zu alter Stärke - so nah wie noch nie. In der vierteiligen Doku-Serie "Being Mario Götze - Eine deutsche Fußballgeschichte", die auf DAZN exklusiv ausgestrahlt wird, gestattet Götze erstmalig einen Blick hinter die Kulissen.

Götze-Doku: Veröffentlichung der Folgen auf DAZN