News, Transfers und Gerüchte aus der Bundesliga: Schalke-Interesse an Skrzybski?

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Serie A Live SPAL -

Bologna Championship Live Nottingham -

Birmingham Primera División Live FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading (abgesagt) First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Superliga San Lorenzo -

Union SF Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Premier League Man City -

Chelsea Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Ligue 1 Monaco -

Lille

Nach Winterneuzugang Cedrick Teuchert scheint der FC Schalke 04 den nächsten Offensivspieler aus der zweiten Liga ins Auge gefasst zu haben. Hier findet ihr vor den Samstagsspielen des 25. Spieltags alle aktuellen News und Gerüchte aus der Bundesliga.

Steven Skrzybski bei Schalke auf dem Zettel?

Laut einem Bericht der B.Z. beschäftigt sich der FC Schalke 04 mit Steven Skrzybski, der in der zweiten Liga für Union Berlin auf Torejagd geht.

Das Eigengewächs der Eisernen befindet sich bereits seit Jahresbeginn in Top-Form und erzielte als Mittelstürmer oder Rechtsaußen sieben Treffer in den letzten sechs Ligaeinsätzen. In seinem bis 2020 laufenden Vertrag soll eine Ausstiegsklausel im Wert von 3,5 Millionen Euro verankert sein, sollte Union den Aufstieg in die Bundesliga verpassen.

Skrzybskis Liga-Leistungsdaten bei Union Berlin

Saison Einsätze Tore Assists 2010/11 4 / / 2011/12 7 / 1 2012/13 11 1 / 2013/14 11 1 2 2014/15 23 2 2 2015/16 21 3 3 2016/17 30 8 5 2017/18 22 13 3

Gladbach bangt um Kramer

Neben dem Punktverlust beim 2:2-Remis gegen Werder Bremen nach zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung hatte Borussia Mönchengladbach auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Christoph Kramer zu beklagen. Der Mittelfeldspieler musste in der 72. Minute mit einem eingeklemmten Nerv im Wadenbein ausgewechselt werden.

© getty

"Es sieht nicht gut aus", zeigte sich Trainer Dieter Hecking im Anschluss wenig optimistisch, eine genaue Diagnose der Ärzte über die Länge der Ausfallzeit stehe aber noch aus.

Friedl zeigt sich nach Werder-Debüt zufrieden

Zum Bremer Punktgewinn trug auch Marco Friedl seinen Teil bei, der im Winter vom FC Bayern an die Weser gewechselt war und beim Spiel in Mönchengladbach seine Startelfpremiere für seinen neuen Verein feierte.

© getty

"Ich habe versucht mich mit einfachen Pässen einzubringen, das hat gut funktioniert. Ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, mein Spiel war in Ordnung", wird der Österreicher von der Bild zitiert.

Allerdings zeigte sich Friedl auch selbstkritisch, beim 0:2 sei er nicht ganz unschuldig gewesen, "das ärgert mich. Ich hätte die Flanke von Zakaria verhindern müssen".