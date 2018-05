Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal: Generalprobe geglückt

Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Auf unwürdige Art und Weise erzwang Pierre-Emerick Aubameyang im Januar 2018 seinen Wechsel vom BVB in die Premier League zum FC Arsenal. Dort steht der Gabuner nun vor dem letzten Spiel der Saison und der letzten Partie unter Trainer Arsene Wenger. Aubameyangs persönliche Zwischenbilanz fällt positiv aus - die der Gunners aber Arsenal-typisch.

Nicht erst nach den Vorkommnissen rund um seinen Abgang vom BVB wirkt es natürlich utopisch, wenn man davon ausginge, Pierre-Emerick Aubameyang würde seinen bis 2022 laufenden Vertrag beim FC Arsenal erfüllen.

Würde man sich das aber einmal kurz vorstellen, klänge es aus heutiger Sicht schlicht verrückt, sollte ein Spieler einmal knapp viereinhalb Jahre bei den Gunners auflaufen - und nur fünf Monate davon von Arsene Wenger trainiert worden sein.

So wird es ab Juli aber kommen. Wenger und Arsenal gibt es dann nicht mehr, Aubameyang und Arsenal aber schon. Und der Stürmer hat ja ohnehin schon einen Platz im Wenger-Arsenal-Geschichtsbuch: Aubameyang war Wengers letzte Verpflichtung nach 22 Jahren im Norden Londons. Der Gabuner war es auch, der das letzte von 1295 Heimtoren (in 606 Heimspielen) unter dem Franzosen erzielte. Am vergangenen Wochenende zum 5:0-Endstand gegen Burnley.

Merci Arsene & Per: Das Emirates verabschiedet Wenger und Mertesacker © getty 1/23 6. Mai 2018: 22 Jahre nach seiner Ankunft in London steht tatsächlich Arsene Wengers letztes Heimspiel als Arsenal-Trainer an. © getty 2/23 Aber nicht nur Wenger hat sein letztes Mal - auch Kapitän Per Mertesacker feiert Abschied, wobei er anders als Wenger dem Verein erhalten bleibt. © getty 3/23 Die "Wenger out"-Plakate haben ausgedient. Für einen ehrenvollen Abschied wollen alle Fans sorgen. © getty 4/23 "Merci Arsène" steht auf den T-Shirts der Spieler. Hier ist - leider verschwommen - Per Mertesacker zu sehen. Im Vordergrund: Aaron Ramsey. © getty 5/23 Der Gegner ist der FC Burnley, der dem "grand monsieur" artig die Ehre erweist. Gänsehaut-Atmosphäre im Emirates Stadium! © getty 6/23 Viele Arsenal-Fans haben das Ende von Wengers Zeit herbeigesehnt. Bei seinem Abschied wurden aber selbst die Kritiker sentimental. © getty 7/23 3 Meistertitel und 7 Mal den FA Cup gewann Arsenal unter Wenger. 2004 schrieb seine Mannschaft als "The Invincibles" Premier-League-Geschichte. © getty 8/23 Ganz ehrlich, wann hat man Arsene Wenger mal so entspannt am Spielfeldrand erlebt? © getty 9/23 Pierre-Emerick Aubameyang sorgte für die Arsenal-Führung bereits in der 14. Spielminute. © getty 10/23 Alexandre Lacazette erhöhte für die Gunners auf 2:0. © getty 11/23 Und Wenger? Der hatte draußen weiterhin jede Menge Spaß. Ganz ehrlich: Was macht er da? © getty 12/23 Arsenal machte mit dem Toreschießen munter weiter: Sead Kolisinac, der frühere Schalker, sorgte für das 3:0. © getty 13/23 Alex Iwobi besorgte das 4:0. Ob sein Tänzchen Arsene Wenger galt? © getty 14/23 Aubameyangs zweiter Treffer des Abends bedeutete den Endstand von 5:0. Ein würdiger Abschied für Wenger vom Emirates. © getty 15/23 Und ein würdiger Abschied für Per Mertesacker, den Wenger in der 77. Minute für Callum Chambers aufs Feld schickte. © getty 16/23 Auf dem Platz angekommen wurde Merte gleich stürmisch von Keeper Peter Cech begrüßt. © getty 17/23 Wie cool ist denn bitte dieser kleine Arsenal-Fan? Ob er Wengers Krawatte bekommen hat? © getty 18/23 Wow, Wenger zieht blank! Und wohin jetzt mit dem Ding? © getty 19/23 Zu den Fans natürlich! © getty 20/23 "Fußball sollte Kunst sein", hat Arsene Wenger mal gesagt. Über viele Jahre haben seine Teams sehr kunstvoll gespielt, zuletzt leider nicht mehr in der Häufigkeit wie früher. © getty 21/23 Emotional wurde es nach dem Abpfiff. Per Mertesacker sieht deutlich mitgenommen aus. Alles Gute, Per, für Deinen Job als Leiter der Arsenal Academy. © getty 22/23 Auch die Superstars von einst wie Freddie Ljungberg, Emmanuel Petit oder Sol Campbell erwiesen ihrem Trainer die Ehre. © getty 23/23 Und alles Gute, Arsene Wenger!

