TSG 1899 Hoffenheim - BVB heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund ist am 34. Spieltag der Bundesliga zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der BVB hat die Champions-League-Qualifikation so gut wie in der Tasche. Wo die Partie live im TV oder im Stream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Selbst bei einer Niederlage gegen Hoffenheim bräuchte Leverkusen gegen Hannover einen Kantersieg, um an der Borussia vorbeizuziehen. Hoffenheim hingegen braucht einen Sieg, um sich abzusichern.

1899 Hoffenheim - BVB: Datum, Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Datum: 12. Mai 2018

12. Mai 2018 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim

WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim Schiedsrichter: Manuel Gräfe

© getty

Wo kann ich 1899 Hoffenheim - BVB heute live sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung wie auch die acht anderen Spiele des 34. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv. Ab 13 Uhr beginnt auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zu allen Partien des Spieltags. Ab 15.30 Uhr startet die Konferenz.

Ab 15.15 Uhr beginnt die Übertragung der Einzelpartie. Das Duell zwischen der TSG und Dortmund ist auf den Kanälen Sky Bundesliga 3 und Sky Bundesliga 3 HD zu sehen.

Sky ist auch über das Livestream-Portal SkyGo im Internet epfangbar. Für Interessierte ohne Sky-Abonnement gibt es die Möglichkeit, ein Tagesticket für 9,99 Euro zu erwerben.

Moderation: Britta Hofmann und Sebastian Hellmann

Britta Hofmann und Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund Kommentator der Einzelpartie: Marcus Lindemann

Marcus Lindemann Kommentator der Partie in der Konferenz: Tom Bayer

1899 Hoffenheim - BVB: Liveticker und Highlights

SPOX bietet das Spiel auch zum Mitlesen im Liveticker an. Enrico Barz tickert die Partie.

DAZN hat die Highlights der Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Hier gibt es alle Infos zum Streaming-Portal.

1899 Hoffenheim - BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Aufstellungen werden erst etwa eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. So könnten Julian Nagelsmann und Peter Stöger allerdings spielen lassen:

1899 Hoffenheim: Baumann - Hübner, Akpoguma, Vogt - Kaderabek, Grillitsch, Nordtveit, Amiri, Schulz - Uth, Kramaric

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Piszczek, Akanji, Schmelzer - Götze, Weigl, Reus - Sancho, Philipp, Schürrle