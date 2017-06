Dembeles Berater traf sich mit Barca-Bossen

Montag, 19.06.2017

Das Treffen mit Barcelonas Sport-Direktor Robert Fernandez bestätigte Berater Moussa Sissoko in der L'Equipe: "Wir wissen, dass viele große Klubs an ihm interessiert sind. Das ist eine Form der Anerkennung für seine guten Leistungen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch Barca-Legende Eric Abidal lobte den 19-Jährigen als "überaus talentiert, er würde sehr gut zum Verein passen".

Wie die Bild berichtet , hat in der Dortmunder Führungsetage aber weiterhin kein Umdenken eingesetzt. Dembele soll bei den Schwarzgelben bleiben, erst bei einem Angebot ab "90 Millionen Euro plus X" - so der Bericht - würde man sich demnach mit einem Transfer beschäftigen.

Ousmane Dembele im Steckbrief