Aubameyang: Neun Tore in zwölf Premier-League-Spielen

Die bisherige Geschichte von Aubameyang bei Arsenal ist eine zweigeteilte: Der ehemalige Dortmunder erwischte in England einen vor allem statistisch gesehen hervorragenden Start, sein Klub erwischte allerdings auch eine Saison, die man als typisch Arsenal beschreiben könnte.

Neun Treffer und vier Vorlagen in zwölf Premier-League-Spielen sind ein starkes Zeugnis für den 28-Jährigen. Sechs Buden in den ersten sieben Liga-Einsätzen durch den in der Europa League nicht spielberechtigten Angreifer bedeuteten einen neuen Vereinsrekord.

"Ich bin wirklich frustriert," sagte Aubameyang zu seiner Sperre in Europa, nachdem er zuvor für den BVB in beiden Cupwettbewerben aufgelaufen war. "Ich bin enttäuscht, weil ich meinem Team nicht helfen kann. Als ich in Dortmund war, habe ich alle drei Tage gespielt, jetzt aber nur noch ein Mal pro Woche. Ich muss längere Zeit zwischen den Spielen aushalten. Das ist nicht einfach. Aber so ist das Leben. Damit muss ich zurechtkommen."

Mannschaftlich gesehen klappte das jedoch nur bedingt. Arsenal fing schnell an, die mauen Saisonleistungen auch mit dem teuersten Neuzugang der Klubgeschichte zu bestätigen. Am vergangenen Mittwoch kassierten die Nordlondoner beispielsweise die siebte Auswärtsniederlage in Serie. So etwas hatte es zuletzt vor 52 Jahren gegeben.

FC Arsenal: Die historisch-schwache Auswärtsbilanz der letzten 7 Spiele

Gegner Ergebnis aus Arsenal-Sicht AFC Bournemouth 1:2 Swansea City 1:3 Tottenham Hotspur 0:1 Brighton Hove & Albion 1:2 Newcastle United 1:2 Manchester United 1:2 Leicester City 1:3

Das Bild, das Wengers Elf abgab, war meist dasselbe: Vor allem die Offensive lahmte, Aubameyang hing einige Spiele lang komplett in der Luft. Die Kritik an Klub und Trainer wuchs, sie war ja sowieso nie wirklich abgeflaut.

Und dann folgten auch noch Partien, in denen Aubameyang unglücklich agierte. Bei den beiden 0:3-Pleiten gegen Manchester City innerhalb von vier Tagen versemmelte der Gabuner im Ligapokal-Finale eine Großchance, im Liga-Duell vergeigte er einen Strafstoß. Arsenals Stürmer-Legende Alan Smith, von 1987 bis 1995 bei den Gunners aktiv, schwang direkt die große Keule: "Er ist nur noch ein Schatten des Spielers, der er in Dortmund war."

Das mag dick aufgetragen sein, fest steht allerdings, dass es für Aubameyang nun anders weitergehen wird, als er es noch aus Dortmund gewohnt war. Arsenal hat zum zweiten Mal in Folge die Champions League klar verpasst. Wenger ist zur neuen Saison Geschichte, ein Nachfolger noch nicht gefunden und der Übergang in eine neue Ära sicherlich kein Selbstläufer.

Wenger-Nachfolger bei Arsenal mit geringem Transferbudget?

Es hat zudem nicht den Anschein, dass Arsenals Neuer groß investieren darf. Die Gunners gaben im Sommer 53 Millionen Euro aus, um Alexandre Lacazette ins Emirates zu holen. Im Winter legte man mit 63 Millionen für Aubameyang nach.

Glaubt man einem Bericht der Daily Mail, scheint der künftige Teammanager nicht derart prassen zu können. Das Transferbudget soll verhältnismäßig geringe 60 Millionen Euro betragen. Offenbar ist man versucht, den Umbruch nicht durch zahlreiche Spielertransfers zusätzlich zu verkomplizieren.

Ob sich Aubameyang mit seinem Wechsel letztlich einen Gefallen getan hat, darauf wird die kommende Saison einen ersten deutlichen Hinweis geben. Seine persönliche Generalprobe ist jedenfalls geglückt. Für die Kür wird sich Arsenal ohne Wenger neu erfinden müssen.