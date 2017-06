Medien: HSV-Angebot für Papadopoulos

Montag, 19.06.2017

Wie der kicker berichtet, unterbreitete der HSV-Vorsitzende Heribert Bruchhagen Leverkusens Sportchef Rudi Völler bereits am Wochenende ein konkretes Kauf-Angebot für Abwehrspieler Papadopoulos.

Bei der Werkself soll das Angebot zwar noch nicht die gewünschte Summe beinhaltet haben, aber als Grundlage für weitere Verhandlungen durchaus angemessen sein. Dabei kann der HSV womöglich noch einmal nachbessern, da Investor Klaus-Michael Kühne offenbar 20 Millionen Euro an Unterstützung zugesichert hat.

Papadopoulos wäre neben Mergim Mavraj erst der zweite Innenverteidiger im Kader des HSV, weshalb Sportchef Jens Todt weiter auf der Suche ist. Bei Havard Nordtveit (West Ham) und Timm Klose (Norwich) soll er bereits eine Absage bekommen haben.

Umso wichtiger wäre es da, Papadopoulos wieder an die Elbe zu holen. In der vergangenen Rückrunde war der Grieche durch seine guten Leistungen maßgeblich am Klassenerhalt der Rothosen beteiligt.

Kyriakos Papadopoulos im Steckbrief