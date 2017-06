Transfers und Gerüchte: Wen holt der BVB?

Samstag, 10.06.2017

BVB: Kommt Bad Boy Mario Balotelli?

Spielerberater Mino Raiola ist für sein unorthodoxes Vorgehen bekannt. So hat Raiola auch seinen Klienten Mario Balotelli in einem Interview mit Corriere dello Sport bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht. Neben dem BVB soll auch Olympique Marseille interessiert sein.

Gegenüber der Bild sagte Raiola sogar: "Ja. Balotelli wird für Dortmund spielen." Allerdings sind solche Aussagen des Spielerberaters mit Vorsicht zu genießen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Aubameyang-Ersatz aus Argentinien: Lucas Nicola Alario

Der BVB rüstet sich offenbar für einen potenziellen Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang. Wie die Sport Bild vermeldet, ist der BVB wohl in Argentinien fündig geworden.

Demnach könnte Lucas Nicolas Alario von CA River Plate den freien Platz im BVB-Kader besetzen. Der Argentinier erzielte in der vergangenen Saison in 22 Spielen zehn Tore. Hier geht's zur ausführlichen News.

Aubameyang: Wechselt Dortmunds Gabuner zu PSG?

Die Gerüchte um Pierre-Emerick Aubameyang halten sich bereits seit Wochen. Eigentlich deuteten alle Anzeichen darauf hin, dass der Angreifer in der nächsten Saison für PSG auflaufen wird.

Doch diese Option wird nun unwahrscheinlicher. Wie die Sport Bild berichtet, bevorzugt Antero Henrique, der den bisherigen Manager und Aubameyang-Befürworter Patrick Kluivert beerbte, Alexis Sanchez vom FC Arsenal. Demnach wäre Aubameyang bei den Parisern nur zweite Wahl. Allerdings berichtet das Blatt weiter, dass Manchester City im Rennen um Sanchez vorne liegt. Hier geht's zur ausführlichen News.

Barca an Ousmane Dembele dran?

Ousmane Dembele war so etwas wie der Senkrechtstarter der Bundesliga-Saison 2016/17. Kein Wunder, dass sich einige Gerüchte um den 20-Jährigen ranken. So soll auch der FC Barcelona Interesse am Offensivspieler haben. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Demnach soll Dembele nach dem Abgang von Thomas Tuchel und dem drohenden Verlust von Pierre-Emerick Aubameyang durchaus bereit sein, die Borussen zu verlassen. Allerdings müsste Barca wohl tief in die Tasche greifen, immerhin läuft der Vertrag von Dembele noch bis 2021. Hier geht's zur ausführlichen News.

Matthias Ginter zu den Spurs oder Hoffenheim?

Nach der Verpflichtung von Ömer Toprak scheint der Abschied von Mathias Ginter als sehr wahrscheinlich: Offen ist allerdings, wohin es den Verteidiger verschlägt. Angeblich war ein Wechsel zur TSG Hoffenheim ein Thema.

Doch auch ein Transfer auf die Insel kommt in Frage, denn nach Bild-Informationen ist Tottenham Hotspur am BVB-Spieler dran. Demnach haben die Spurs Ginter bereits gescoutet. Hier geht's zur ausführlichen News.

Liverpool: Leiht Klopp Emre Mor aus?

Emre Mor kam in der Bundesliga-Saison 2016/17 zwölf Mal zum Einsatz. In der neuen Spielzeit soll der 19-Jährige nun offenbar Spielpraxis sammeln und verliehen werden.

Einem Bericht der Sun zufolge ist der FC Liverpool an einer Leihe des Talents interessiert. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis 2021. Hier geht's zur ausführlichen News.

Dortmund: Fixe Neuzugänge

Spieler Alter Position ehemaliger Verein kolportierte Ablösesumme Maximilian Philipp 23 Angriff SC Freiburg 20 Millionen Euro Mahmoud Dahoud 21 Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 12 Millionen Euro Ömer Toprak 27 Abwehr Bayer Leverkusen 12 Millionen Euro Dan-Axel Zagadou 18 Abwehr PSG B ablösefrei Jacob Bruun Larsen 18 Angriff Dortmund-Jugend - Neven Subotic 28 Abwehr 1. FC Köln Leih-Ende

Dortmund: Fixe Abgänge

Spieler Alter Position aufnehmender Verein kolportierte Ablösesumme Adrian Ramos 31 Angriff CQ Dangdai Lif. 12 Millionen Euro Pascal Stenzel 21 Abwehr SC Freiburg 4 Millionen Euro

