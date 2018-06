Jürgen Klopp über erneute Zusammenarbeit mit Mario Götze: "Würde das gerne sehen"

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights)

Trainer Jürgen Klopp hat in der DAZN-Dokumentation Being Mario Götze eine erneute Zusammenarbeit mit Mario Götze in Aussicht gestellt. Der Trainer des FC Liverpool habe bereits mehrfach versucht, seinen ehemaligen Spieler zu verpflichten. Die exklusiven Einblicke in Götzes Gefühlswelt gibt es in vier Folgen ab Samstag um 19 Uhr.

"Er ist jetzt Mitte 20, da ist noch zehn Jahre Karriere möglich. Und da kann noch ganz viel kommen. Und wenn es nach mir geht: Ich würde das gerne sehen", sagt Klopp über ein mögliches Revival mit Götze. "Mario weiß ja, dass ich das durchaus ein paar Mal versucht habe. Aber es hat bisher nicht geklappt."

Im Sommer 2016 wäre Götze beinahe zu Klopps FC Liverpool gewechselt. "Ich habe mich entschieden, die Bayern zu verlassen und Jürgen Klopp hatte Interesse, dass ich nach Liverpool komme. Und mein Interesse war auch da, noch einmal mit ihm zu arbeiten. Das ist noch immer da", sagt Götze.

Letztlich entschied er sich jedoch für eine Rückkehr zum BVB: "Es war keine Entscheidung gegen Liverpool oder Jürgen Klopp. Ganz im Gegenteil", erklärt Götze, der Klopp für einen "Weltklasse-Trainer" hält.

Klopp habe die Karriere von Götze weiterhin stets genau verfolgt: "Wir haben immer Kontakt gehabt, weil ich mich kurioserweise auch immer verantwortlich für ihn gefühlt habe. Ich habe ihn einfach so früh kennengelernt. Ich kann nicht aufhören, nach ihm zu gucken. Jeder, der was von Fußball versteht, hat genau das Richtige in ihm gesehen. Ein außergewöhnliches Talent." Götze debütierte in der Bundesliga im November 2009 unter Klopp für den BVB.

Jürgen Klopp und Mario Götze über den Bayern-Wechsel

Von Götzes Dortmund-Abschied im April 2013 wurde Klopp überrumpelt. "Ich habe gar nicht damit gerechnet", sagt er. Informiert wurde Klopp einen Tag nach dem dramatischen Weiterkommen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Malaga.

"Michael Zorc am Trainingsgelände sagte zu mir: 'Wir müssen kurz reden. Mario geht zu Bayern.' Ich habe mich umgedreht, bin aus dem Büro gegangen, nach Hause gefahren, mich ins Bett gelegt", erinnert sich Klopp.

"Wir hatten am Abend eine Filmpremiere von Wotan Wilke-Möhring. Meine Frau war schon fertig gemacht und stand da, um loszugehen. Ich meinte nur: 'Heute Abend geht gar nichts.' Es ist nur Fußball, aber der Zeitpunkt hat mich wirklich getroffen", sagt Klopp. "Nach dem Highflyer gegen Malaga und der Qualifikation für das Halbfinale der Champions League so einen maximalen Schlag abzubekommen, darauf war ich nicht vorbereitet. Und das musste ich erst mal setzen lassen."

Götze erklärt, dass er "nicht so weit gedacht" und rund um seinen Wechsel nicht damit gerechnet hätte, "was es für Ausmaße erreicht und wie es die Leute aufnehmen. Im Nachhinein kann man sagen, dass es egoistisch war, aber im Endeffekt ist es auch Leistungssport. Man hat vielleicht nur 10 bis 15 Jahre auf dem Niveau."

Mario Götzes Bundesliga-Leistungsdaten beim BVB

Saison Spiele Tore Assists 2009/10 5 - - 2010/11 33 6 15 2011/12 17 6 5 2012/13 28 10 12 2016/17 11 1 1 2017/18 23 2 4

DAZN und der preisgekrönte Filmemacher Aljoscha Pause begleiteten Mario Götze ab November 2017 über sieben Monate hinweg auf seinem Weg zurück zu alter Stärke - so nah wie noch nie. In der vierteiligen Doku-Serie "Being Mario Götze - Eine deutsche Fußballgeschichte", die auf DAZN exklusiv ausgestrahlt wird, gestattet Götze erstmalig einen Blick hinter die Kulissen.

Götze-Doku: Veröffentlichung der Folgen auf DAZN