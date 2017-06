Arp unterschreibt beim HSV bis 2019

Freitag, 16.06.2017

"Fiete ist ein hochtalentierter Spieler, der auch das Interesse zahlreicher großer Klubs auf sich gezogen hat", sagte HSV-Sportchef Jens Todt: "Umso mehr freuen wir uns, dass Fiete auch seine nächsten Entwicklungsschritte mit uns gehen wird. Die Vertragsverlängerung ist nur logisch und konsequent."

Angreifer Arp hatte zuletzt bei der U17-EM für Furore gesorgt. Und auch HSV-Trainer Markus Gisdol schwärmte in höchsten Tönen von ihm. "Es ist kein Geheimnis, er ist ein super großes Talent. Ihn müssen wir mit aller Macht bei uns behalten", sagte Gisdol kürzlich: "Er kann ein toller Spieler werden. Wenn er weiter Gas gibt, werden wir in Hamburg viel Freude an ihm haben."

